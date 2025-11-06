Мои заказы

Вокруг Фудзи: где оживает история

Почувствуйте магию Яманаси - от святынь до мистики старой Японии
Мы отправимся в путешествие по префектуре Яманаси.

Здесь возвышается гора Фудзияма, древние храмы соседствуют с живописными парками и раскрываются традиции Японии.

Вы увидите синтоистские святыни, познакомитесь с уникальными ремёслами и культурным наследием Страны восходящего солнца.
5
30 отзывов
Вокруг Фудзи: где оживает история© Татьяна
Вокруг Фудзи: где оживает история© Татьяна
Вокруг Фудзи: где оживает история© Татьяна
Ближайшие даты:
17
ноя18
ноя19
ноя2
дек3
дек4
дек12
янв
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

  • Пагода Тюрейто — один из самых живописных видов на Фудзи, визитная карточка Японии. Панорама особенно эффектна весной, когда цветёт сакура.
  • Лес Аокигахара, также известный как Дзюкай, или «Море деревьев». Это место, где природа предстаёт во всей своей первозданной и немного мистической красоте. Мы посетим знаменитые пещеры, чтобы увидеть ледяные сталактиты и уникальные образования, сформированные лавой.
  • Фольклорная деревня Сайко Ияси-но-Сато Нэнба. Здесь можно увидеть традиционные дома с соломенными крышами, познакомиться с ремёслами и окунуться в атмосферу старой Японии.
  • Парк Оиси знаменит своими сезонными цветами и потрясающими видами на Фудзи. Можно отдохнуть в уютных кафе и купить сувениры.
  • Музей кимоно Иттику Кубота (по желанию). Уникальная коллекция кимоно, созданных мастером, возродившим древнюю технику цудзигахана.
  • Синтоистские храмы и святилища. Вы познакомитесь с традициями синтоизма, узнаете о поклонении ками и пройдётесь по древним тенистым аллеям.
  • Обед (по желанию). Попробуете традиционное блюдо региона — хотто (густой суп с лапшой ручного приготовления и овощами) в одном из местных ресторанов.
  • Винодельни Mars Yamanashi Winery (по желанию). Бесплатная дегустация местных вин и секреты японского виноделия.
  • Термальные источники (по желанию и за доплату). Путешественников с татуировками не пустят.

Организационные детали

  • Дорога от станции Хино (Токио) до Кавагучико занимает около часа.
  • В стоимость экскурсии входит проезд по скоростной дороге, расходы на бензин и парковку, трансфер на комфортабельном минивэне Toyota Noah и напитки.
  • Оплата оставшейся суммы производится наличными в йенах по курсу на день экскурсии.
  • Мы можем изменить маршрут по вашему желанию.

Дополнительные расходы

  • Входной билет в деревню — 500 йен ($3,5).
  • Музей кимоно (дни работы нужно уточнять перед поездкой) — 1500 йен ($10).
  • Обед — $10–15 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Станция Хино (Hino) в западной части Токио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 155 туристов
Я лицензированный гид с японским гражданством. Большую часть жизни живу в Японии, окончила туристический колледж и знаю эту страну изнутри. Покажу вам скрытые уголки страны, которых нет в стандартных путеводителях. Моя
читать дальше

