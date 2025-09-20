Найдено 3 экскурсии в категории « Осень в Токио » в Токио на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 10 часов 17 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Индивидуальное путешествие: Камакура и Йокогама - дух Японии Знакомство с историческими городами Камакура и Йокогама: от древних храмов до современных панорам Начало: Отель путешественников, Токио $385 за всё до 8 чел. Пешая 5 часов 4 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Древний Эдо и футуристический Токио Погрузитесь в историю и будущее Токио: от древнего храма Сенсодзи до футуристического острова Одайба. Уникальный опыт за один день Начало: Asakusa station, Tokyo cruise Asakusa Pier $360 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 8 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная экскурсия по бутикам и концептуальным магазинам Токио Индивидуальная экскурсия по магазинам Токио, где можно найти уникальные товары от местных дизайнеров. Погрузитесь в мир японской моды и эстетики Начало: У станции метро «Омотэсандо» $220 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Токио

