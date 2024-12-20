Очень хорошая интересная программа, позволяющая за короткий срок увидеть совершенно разные стороны Японии. Понравилось, что было всего два отеля (оба читать дальше
комфортные и в удобных местах), прекрасные русскоязычные гиды - их у нас было три, и каждый рассказал весьма много интересного и об истории Японии, и о своем личном опыте жизни в этой стране.
Организатор и тур-лидер в одном лице, Елена - очень ответственный, внимательный человек, она старалась максимально удовлетворять запросы всех участников и эффективно решала возникающие мелкие проблемы.
Мы много перемещались на поездах и метро и благодаря Елене разобрались в этой не самой простой системе; потом в свободное время легко ездили сами по всему Токио.
Я выбрала этот тур среди нескольких вариантов. Эта мечта сбылась - мы поехали на целый день на микроавтобусе и посетили удивительно красивые видовые места, в том числе озеро Кавагучико и этническую деревню. Япония открылась нам целиком - это была большая удача, и воспоминания об этом останутся на всю жизнь.
Нам немного не повезло с погодой (несколько дней было дождливых и пасмурных), зато очень повезло с сакурой - благодаря поздней весне мы застали самый пик ее цветения и налюбовались ею вдоволь.
Прекрасные впечатления от моей первой поездки в Японию, спасибо Елене!
Хочу поблагодарить гида Елену за организацию нашего первого путешествия в Японию. Благодаря отзывчивости, оперативности, приветливости и искреннему доброжелательному отношению мы читать дальше
получили незабываемые впечатления! По всем вопросам о поездке она давала исчерпывающее пояснение, помогла сориентироваться с выбором по-настоящему интересных экскурсий. Отели в Токио и Киото, которые были выбраны, были комфортным и имели очень удобное расположение. Елена очень хорошо продумала программу, поэтому нам удалось в короткий срок посмотреть разную Японию, и технологическую и традиционную, современную и кусочек прошлого.
Впечатления остались чудесные: супертехнологичный и сверкающий огнями Токио, традиционный и спокойный Киото, невероятно красивый сад мхов монастыря Сайходзи и городок Камакура, ручные олени и заросшие зеленью храмы в Нара и даже возможность самим приготовить суши.
Елена учла все наши пожелания, а так как с нами был ребенок, это было непросто)!
Приехали в самое удачное время, клёны ещё только краснели, с погодой повезло, за исключением одного дня, который мы тоже провели с пользой -шопинг в Японии это тоже незабываемо)!
Впечатлений куча и все позитивные!
Спасибо Елене!
Путешествие в Японию октябрь 2024.
Оставило неизгладимые и, главное, положительные впечатления! За столь короткий срок(9 дней) многое с группой успели увидеть читать дальше
и посетить. Колорит, конечно, решает)).
Также огромное спасибо гиду Евгении - маршрут был отлично продуман и исполнен. А краткие исторические справки были всегда к месту. Без неё так круто бы не получилось).
В общем, абсолютно доволен и рекомендую всем сомневающимся!)
Если честно и очень коротко - … сбылась моя мечта!))) Своё путешествие в Японию, я почему-то всё время откладывала на читать дальше
«потом». Но в середине месяца (за 2,5 недели до вылета), мы с мужем вдруг решились, хотя я очень сомневалась, что у нас всё это получится🙈: успеть получить визу, купить билеты, забронировать отели, продумать маршрут. Сейчас мне кажется это нереальным. И я считаю, что нам просто очень сильно повезло. Хотела выразить искреннюю благодарность и признательность Елене, за помощь в организации нашего путешествия! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Елена сделала практически невозможное и у нас получилась незабываемая поездка! Единственное о чём жалею, что не смогли провести в Японии больше времени, чем хотели. Очень надеюсь, что у нас будет возможность вернуться в эту волшебную и незабываемую страну. Если Вы ищите индивидуальный подход, внимательного, ответственного и профессионального эксперта для путешествия в Японию - я рекомендую Елену!
Большое спасибо ребятам за организацию тура. К сожалению, в процессе организации были сложности, но мы их решили совместно. Гиды Евгении читать дальше
- большие молодцы, было очень надёжно, комфортно и спокойно. Возникшие в ходе тура организационные моменты мы решали на месте, но надеюсь, многие насущные вопросы, такие как с бронированием мест заранее при длительных переездах, не будут возникать.
Данный тур комфортен и идеален при первом знакомстве с Японией. Во-первых, вопросы логистики решены, во-вторых, дружная компания, в-третьих, при повторных посещениях страны многое будет ясно и понятно.
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Традиционная чайная церемония»
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