специализация — природный отдых, поэтому я составлю для вас индивидуальный маршрут по самым живописным и тихим местам, где можно по-настоящему отдохнуть и насладиться красотой Японии. Путешествуйте со мной и откройте для себя Японию, которую видят только местные!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Вокруг Фудзи: где оживает история (Михаил)Вокруг Фудзи: где оживает история (Rusakov)Вокруг Фудзи: где оживает история (Rusakov)Вокруг Фудзи: где оживает история (Rusakov)Вокруг Фудзи: где оживает история (Алина)Вокруг Фудзи: где оживает история (Алина)Вокруг Фудзи: где оживает история (Алина)Вокруг Фудзи: где оживает история (Алина)Вокруг Фудзи: где оживает история (Алина)Вокруг Фудзи: где оживает история (Алина)Вокруг Фудзи: где оживает история (Алина)Вокруг Фудзи: где оживает история (Азалия)Вокруг Фудзи: где оживает история (Азалия)Вокруг Фудзи: где оживает история (Азалия)Вокруг Фудзи: где оживает история (Азалия)Вокруг Фудзи: где оживает история (Азалия)Вокруг Фудзи: где оживает история (Азалия)Вокруг Фудзи: где оживает история (Наталья)Вокруг Фудзи: где оживает история (Наталья)Вокруг Фудзи: где оживает история (Наталья)Вокруг Фудзи: где оживает история (Наталья)Вокруг Фудзи: где оживает история (Наталья)Вокруг Фудзи: где оживает история (Наталья)Вокруг Фудзи: где оживает история (Наталья)Вокруг Фудзи: где оживает история (Наталья)Вокруг Фудзи: где оживает история (Наталья)Вокруг Фудзи: где оживает история (Станислав)Вокруг Фудзи: где оживает история (Станислав)Вокруг Фудзи: где оживает история (Станислав)Вокруг Фудзи: где оживает история (Галина)
Михаил
Михаил
6 ноя 2025
Отличный Гид, отличный маршрут, познавательная и интересная экскурсия.
Рекомендую.
Отличный Гид, отличный маршрут, познавательная и интересная экскурсия.
Д
Дарья
24 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Было много интересных мест, особенно запомнился музей кимоно. К сожалению, из-за тумана увидели Фудзи только на 5 минут вечером, когда уезжали. Перед поездкой проверяйте погоду и уточняйте у организаторов, видно ли Фудзи, возможно, стоит перенести дату экскурсии. Также все музеи в экскурсии нужно будет оплачивать отдельно (примерно 2 000 йен на человека)
R
Rusakov
16 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Не повезло с погодой - во время поездки к Фудзи начался сильный дождь и высокая облачность. Но Татьяна быстро поменяла логистику, чтобы максимально переждать непогоду в помещениях (у
читать дальше

нас самих было отчаяние от погоды). Через 2 часа погода разгулялась и мы получили прекрасные виды Фудзи.
Самое главное Татьяна максимально подстраивает экскурсию, логистику, абсолютно пренебрегая своим временем на отдых, еду. Все, чтобы мы получили максимальные эмоции.

