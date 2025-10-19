Приглашаю вас на лекцию-экскурсию в сердце Токио! В театре Кабуки-дза вы узнаете об истории кабуки как жанра, 18 классических постановках, театральном календаре времён Эдо, топовых актёрах, слухах и скандалах вокруг кабуки и многом другом.
Также я расскажу о той пьесе, на которую вы идёте — вы поймёте, что происходит на сцене даже без знания японского языка.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Театр Кабуки-дза, где уже 135 лет идут представления
Я расскажу о том, как зародилось и развивалось кабуки. Поговорим о разных стилях исполнения, типах пьес, макияже кумадори и костюмах. Немного об экономике театров — как им жилось под постоянной цензурой со стороны правительства. И конечно, о той конкретной пьесе, которую покажут в день экскурсии, что позволит вам понять происходящее на сцене даже без знания японского.
Вы увидите:
- Галерею с макетами всех реконструкций театра и фотографии знаменитых актёров кабуки прежних лет в их самых знаменитых ролях
- Галерею кабуки с информацией о, например, зарубежных гастролях (вход свободный). В октябре и ноябре там будет проходить специальная выставка по одной из самых известных пьес «Йосицунэ и тысяча вишнёвых деревьев»
- Материалы по каждой конкретной пьесе
- Пьесу кабуки (длятся пьесы от 30 минут до 4,5 часов)
На что идём — выбираю я, так как репертуар меняется каждый месяц: это могут быть историческое представление про самураев времён до эпохи Токугава, танцевальные пьесы, новые пьесы времён Мэйдзи, а может быть и что-то современное.
Организационные детали
- Время начала экскурсии зависит от конкретной пьесы — уточняйте его на этапе заказа
- Экскурсия заканчивается, когда я провожаю вас в зал на просмотр пьесы
- Дополнительно оплачиваются билеты в театр, а также на выставку по пьесе «Йосицунэ и тысяча вишнёвых деревьев» — 700-1200 иен
Как купить билет:
- Билеты в театр вы покупаете сами, ссылку я скину вам после предоплаты. Стоимость варьируется: на одну пьесу от 1000 до 2800 иен с местами на 4 этаже, от 4000 до 12 000 иен на 2 этаже и от 4500 иен до 24 000 иен на всё отделение (места с 1 по 3 этажи)
- Билетов на одну пьесу очень мало, поскольку театру невыгодно их продавать, поэтому надо отслеживать время старта продаж. На гида билет не нужен
- Если у вас есть сложности с оплатой на иностранном сайте, то я помогу купить билеты. В этом случае понадобится 100% предоплата на карту РФ по курсу — подробности уточняйте в переписке
- Обратите внимание: Кабуки-дза — самый посещаемый театр в мире, поэтому дешёвых билетов на всё отделение при покупке менее, чем за 3 недели до экскурсии, уже не бывает. Это следует учитывать при планировании путешествия и озаботиться билетами заранее. Если вы хотите увидеть только одну пьесу, билеты доступны за сутки. Официальный сайт продаж доступен на английском и легко гуглится (на случай, если возникнут опасения, что я дам не ту ссылку)
Гид не предоставляет услугу только покупки билетов в театр без заказа экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра Кабуки-дза (станция метро «Хигаси-Гиндза»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 64 туристов
Энтузиаст и исследователь кабуки и костюмов кабуки. Провожу лекции-экскурсии в театре Кабуки-дза. Многие мои экскурсанты настолько проникаются, что приходят много раз, поскольку материалы для общих лекций я стараюсь менять, чтобы больше подходило репертуару текущего месяца — рассказываю и о театральном календаре времен Эдо, о 18 классических пьесах, о родословных топовых актеров и многое другое.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Виктория
19 окт 2025
Кристина - отличный рассказчик, погрузила в мир кабуки. Я узнала для себя много нового и даже неожиданного. Такая экскурсия помогла подготовиться и понять пьесу, на которую я пошла уже после экскурсии.
