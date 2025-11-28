читать дальше

крышами императорской резиденции и храма Сэнсо-дзи, увидим современные небоскрёбы и вычурно одетых модников.



Далее на контрасте — уютный Киото, где мы изучим все визитные карточки: проследуем вдоль стройных стеблей бамбука Арасиямы, увидим застывший над озером Золотой павильон, в Гионе встретим гейш и майко в нарядных кимоно. Заедем в Осаку и оттуда улетим на местные Гавайи — Окинаву, где даже в январе температура выше 20°C.



Тут исследуем столицу — Наху, но главной целью будет удивительная встреча с горбатыми китами, которые собираются у этих берегов для брачных игр, размножения и заботы о детёнышах.



Везде будет достаточно свободного времени, когда вы сможете открыть Страну восходящего солнца в собственном ритме.