Прекрасная экскурсия. Не повезло с погодой - во время поездки к Фудзи начался сильный дождь иПрекрасная экскурсия. Не повезло с погодой - во время поездки к Фудзи начался сильный дождь иПрекрасная экскурсия. Не повезло с погодой - во время поездки к Фудзи начался сильный дождь и
А
Алина
4 окт 2025
Гид профессионален и внимателен, позаботилась обо всех мелочах, включая воду и транспортировку, а так же угостила вкусными сладостями. Эта экскурсия подарила яркие впечатления и оставила теплые воспоминания, обязательно рекомендую всем, кто хочет побывать на Фудзи
Гид профессионален и внимателен, позаботилась обо всех мелочах, включая воду и транспортировку, а так же угостилаГид профессионален и внимателен, позаботилась обо всех мелочах, включая воду и транспортировку, а так же угостилаГид профессионален и внимателен, позаботилась обо всех мелочах, включая воду и транспортировку, а так же угостилаГид профессионален и внимателен, позаботилась обо всех мелочах, включая воду и транспортировку, а так же угостилаГид профессионален и внимателен, позаботилась обо всех мелочах, включая воду и транспортировку, а так же угостилаГид профессионален и внимателен, позаботилась обо всех мелочах, включая воду и транспортировку, а так же угостилаГид профессионален и внимателен, позаботилась обо всех мелочах, включая воду и транспортировку, а так же угостила
А
Азалия
4 окт 2025
Мы были в удивительных, сказочных местах. Леса как из мультфильмов Миядзаки, самурайская деревня-музей, невероятная Фудзияма. Путешествие было комфортным и оставило самые теплые воспоминания. Спасибо!
Мы были в удивительных, сказочных местах. Леса как из мультфильмов Миядзаки, самурайская деревня-музей, невероятная Фудзияма. ПутешествиеМы были в удивительных, сказочных местах. Леса как из мультфильмов Миядзаки, самурайская деревня-музей, невероятная Фудзияма. ПутешествиеМы были в удивительных, сказочных местах. Леса как из мультфильмов Миядзаки, самурайская деревня-музей, невероятная Фудзияма. ПутешествиеМы были в удивительных, сказочных местах. Леса как из мультфильмов Миядзаки, самурайская деревня-музей, невероятная Фудзияма. ПутешествиеМы были в удивительных, сказочных местах. Леса как из мультфильмов Миядзаки, самурайская деревня-музей, невероятная Фудзияма. ПутешествиеМы были в удивительных, сказочных местах. Леса как из мультфильмов Миядзаки, самурайская деревня-музей, невероятная Фудзияма. Путешествие
Наталья
Наталья
5 сен 2025
Хочу выразить благодарность Татьяне, за такую интересную, наполненную и душевную экскурсию, точнее маленькое путешествие к Фудзи 🗻, все организовано очень комфортно, познавательно и с учетом наших пожеланий, а Татьяна удивительно душевный, доброжелательный, знающий гид и человек!👍💯 ♥️
Хочу выразить благодарность Татьяне, за такую интересную, наполненную и душевную экскурсию, точнее маленькое путешествие к ФудзиХочу выразить благодарность Татьяне, за такую интересную, наполненную и душевную экскурсию, точнее маленькое путешествие к ФудзиХочу выразить благодарность Татьяне, за такую интересную, наполненную и душевную экскурсию, точнее маленькое путешествие к ФудзиХочу выразить благодарность Татьяне, за такую интересную, наполненную и душевную экскурсию, точнее маленькое путешествие к ФудзиХочу выразить благодарность Татьяне, за такую интересную, наполненную и душевную экскурсию, точнее маленькое путешествие к ФудзиХочу выразить благодарность Татьяне, за такую интересную, наполненную и душевную экскурсию, точнее маленькое путешествие к ФудзиХочу выразить благодарность Татьяне, за такую интересную, наполненную и душевную экскурсию, точнее маленькое путешествие к ФудзиХочу выразить благодарность Татьяне, за такую интересную, наполненную и душевную экскурсию, точнее маленькое путешествие к ФудзиХочу выразить благодарность Татьяне, за такую интересную, наполненную и душевную экскурсию, точнее маленькое путешествие к Фудзи
Т
Татьяна
20 авг 2025
Отлично провели время, очень интересная, познавательная экскурсия. Комфортное перемещение между локациями, учет индивидуальных пожеланий, Татьяна прекрасный рассказчик, очень много знает о Японии, очень красивый регион, великолепная Фудзи, всем рекомендуем эту экскурсию.
С
Станислав
31 июл 2025
Татьяна очень внимательная, было очень комфортно!
Маршрут интересный и гибкий! И сопровождение историями и фактами соответствующее!
Спасибо!
Татьяна очень внимательная, было очень комфортно!Татьяна очень внимательная, было очень комфортно!Татьяна очень внимательная, было очень комфортно!
Галина
Галина
4 июл 2025
Экскурсия прошла потрясающе! Наша группа состояла из 3 человек, и мы все погрузились в культуру Японии.
1. Маршрут очень насыщенный и адаптируется под интересы группы и погоду
2. Все продумано до мелочей:
-
читать дальше

мы ни разу не стояли в очередях, в пробках и тд
- смотрели все места без толп туристов,
- очень вкусно, сытно и недорого поели традиционную японскую еду,
- водичка, салфетки, зонтики, спреи от комаров, зарядки, комфортный автомобиль - все есть, максимальный комфорт
- начало экскурсии со станции Хино - это мастхев, чтобы не стоять в пробках на выезд и въезд в Токио!
3. Мы много узнали не только про локации и их историю, но и про жизнь в Японии, самих японцев, их культуру - экскурсия была живая и это было то, чего сильно не хватало спустя неделю пребывания в Японии (у нас было много вопросов, у Татьяны были все ответы)
4. Мы получили массу впечатлений и нам повезло - мы увидели Фудзи, которая открылась нам вечером уже в конце экскурсии, в самое идеальное время для фотографий)

Наша небольшая группа без всяких сомнений рекомендует и будет рекомендовать всем друзьям, кто окажется в Токио, именно экскурсии с Татьяной! Мы сами тоже обязательно вернемся ❤️