Михаил
9 окт 2025
Во-первых, Кристина отлично рассказывает и дает понятный и подробный экскурс по культуре и истории театра Кабуки. Во-вторых, рассказывает конкретно о той части пьесы, на которую идешь - без этого у меня точно не было бы полного понимания - а что происходит на сцене.
Точно рекомендую и благодарю еще раз Кристину!
В
Валерия
17 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Кристина фанат своего дела, чья увлеченность сразу чувствуется, ответит на любой вопрос. Отдельно хочется выделить возможность оплатить билеты через Кристину для тех, у кого нет иностранной карты.
Благодаря экскурсии удалось понять происходящее на сцене без знания языка и проникнуться историей. Настоятельно рекомендую.
Евгения
14 сен 2025
Спасибо большое Кристине за увлекательный рассказ об истории театра Кабуки и о самой постановке (были на вечернем показе 1 акта пьесы). Нам с мужем и дочкой очень понравилось, всем рекомендуем обращаться к Кристине, она поможет и с покупкой билетов.
Дженет
11 сен 2025
Очень интересная лекция, которая охватила не только историю кабуки, но и историю Японии! Видно, что Кристина знаток своей темы, нам с мужем все понравилось! Спасибо!
Наталья
3 сен 2025
Мы в полном восторге от Кристины и театра, столько разносторонней и интересной информации, об истории Японии и театра, как все тесно переплелось в потоке времени, без данной экскурсии и ввода в суть процесса на сцене, вы не поймете Кабуки и не проникнитесь духом театра. Категорически рекомендую и театр, и экскурсию Кристины 👍💯❤️🔥!
Т
Татьяна
19 авг 2025
Огромное спасибо Кристине за возможность узнать историю и увидеть пьесу на сцене театра Кабукидза. Ярко, красочно, всё очень понятно. Зал шикарный. Буду стараться попасть ещё раз.
Анастасия
5 июл 2025
Очень познавательная и интересная экскурсия, без нее мы бы совсем не поняли представление, да и в целом экскурсия зашла больше:)
P.S. Кристина очень приятная девушка, отнеслась с пониманием к нашему опозданию
А
Александр
18 июн 2025
Отличный гид, очень интересно было слушать, отличнач организация и помощь с покупкой билетов
I
Iurii
30 мая 2025
Посещение театра Кабуки - это очень необычный и захватывающий опыт. Как и у любого другого вида искусства, здесь используется свой язык повествования, у которого конечно же есть много похожего на
Л
Лейля
21 мая 2025
Если вы хотите узнать, что такое театр Кабуки, то обязательно берите эту экскурсию. Изначально мы искали просто билеты на представление, но не смогли купить. Когда мне попалась эта экскурсия, то
I
Irina
12 мая 2025
Кристина очень глубоко разбирается в теме Кабуки, полностью погружена в эту тему, интересно и подробно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Также она помогла приобрести нам лучшие билеты в премьерный сезон. Поэтому с удовольствием рекомендую этого замечательного гида!
Екатерина
12 апр 2025
Кристина не только глубоко погружена в тему театра кабуки и любит его, но и умеет рассказать и увлечь других. К тому же максимально приятный человек. Она нам очень помогла разобраться
Алексей
9 апр 2025
В первый раз были в Японии, очень хотелось сходить в театр Кабуки - познакомиться с этой стороной японской культуры. Нам очень повезло, что мы нашли экскурсию Кристины: она рассказала историю театра, рассказала про постановки, основной сюжет и моменты, на которые стоит обращать внимание. Все это очень помогло разобраться в спектаклях и мы посмотрели их с большим удовольствием, спасибо!
М
Марина
7 апр 2025
Потрясающая лекция по истории возникновения и трансформации театра Кабуки, преемственности семей актеров. Кристина так интересно подала материал, рассказала, что и почему будет происходить на сцене. Если бы не было рассказа-ничего
