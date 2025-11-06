читать дальше

мы ни разу не стояли в очередях, в пробках и тд

- смотрели все места без толп туристов,

- очень вкусно, сытно и недорого поели традиционную японскую еду,

- водичка, салфетки, зонтики, спреи от комаров, зарядки, комфортный автомобиль - все есть, максимальный комфорт

- начало экскурсии со станции Хино - это мастхев, чтобы не стоять в пробках на выезд и въезд в Токио!

3. Мы много узнали не только про локации и их историю, но и про жизнь в Японии, самих японцев, их культуру - экскурсия была живая и это было то, чего сильно не хватало спустя неделю пребывания в Японии (у нас было много вопросов, у Татьяны были все ответы)

4. Мы получили массу впечатлений и нам повезло - мы увидели Фудзи, которая открылась нам вечером уже в конце экскурсии, в самое идеальное время для фотографий)



Наша небольшая группа без всяких сомнений рекомендует и будет рекомендовать всем друзьям, кто окажется в Токио, именно экскурсии с Татьяной! Мы сами тоже обязательно вернемся ❤️