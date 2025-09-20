Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальное путешествие: Камакура и Йокогама - дух Японии
Знакомство с историческими городами Камакура и Йокогама: от древних храмов до современных панорам
Начало: Отель путешественников, Токио
20 сен в 07:00
21 сен в 07:00
$385 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Эдо и футуристический Токио
Погрузитесь в историю и будущее Токио: от древнего храма Сенсодзи до футуристического острова Одайба. Уникальный опыт за один день
Начало: Asakusa station, Tokyo cruise Asakusa Pier
18 сен в 10:30
19 сен в 10:30
$360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по бутикам и концептуальным магазинам Токио
Индивидуальная экскурсия по магазинам Токио, где можно найти уникальные товары от местных дизайнеров. Погрузитесь в мир японской моды и эстетики
Начало: У станции метро «Омотэсандо»
Завтра в 15:00
14 сен в 16:00
$220 за всё до 4 чел.
