Погрузитесь в атмосферу весеннего Токио, где сакура превращает город в сказку. Откройте для себя гармонию традиций и современности
Во время цветения сакуры Токио обретает особую магию.
Посетители смогут насладиться прогулками по Садам императорского дворца, увидеть парк Чидоригафути и любоваться сакурами вдоль реки Сумида. Также предусмотрены посещения оживлённого района Сибуя и знаменитой статуи Хатико. Парк Мегуро и район Синдзюку добавят разнообразия в это путешествие. Каждый парк и район открывает уникальные аспекты японской культуры и эстетики
5
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌸 Цветение сакуры в Токио
🏯 Исторические и современные достопримечательности
Сады императорского дворца. Среди самурайских казарм и полуразрушенных каменных сооружений есть дивная поляна, окружённая розовыми деревьями сакуры. С неё мы начнём путешествие по весеннему Токио.
Парк Чидоригафути. Погуляем по кварталу вдоль старинного канала в центре города.
Парк вдоль реки Сумида, где сакуры в цвету особенно эффектно смотрятся на фоне знаменитой башни Tokyo Skytree. Мы пройдём по району, который избежал бомбёжек в военное время и сохранил очарование прошлого.
Район Сибуя, известный энергичным ритмом жизни, яркими огнями, модными магазинами. Каждый день по знаменитому пешеходному переходу проходят тысячи людей — это место стало одним из символов Токио. Я покажу самые удачные локации для фото.
Статуя Хатико — знаменитой собаки, которая ждала своего хозяина на станции каждый день даже после его смерти.
Парк Мегуро — одно из самых популярных мест для любования сакурой в Токио. Здесь часто устраивают пикники под цветущими деревьями и царит праздничная атмосфера.
Район Синдзюку, сочетающий ультрасовременные небоскрёбы и уютные парки, торговые центры и старинные кварталы. С наступлением вечера здесь расцветает яркая ночная жизнь. При желании мы понаблюдаем за местной культурой общения и посидим в японском кафе.
Организационные детали
Экскурсия проводится только в период цветения сакуры (с 20 марта по 25 апреля)
Проезд на общественном транспорте и перекус не входит в стоимость
За доплату я могу встретить вас у отеля в Токио — $30
Средний счёт в кафе — 1000 до 1300 йен
Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 15). Доплата — $30 за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элена — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 2132 туристов
Меня зовут Элена, я живу в Токио более 18 лет, очень люблю его и с удовольствием покажу вам разнообразие и многогранность этого потрясающего мегаполиса. С 2010 года работаю гидом. Постараюсь познакомить вас с историей Японии и рассказать об особенностях современной жизни, а также об обычаях японцев.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
В
Владимир
9 апр 2025
Были на экскурсии по Токио с Элен. Остались очень довольны, время пролетело незаметно, Элен в легкой доступной форме, с учетом наших пожеланий, познакомила нас с Токио, и жизнью японцев, без лишней нудной информации. Теперь когда вернемся в следующий раз, знаем к кому обращаться❤️👍
О
Ольга
23 мар 2025
Элена потрясающий гид. Мы получили огромное удовольствие и кучу интересных фактов не только о Токио но и о Японской жизни. Наша экскурсия должна была быть про цветение сакуры но природе читать дальше
не закажешь и она ещё не расцветала и Элена предложила провести обзорную экскурсию по Токио. Живя в Токио уже 20 лет, Элена показала нам места которые не какой путеводитель не расскажет. И ещё надавала рекомендаций на следующие дни. Спасибо большое мы с удовольствием приедем ещё раз. Ольга и Михаил