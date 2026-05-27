Храм Сэнсо-дзи, последний сёгун и традиционная Япония
Познакомьтесь с почти скрытой стороной Токио — храмов и улиц эпохи Эдо.
Вы погуляете по старинному району Асакуса со святынями-стражами, парку Уэно с лотосами и тихой Янаке. Услышите о сёгунах, фестивалях и богах счастья. Узнаете, как появились традиции, которые живут до сих пор. И почувствуете ритм города вне туристической суеты — спокойный и многослойный.
Описание экскурсии
Начнём с района Асакуса — самого атмосферного и старинного в Токио. Здесь вы:
увидите древний храм Сэнсо-дзи и торговую улочку с едой и сувенирами
полюбуетесь видом на реку Сумида и Токио Скайтри
узнаете о главных фестивалях и храмах-стражах Эдо
Прогуляемся до парка Уэно — пешком или на метро. Если пожелаете, сделаем паузу на обед. А затем вы:
узнаете историю парка и его связь с сёгунами
увидите храм с Лунной сосной и храм на пруду с лотосами
посетите святилище, посвящённое первому сёгуну
Окажемся в районе Янака — тихом уголке старого Токио:
вы увидите дом эпохи Эдо
зайдёте на кладбище, где похоронены Николай Японский и последний сёгун
почувствуете атмосферу Токио середины 20 века
Продолжим маршрут через торговые улочки — с чаем, сувенирами и местным колоритом.
Вы рассмотрите православный собор в Очаномизу — важный культурный памятник, рассказывающий историю о Николае Японском.
Прогуляетесь к храму Канда, что связан с родом Токугава.
Завершим в Акихабаре — районе электроники и аниме, где вы сможете продолжить вечер самостоятельно.
Я расскажу:
как из Эдо вырос Токио
где увидеть столицу без небоскрёбов и толп
почему храмы охраняют лисы
чем синтоистские святыни отличаются от буддийских
как сориентироваться в традициях, поэзии и искусстве Японии
Примерный тайминг
10:00 — встреча и прогулка до Асакуса 10:30–12:00 — Асакуса и храм Сэнсо-дзи 12:00–13:00 — дорога и обед в Уэно 13:00–15:30 — парк Уэно и район Янака 15:30–17:30 — православный собор и храм Канда 17:40 — завершение у станции «Акихабара»
Организационные детали
Мы пройдём пешком более 10 км.
Дополнительные расходы (по желанию):
проезд на метро — ~$1 за чел. за одну поездку
обед — ~$10 за чел. (также надо угостить гида)
вход в музей — ~$3 за чел.
вход в православный храм — ~$2 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 128 туристов
Более 15 лет изучаю японскую культуру, пишу сэнрю (вид японской поэзии), которые публикуются на радио, в газетах и занимают призовые места в конкурсах, рисую, участвую в выставках. Живу в Токио несколько лет. Очень люблю Японию и хочу поделиться своими знаниями и любовью к этой прекрасной стране!
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии на «Увидеть другой Токио - без неона, но с тишиной»