Экскурсия прошла потрясающе! Наша группа состояла из 3 человек, и мы все погрузились в культуру Японии.Экскурсия прошла потрясающе! Наша группа состояла из 3 человек, и мы все погрузились в культуру Японии.Экскурсия прошла потрясающе! Наша группа состояла из 3 человек, и мы все погрузились в культуру Японии.Экскурсия прошла потрясающе! Наша группа состояла из 3 человек, и мы все погрузились в культуру Японии.Экскурсия прошла потрясающе! Наша группа состояла из 3 человек, и мы все погрузились в культуру Японии.Экскурсия прошла потрясающе! Наша группа состояла из 3 человек, и мы все погрузились в культуру Японии.Экскурсия прошла потрясающе! Наша группа состояла из 3 человек, и мы все погрузились в культуру Японии.Экскурсия прошла потрясающе! Наша группа состояла из 3 человек, и мы все погрузились в культуру Японии.Экскурсия прошла потрясающе! Наша группа состояла из 3 человек, и мы все погрузились в культуру Японии.Экскурсия прошла потрясающе! Наша группа состояла из 3 человек, и мы все погрузились в культуру Японии.
Анастасия
Анастасия
29 июн 2025
У меня была индивидуальная экскурсия с Татьяной. Татьяна грамотный гид. Знает историю, ответит на любой вопрос.
Однозначно рекомендую!
Между локациями Татьяна также рассказывает историю. Очень увлекательно!
Мы скорректировали немного маршрут под мой запрос,
читать дальше

Татьяна забрала меня из отеля с центра Токио, за что я очень благодарна.
Автомобиль комфортный, есть зарядки для гаджетов, вода, а также вкусный презент)
Экскурсией я осталась довольна на 100%.
Планируем следующую поездку с мужем, обязательно будем обращаться к Татьяне еще! 🫶🏼

У меня была индивидуальная экскурсия с Татьяной. Татьяна грамотный гид. Знает историю, ответит на любой вопрос.У меня была индивидуальная экскурсия с Татьяной. Татьяна грамотный гид. Знает историю, ответит на любой вопрос.У меня была индивидуальная экскурсия с Татьяной. Татьяна грамотный гид. Знает историю, ответит на любой вопрос.У меня была индивидуальная экскурсия с Татьяной. Татьяна грамотный гид. Знает историю, ответит на любой вопрос.У меня была индивидуальная экскурсия с Татьяной. Татьяна грамотный гид. Знает историю, ответит на любой вопрос.У меня была индивидуальная экскурсия с Татьяной. Татьяна грамотный гид. Знает историю, ответит на любой вопрос.У меня была индивидуальная экскурсия с Татьяной. Татьяна грамотный гид. Знает историю, ответит на любой вопрос.У меня была индивидуальная экскурсия с Татьяной. Татьяна грамотный гид. Знает историю, ответит на любой вопрос.У меня была индивидуальная экскурсия с Татьяной. Татьяна грамотный гид. Знает историю, ответит на любой вопрос.У меня была индивидуальная экскурсия с Татьяной. Татьяна грамотный гид. Знает историю, ответит на любой вопрос.
Вероника
Вероника
21 июн 2025
Экскурсия началась с приезда на станцию Хино. С самого начала, Татьяна нас поприветсвовала милыми вкусняшками и водой, далее мы поехали к Фудзи на комфортабельном автомобиле. Всегда очень корректно общалась с
читать дальше

нами, было интересно с ней говорить о культуре. Везде нас фотографировала. Всегда что-то рассказывала про Японию. Она является квалифицированным гидом с удостоверением, владеет отлично японским. Татьяна хорошо водит свой авто, потому что она работала ранее водителем. Сама экскурсия прошла быстро, не смотря на 8 часов. Мы абсолютно довольны и будем рекомендовать эту экскурсию всем своим близким!
Спасибо!

