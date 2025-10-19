Приглашаю вас на лекцию-экскурсию в сердце Токио! В театре Кабуки-дза вы узнаете об истории кабуки как жанра, 18 классических постановках, театральном календаре времён Эдо, топовых актёрах, слухах и скандалах вокруг кабуки и многом другом. Также я расскажу о той пьесе, на которую вы идёте — вы поймёте, что происходит на сцене даже без знания японского языка.

Описание экскурсии

Театр Кабуки-дза, где уже 135 лет идут представления

Я расскажу о том, как зародилось и развивалось кабуки. Поговорим о разных стилях исполнения, типах пьес, макияже кумадори и костюмах. Немного об экономике театров — как им жилось под постоянной цензурой со стороны правительства. И конечно, о той конкретной пьесе, которую покажут в день экскурсии, что позволит вам понять происходящее на сцене даже без знания японского.

Вы увидите:

Галерею с макетами всех реконструкций театра и фотографии знаменитых актёров кабуки прежних лет в их самых знаменитых ролях

Галерею кабуки с информацией о, например, зарубежных гастролях (вход свободный). В октябре и ноябре там будет проходить специальная выставка по одной из самых известных пьес «Йосицунэ и тысяча вишнёвых деревьев»

Материалы по каждой конкретной пьесе

Пьесу кабуки (длятся пьесы от 30 минут до 4,5 часов)

На что идём — выбираю я, так как репертуар меняется каждый месяц: это могут быть историческое представление про самураев времён до эпохи Токугава, танцевальные пьесы, новые пьесы времён Мэйдзи, а может быть и что-то современное.

Организационные детали

Время начала экскурсии зависит от конкретной пьесы — уточняйте его на этапе заказа

Экскурсия заканчивается, когда я провожаю вас в зал на просмотр пьесы

Дополнительно оплачиваются билеты в театр, а также на выставку по пьесе «Йосицунэ и тысяча вишнёвых деревьев» — 700-1200 иен

Как купить билет:

Билеты в театр вы покупаете сами, ссылку я скину вам после предоплаты. Стоимость варьируется: на одну пьесу от 1000 до 2800 иен с местами на 4 этаже, от 4000 до 12 000 иен на 2 этаже и от 4500 иен до 24 000 иен на всё отделение (места с 1 по 3 этажи)

Билетов на одну пьесу очень мало, поскольку театру невыгодно их продавать, поэтому надо отслеживать время старта продаж. На гида билет не нужен

Если у вас есть сложности с оплатой на иностранном сайте, то я помогу купить билеты. В этом случае понадобится 100% предоплата на карту РФ по курсу — подробности уточняйте в переписке

Обратите внимание: Кабуки-дза — самый посещаемый театр в мире, поэтому дешёвых билетов на всё отделение при покупке менее, чем за 3 недели до экскурсии, уже не бывает. Это следует учитывать при планировании путешествия и озаботиться билетами заранее. Если вы хотите увидеть только одну пьесу, билеты доступны за сутки. Официальный сайт продаж доступен на английском и легко гуглится (на случай, если возникнут опасения, что я дам не ту ссылку)

Гид не предоставляет услугу только покупки билетов в театр без заказа экскурсии.