Зимний отпуск на Хонсю и Окинаве: 4 города и встреча с горбатыми китами

Исследовать Токио, Киото, Наху, побывать в Осаке и вблизи понаблюдать за морскими гигантами
В начале года в Японии атмосферно: здесь мягкая зима, улицы сверкают новогодними украшениями, а иностранцев намного меньше, чем в тёплый сезон.

Мы встретимся в многолюдном Токио: прочувствуем ритм мегаполиса, полюбуемся изогнутыми
крышами императорской резиденции и храма Сэнсо-дзи, увидим современные небоскрёбы и вычурно одетых модников.

Далее на контрасте — уютный Киото, где мы изучим все визитные карточки: проследуем вдоль стройных стеблей бамбука Арасиямы, увидим застывший над озером Золотой павильон, в Гионе встретим гейш и майко в нарядных кимоно. Заедем в Осаку и оттуда улетим на местные Гавайи — Окинаву, где даже в январе температура выше 20°C.

Тут исследуем столицу — Наху, но главной целью будет удивительная встреча с горбатыми китами, которые собираются у этих берегов для брачных игр, размножения и заботы о детёнышах.

Везде будет достаточно свободного времени, когда вы сможете открыть Страну восходящего солнца в собственном ритме.

Описание тура

Организационные детали

Январь в Токио — солнечные дни с температурой +9-13°, чистое небо и свежий воздух. Идеальное время для прогулок без летней жары и толп путешественников.
Январь в Киото — это тишина зимнего города, ясное небо и мягкий зимний свет. Температура днём около +8-10°, вечерами прохладно, поэтому храмы и сады особенно уютны для неспешных прогулок.
Январь на Окинаве — это +20-23°, свежий океанский бриз и солнце, которое мягко греет даже зимой. Здесь сразу чувствуется расслабленный ритм островной жизни.

Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн Toyota Alphard, скоростной поезд синкансэн. Также входят перелёты до/от Окинавы.

Возраст участников. 11+.

Виза. Оформляется бесплатно в посольстве или консульстве не менее чем за 2 недели до поездки (при необходимости поможем с получением). При оформлении через визовый центр вам необходимо самостоятельно оплатить сервисный сбор.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Японию

Встретим вас у аэропорта, поможем обменять валюту (лучший курс именно там), получить транспортную карту, при необходимости — купить сим-карту. Далее — трансфер в отель, после небольшого отдыха — наш первый общий вечер и приветственный ужин.

2 день

Токио: Императорский дворец, Гиндза, Цукидзи, Асакуса

Идём знакомиться со столицей. Погуляем у Императорского дворца, проследуем по модной Гиндзе, попробуем морские деликатесы на рынке Цукидзи. Посетим Асакусу, чтобы полюбоваться храмом Сэнсо-дзи, пройдём по набережной реки Сумида. Если захотите, поднимемся на смотровую Tokyo Sky Tree, чтобы увидеть мегаполис с высоты.

3 день

Свободный день

Дадим рекомендации для самостоятельного отдыха. К примеру, можно посетить деловой район Синдзюку, самый оживлённый перекрёсток мира Сибуя, квартал любителей аниме и манги Акихабара, центр ночной жизни и современного искусства Роппонги, а также заказать дополнительную экскурсию.

4 день

Свободный день

Ещё один день в вашем темпе, дадим рекомендации и предложим дополнительные экскурсии. Можно съездить в Диснейленд, парк Гарри Поттера, музей анимации Хаяо Миядзаки, интерактивный музей TeamLab Planets, музей ниндзя или самураев, храм с котиками Готокудзи. Вечером синкансэн доставит нас в Киото.

5 день

Киото: бамбуковая роща, храм Тенрю-дзи, Золотой павильон, Гион

Посвятим день прекрасному Киото. Пройдём по бамбуковой роще Арасияма, полюбуемся садом храма Тенрю-дзи, пересечём лунный мостик и уютную набережную. Увидим одну из визитных карточек — Золотой павильон над озером. Вечером рассмотрим гейш и майко в районе Гион.

6 день

Свободный день

Впереди — целый день, чтобы насладиться Киото в собственном ритме. Рекомендуем посетить храм Фусими-Инари с тысячами красных ворот-торий, замок Нидзё-дзё с «соловьиными» полами, сходить на чайную церемонию или съездить к оленям Нары. А уже вечером мы окажемся в Осаке.

7 день

Наха: замок Сюри, парк Сикинэн, улица Кокусай Дори

Утренний рейс доставит нас на Окинаву. После заселения в отель пойдём знакомиться со столицей острова. Увидим замок Сюри — символ королевства Рюкю, погуляем по пейзажному саду Сикинэн с традиционной архитектурой и торговой улочке Кокусай Дори. Вечер оставим свободным.

8 день

Встреча с горбатыми китами, вечерняя прогулка по Нахе

Вперёд, за мечтой! Отправляемся на морскую прогулку к горбатым китам. Зимой эти гиганты приплывают к берегам Окинавы для размножения и воспитания потомства. Мы встретим целые стаи и вблизи понаблюдаем за их поведением — уникальный опыт! Потом вернёмся на остров, а вечером немного пройдёмся.

9 день

Свободный день

У вас будет время попрощаться с Окинавой. Наши рекомендации — парк Сюри Акаги с уникальными деревьями, историческая каменная дорога времён королевства Рюкю. Затем вечерним рейсом вернёмся в Осаку.

10 день

Возвращение домой

Проводим вас к аэропорту и попрощаемся. Уверены, оглядываясь на проведённые тут дни, вы поймёте — Япония влюбляет с первой встречи!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Токио и обратно в ваш город из Осаки (консультируем и помогаем купить)
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Городские/курортные налоги - до $20
  • Визовый сбор (при необходимости)
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
Завершение: Аэропорт Осаки, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марика
Марика — ваш гид в Токио
Меня зовут Марика. Я живу и работаю в Японии несколько лет. Стаж работы гидом — более 10 лет: до переезда в Японию проводила экскурсии в Эрмитаже. Сейчас являюсь руководителем компании,
которая предлагает туры и отдельные экскурсии как для опытных путешественников, так и для тех, кто впервые приехал в страну. Более 3000 гостей посетили мои экскурсии по Киото и другим городам, узнали много нового и развеяли многие стереотипы о Японии.