Экскурсия началась с приезда на станцию Хино. С самого начала, Татьяна нас поприветсвовала милыми вкусняшками иЭкскурсия началась с приезда на станцию Хино. С самого начала, Татьяна нас поприветсвовала милыми вкусняшками иЭкскурсия началась с приезда на станцию Хино. С самого начала, Татьяна нас поприветсвовала милыми вкусняшками иЭкскурсия началась с приезда на станцию Хино. С самого начала, Татьяна нас поприветсвовала милыми вкусняшками и
D
Denis
20 июн 2025
Это было невероятно интересно. Пусть нам чуть не повезло с погодой, но Татьяна сделал этот день для нас невероятным и увлекательным. Мы были в классных местах без толп туристов, про
читать дальше

все места нам рассказали, показали. Сама поездка была супер комфортной, мы много спрашивали о жизни в Японии и Татьяна нам рассказала очень много нового про страну, про традиции, про быт. Рекомендую от всей души эту экскурсию)

К
Кирилл
16 июн 2025
Отличная экркурсия, Татьяна рассказала и показала все заранее оговоренные места.
Марина
Марина
16 июн 2025
Недавно мы посетили потрясающую экскурсию, организованную Татьяной, и остались под впечатлением!
Первым пунктом нашей программы была пагода Тюрейто, с которой открывается один из самых живописных видов на Фудзи. Нам очень повезло,
читать дальше

что в сезон дождей, Фудзи не скрылась за облаками и мы ее увидели во всей красе.
После этого мы отправились в загадочный лес Аокигахара, или Дзюкай. Прогулка среди деревьев с мистической атмосферой обеспечила нам незабываемые впечатления. Мы побывали в знаменитых пещерах и смогли увидеть ледяные сталактиты и уникальные лавовые образования. Это место действительно неповторимо!
Затем мы побывали в фольклорной деревне Сайко Ияси-но-Сато Нэнба. Традиционные дома с соломенными крышами, возможность познакомиться с ремеслами и ощутить атмосферу старой Японии создали для нас уникальный контраст с современной жизнью.
Парк Оиси поразил нас своей красотой и разнообразием сезонных цветов.
Также посетили музей кимоно Иттику Кубота. Коллекция кимоно, созданных мастером, который возродил древнюю технику цудзигахана, была поистине уникальной и проникновенной.
На обед мы попробовали местное блюдо — хотто. Это было вкусно и сытно!
Завершили экскурсию в винодельне, где нас радушно встретили и угостили бесплатной дегустацией местных вин.
Экскурсия с Татьяной была прекрасно организована. Нам очень понравилось это путешествие и настоятельно его рекомендуем всем, кто хочет открыть для себя красоту и традиции Японии!
Спасибо, Татьяна, за незабываемые моменты!

К
Ксения
12 июн 2025
Татьяна — наш проводник-джедай по японским легендам и лавовым ландшафтам Фудзи-сан %)

С самого начала она располагала к себе: искренняя улыбка, дружелюбие и приятная манера общения.

Маршрут она подстроила под нас: «Хотите
читать дальше

больше храмов — получайте; надоест — свернём к онсэну с видом на голубую тень Фудзи в воде». Ненужные точки убирались без проблем, на их месте рождались уютные деревни и пещеры с летучими мышами, о которых мы очень попросили.

Отдельный поклон её мастерству рассказчика: истории она связывает в тонкое кимоно из фактов, метафор и личных наблюдений. Никогда не скатывалась в «туристическую жвачку» — только свежие, по-домашнему тёплые истории, где оживают самураи и бесстрашные альпинисты эпохи Мэйдзи:) Спасибо, Татьяна, это было великолепно!

Если вы ищете экскурсовода, который одинаково хорошо ориентируется в timeline японской мифологии и в расписании местного автобуса — берите Татьяну, не моргнув глазом. Мы вышли из тура не просто с фотографиями, а еще и с огромным количеством новых знаний и крутых историй.

Большое спасибо, и до новых маршрутов!

Входит в следующие категории Токио

Похожие экскурсии из Токио

Фудзи - символ Японии
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фудзи - символ Японии
Погрузитесь в атмосферу Японии, посетив священную гору Фудзи, озеро Кавагучико и аутентичную деревню с японскими деликатесами
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
$677 за всё до 4 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На машине
9 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
25 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
$699 за всё до 5 чел.
Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На машине
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Фудзи-Хаконе-Идзу из Токио
Приключение ждет вас в Токио! Отправляйтесь в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу за незабываемыми впечатлениями
Начало: По договоренности
2 дек в 08:00
4 дек в 08:00
$699 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Токио. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Токио