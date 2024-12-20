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комфортные и в удобных местах), прекрасные русскоязычные гиды - их у нас было три, и каждый рассказал весьма много интересного и об истории Японии, и о своем личном опыте жизни в этой стране. Организатор и тур-лидер в одном лице, Елена - очень ответственный, внимательный человек, она старалась максимально удовлетворять запросы всех участников и эффективно решала возникающие мелкие проблемы. Мы много перемещались на поездах и метро и благодаря Елене разобрались в этой не самой простой системе; потом в свободное время легко ездили сами по всему Токио. Я выбрала этот тур среди нескольких вариантов. Эта мечта сбылась - мы поехали на целый день на микроавтобусе и посетили удивительно красивые видовые места, в том числе озеро Кавагучико и этническую деревню. Япония открылась нам целиком - это была большая удача, и воспоминания об этом останутся на всю жизнь. Нам немного не повезло с погодой (несколько дней было дождливых и пасмурных), зато очень повезло с сакурой - благодаря поздней весне мы застали самый пик ее цветения и налюбовались ею вдоволь. Прекрасные впечатления от моей первой поездки в Японию, спасибо Елене!