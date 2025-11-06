Мы отправимся в путешествие по префектуре Яманаси.
Здесь возвышается гора Фудзияма, древние храмы соседствуют с живописными парками и раскрываются традиции Японии.
Вы увидите синтоистские святыни, познакомитесь с уникальными ремёслами и культурным наследием Страны восходящего солнца.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Пагода Тюрейто — один из самых живописных видов на Фудзи, визитная карточка Японии. Панорама особенно эффектна весной, когда цветёт сакура.
- Лес Аокигахара, также известный как Дзюкай, или «Море деревьев». Это место, где природа предстаёт во всей своей первозданной и немного мистической красоте. Мы посетим знаменитые пещеры, чтобы увидеть ледяные сталактиты и уникальные образования, сформированные лавой.
- Фольклорная деревня Сайко Ияси-но-Сато Нэнба. Здесь можно увидеть традиционные дома с соломенными крышами, познакомиться с ремёслами и окунуться в атмосферу старой Японии.
- Парк Оиси знаменит своими сезонными цветами и потрясающими видами на Фудзи. Можно отдохнуть в уютных кафе и купить сувениры.
- Музей кимоно Иттику Кубота (по желанию). Уникальная коллекция кимоно, созданных мастером, возродившим древнюю технику цудзигахана.
- Синтоистские храмы и святилища. Вы познакомитесь с традициями синтоизма, узнаете о поклонении ками и пройдётесь по древним тенистым аллеям.
- Обед (по желанию). Попробуете традиционное блюдо региона — хотто (густой суп с лапшой ручного приготовления и овощами) в одном из местных ресторанов.
- Винодельни Mars Yamanashi Winery (по желанию). Бесплатная дегустация местных вин и секреты японского виноделия.
- Термальные источники (по желанию и за доплату). Путешественников с татуировками не пустят.
Организационные детали
- Дорога от станции Хино (Токио) до Кавагучико занимает около часа.
- В стоимость экскурсии входит проезд по скоростной дороге, расходы на бензин и парковку, трансфер на комфортабельном минивэне Toyota Noah и напитки.
- Оплата оставшейся суммы производится наличными в йенах по курсу на день экскурсии.
- Мы можем изменить маршрут по вашему желанию.
Дополнительные расходы
- Входной билет в деревню — 500 йен ($3,5).
- Музей кимоно (дни работы нужно уточнять перед поездкой) — 1500 йен ($10).
- Обед — $10–15 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Станция Хино (Hino) в западной части Токио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 155 туристов
Я лицензированный гид с японским гражданством. Большую часть жизни живу в Японии, окончила туристический колледж и знаю эту страну изнутри. Покажу вам скрытые уголки страны, которых нет в стандартных путеводителях. МояЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Михаил
6 ноя 2025
Отличный Гид, отличный маршрут, познавательная и интересная экскурсия.
Рекомендую.
Д
Дарья
24 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Было много интересных мест, особенно запомнился музей кимоно. К сожалению, из-за тумана увидели Фудзи только на 5 минут вечером, когда уезжали. Перед поездкой проверяйте погоду и уточняйте у организаторов, видно ли Фудзи, возможно, стоит перенести дату экскурсии. Также все музеи в экскурсии нужно будет оплачивать отдельно (примерно 2 000 йен на человека)
R
Rusakov
16 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Не повезло с погодой - во время поездки к Фудзи начался сильный дождь и высокая облачность. Но Татьяна быстро поменяла логистику, чтобы максимально переждать непогоду в помещениях (у
А
Алина
4 окт 2025
Гид профессионален и внимателен, позаботилась обо всех мелочах, включая воду и транспортировку, а так же угостила вкусными сладостями. Эта экскурсия подарила яркие впечатления и оставила теплые воспоминания, обязательно рекомендую всем, кто хочет побывать на Фудзи
А
Азалия
4 окт 2025
Мы были в удивительных, сказочных местах. Леса как из мультфильмов Миядзаки, самурайская деревня-музей, невероятная Фудзияма. Путешествие было комфортным и оставило самые теплые воспоминания. Спасибо!
Наталья
5 сен 2025
Хочу выразить благодарность Татьяне, за такую интересную, наполненную и душевную экскурсию, точнее маленькое путешествие к Фудзи 🗻, все организовано очень комфортно, познавательно и с учетом наших пожеланий, а Татьяна удивительно душевный, доброжелательный, знающий гид и человек!👍💯 ♥️
Т
Татьяна
20 авг 2025
Отлично провели время, очень интересная, познавательная экскурсия. Комфортное перемещение между локациями, учет индивидуальных пожеланий, Татьяна прекрасный рассказчик, очень много знает о Японии, очень красивый регион, великолепная Фудзи, всем рекомендуем эту экскурсию.
С
Станислав
31 июл 2025
Татьяна очень внимательная, было очень комфортно!
Маршрут интересный и гибкий! И сопровождение историями и фактами соответствующее!
Спасибо!
Галина
4 июл 2025
Экскурсия прошла потрясающе! Наша группа состояла из 3 человек, и мы все погрузились в культуру Японии.
1. Маршрут очень насыщенный и адаптируется под интересы группы и погоду
2. Все продумано до мелочей:
-
Анастасия
29 июн 2025
У меня была индивидуальная экскурсия с Татьяной. Татьяна грамотный гид. Знает историю, ответит на любой вопрос.
Однозначно рекомендую!
Между локациями Татьяна также рассказывает историю. Очень увлекательно!
Мы скорректировали немного маршрут под мой запрос,
Вероника
21 июн 2025
Экскурсия началась с приезда на станцию Хино. С самого начала, Татьяна нас поприветсвовала милыми вкусняшками и водой, далее мы поехали к Фудзи на комфортабельном автомобиле. Всегда очень корректно общалась с
D
Denis
20 июн 2025
Это было невероятно интересно. Пусть нам чуть не повезло с погодой, но Татьяна сделал этот день для нас невероятным и увлекательным. Мы были в классных местах без толп туристов, про
К
Кирилл
16 июн 2025
Отличная экркурсия, Татьяна рассказала и показала все заранее оговоренные места.
Марина
16 июн 2025
Недавно мы посетили потрясающую экскурсию, организованную Татьяной, и остались под впечатлением!
Первым пунктом нашей программы была пагода Тюрейто, с которой открывается один из самых живописных видов на Фудзи. Нам очень повезло,
К
Ксения
12 июн 2025
Татьяна — наш проводник-джедай по японским легендам и лавовым ландшафтам Фудзи-сан %)
С самого начала она располагала к себе: искренняя улыбка, дружелюбие и приятная манера общения.
Маршрут она подстроила под нас: «Хотите
