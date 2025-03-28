10 дней
Путешествие по пяти японским городам с купанием в онсэнах и водными прогулками
Побывать в Токио и Хиросиме, Осаке и Наре, исследовать Киото и полюбоваться храмами и горой Фудзи
Начало: Токио, утро
28 мар в 10:00
7 апр в 10:00
$3290 за человека
10 дней
Весна в Японии: большое путешествие в период цветения сакуры
Посетить 8 городов от Токио до Хиросимы, погулять по красочным аллеям и паркам и обновиться в онсэне
Начало: Токио, аэропорт, время зависит от рейсов
$270 за человека
11 дней
Осенью клёны Японию красят, нам города раскрывают объятья
Погулять по Токио и Киото, Осаке и Наре, полюбоваться пейзажами в алых листьях и заглянуть в храмы
Начало: Токио, аэропорт Ханеда, 13:30
19 ноя в 13:30
$3200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «На цветение»
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