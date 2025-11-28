Мы встретимся в многолюдном Токио: прочувствуем ритм мегаполиса, полюбуемся изогнутыми
Описание тура
Организационные детали
Январь в Токио — солнечные дни с температурой +9-13°, чистое небо и свежий воздух. Идеальное время для прогулок без летней жары и толп путешественников.
Январь в Киото — это тишина зимнего города, ясное небо и мягкий зимний свет. Температура днём около +8-10°, вечерами прохладно, поэтому храмы и сады особенно уютны для неспешных прогулок.
Январь на Окинаве — это +20-23°, свежий океанский бриз и солнце, которое мягко греет даже зимой. Здесь сразу чувствуется расслабленный ритм островной жизни.
Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн Toyota Alphard, скоростной поезд синкансэн. Также входят перелёты до/от Окинавы.
Возраст участников. 11+.
Виза. Оформляется бесплатно в посольстве или консульстве не менее чем за 2 недели до поездки (при необходимости поможем с получением). При оформлении через визовый центр вам необходимо самостоятельно оплатить сервисный сбор.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие в Японию
Встретим вас у аэропорта, поможем обменять валюту (лучший курс именно там), получить транспортную карту, при необходимости — купить сим-карту. Далее — трансфер в отель, после небольшого отдыха — наш первый общий вечер и приветственный ужин.
Токио: Императорский дворец, Гиндза, Цукидзи, Асакуса
Идём знакомиться со столицей. Погуляем у Императорского дворца, проследуем по модной Гиндзе, попробуем морские деликатесы на рынке Цукидзи. Посетим Асакусу, чтобы полюбоваться храмом Сэнсо-дзи, пройдём по набережной реки Сумида. Если захотите, поднимемся на смотровую Tokyo Sky Tree, чтобы увидеть мегаполис с высоты.
Свободный день
Дадим рекомендации для самостоятельного отдыха. К примеру, можно посетить деловой район Синдзюку, самый оживлённый перекрёсток мира Сибуя, квартал любителей аниме и манги Акихабара, центр ночной жизни и современного искусства Роппонги, а также заказать дополнительную экскурсию.
Свободный день
Ещё один день в вашем темпе, дадим рекомендации и предложим дополнительные экскурсии. Можно съездить в Диснейленд, парк Гарри Поттера, музей анимации Хаяо Миядзаки, интерактивный музей TeamLab Planets, музей ниндзя или самураев, храм с котиками Готокудзи. Вечером синкансэн доставит нас в Киото.
Киото: бамбуковая роща, храм Тенрю-дзи, Золотой павильон, Гион
Посвятим день прекрасному Киото. Пройдём по бамбуковой роще Арасияма, полюбуемся садом храма Тенрю-дзи, пересечём лунный мостик и уютную набережную. Увидим одну из визитных карточек — Золотой павильон над озером. Вечером рассмотрим гейш и майко в районе Гион.
Свободный день
Впереди — целый день, чтобы насладиться Киото в собственном ритме. Рекомендуем посетить храм Фусими-Инари с тысячами красных ворот-торий, замок Нидзё-дзё с «соловьиными» полами, сходить на чайную церемонию или съездить к оленям Нары. А уже вечером мы окажемся в Осаке.
Наха: замок Сюри, парк Сикинэн, улица Кокусай Дори
Утренний рейс доставит нас на Окинаву. После заселения в отель пойдём знакомиться со столицей острова. Увидим замок Сюри — символ королевства Рюкю, погуляем по пейзажному саду Сикинэн с традиционной архитектурой и торговой улочке Кокусай Дори. Вечер оставим свободным.
Встреча с горбатыми китами, вечерняя прогулка по Нахе
Вперёд, за мечтой! Отправляемся на морскую прогулку к горбатым китам. Зимой эти гиганты приплывают к берегам Окинавы для размножения и воспитания потомства. Мы встретим целые стаи и вблизи понаблюдаем за их поведением — уникальный опыт! Потом вернёмся на остров, а вечером немного пройдёмся.
Свободный день
У вас будет время попрощаться с Окинавой. Наши рекомендации — парк Сюри Акаги с уникальными деревьями, историческая каменная дорога времён королевства Рюкю. Затем вечерним рейсом вернёмся в Осаку.
Возвращение домой
Проводим вас к аэропорту и попрощаемся. Уверены, оглядываясь на проведённые тут дни, вы поймёте — Япония влюбляет с первой встречи!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Токио и обратно в ваш город из Осаки (консультируем и помогаем купить)
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение
- Городские/курортные налоги - до $20
- Визовый сбор (при необходимости)
- Медицинская страховка