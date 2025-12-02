Трансфер между аэропортом Нарита (NRT) и отелями в центре Токио

Односторонний трансфер между аэропортом Нарита и центральными отелями Токио. Вы можете выбрать автомобили на 6, 9 и 13 мест. Водитель будет ожидать вас на стоянке, а команда обеспечит внимательное обслуживание.
Описание трансфер
Организационные детали
При бронировании укажите
- Место посадки и высадки (название отеля или полный адрес)
- Имя основного пассажира
- Контактный телефон пассажира
- Количество пассажиров и необходимость детских кресел (первое кресло предоставляется бесплатно, если вам нужно два и более, заранее свяжитесь с нашей службой поддержки)
- Время использования автомобиля (по японскому стандартному времени UTC+9)
- Номер рейса
- Примерное количество и тип багажа
Варианты размещения
- 6-местный автомобиль Alphard — максимум 6 человек и 4 единицы багажа (25 000 йен)
- 9-местный автомобиль Hiace — максимум 9 человек и 12 единиц багажа (34 000 йен)
- 13-местный автомобиль Hiace — максимум 13 человек и 6 единиц багажа (48 000 йен)
Время ожидания
- Бесплатное ожидание в аэропорту — 90 минут (от момента приземления рейса), сверх времени — 4000 йен за час
- Бесплатное ожидание в городе — 30 минут, сверх времени — 4000 йен за час
Дополнительные расходы (детали уточняйте при бронировании)
- Заказы за 48 часов и менее считаются срочными, их цена может повышаться
- Ночные заказы (с 22:00 до 7:00 по японскому стандартному времени UTC+9) оплачиваются с надбавкой
- Встреча с табличкой, помощь при заселении, перенос багажа и другие услуги
Важно
- Пожалуйста, заранее подготовьте наличные в иенах и передайте водителю при посадке в автомобиль
- Наши водители говорят на китайском, японском или английском языках, но могут использовать переводчики для коммуникации с русскоязычными путешественниками
- Фото автомобилей — для примера, фактическая модель может отличаться
- В случае задержки рейса обязательно свяжитесь с нашей службой поддержки. Если рейс задерживается более чем на 2 часа, возможно бесплатное перебронирование или отмена
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лю — Организатор в Токио
Мы предоставляем услуги по бронированию индивидуальных туров с трансфером для въезжающих в Японию путешественников. Наша компания была основана в 2018 году и базируется в городе Осака. У нас работают профессиональные водители,
