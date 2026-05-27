Познакомьтесь с почти скрытой стороной Токио — храмов и улиц эпохи Эдо. Вы погуляете по старинному району Асакуса со святынями-стражами, парку Уэно с лотосами и тихой Янаке. Услышите о сёгунах, фестивалях и богах счастья. Узнаете, как появились традиции, которые живут до сих пор. И почувствуете ритм города вне туристической суеты — спокойный и многослойный.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $415 за экскурсию

Начнём с района Асакуса — самого атмосферного и старинного в Токио. Здесь вы:

увидите древний храм Сэнсо-дзи и торговую улочку с едой и сувенирами

полюбуетесь видом на реку Сумида и Токио Скайтри

узнаете о главных фестивалях и храмах-стражах Эдо

Прогуляемся до парка Уэно — пешком или на метро. Если пожелаете, сделаем паузу на обед. А затем вы:

узнаете историю парка и его связь с сёгунами

увидите храм с Лунной сосной и храм на пруду с лотосами

посетите святилище, посвящённое первому сёгуну

Окажемся в районе Янака — тихом уголке старого Токио:

вы увидите дом эпохи Эдо

зайдёте на кладбище, где похоронены Николай Японский и последний сёгун

почувствуете атмосферу Токио середины 20 века

Продолжим маршрут через торговые улочки — с чаем, сувенирами и местным колоритом.

Вы рассмотрите православный собор в Очаномизу — важный культурный памятник, рассказывающий историю о Николае Японском.

Прогуляетесь к храму Канда, что связан с родом Токугава.

Завершим в Акихабаре — районе электроники и аниме, где вы сможете продолжить вечер самостоятельно.

Я расскажу:

как из Эдо вырос Токио

где увидеть столицу без небоскрёбов и толп

почему храмы охраняют лисы

чем синтоистские святыни отличаются от буддийских

как сориентироваться в традициях, поэзии и искусстве Японии

Примерный тайминг

10:00 — встреча и прогулка до Асакуса

10:30–12:00 — Асакуса и храм Сэнсо-дзи

12:00–13:00 — дорога и обед в Уэно

13:00–15:30 — парк Уэно и район Янака

15:30–17:30 — православный собор и храм Канда

17:40 — завершение у станции «Акихабара»

Организационные детали

Мы пройдём пешком более 10 км.

Дополнительные расходы (по желанию):