Гармония истории и современности: большое путешествие в Японию
Полюбоваться видами на Фудзи, отправиться в круиз по озеру Аси и погулять по оленьему парку в Наре
Начало: Аэропорт Ханэда/Нарита, время зависит от времени в...
25 окт в 08:00
5 ноя в 08:00
$10 200 за человека
Япония индивидуально: 3 города, регион с вулканическими ландшафтами и экскурсии на выбор
Полюбоваться Фудзи, отдохнуть в онсэне, исследовать Киото и Токио и переночевать в прибрежном Атами
Начало: Токио, аэропорт, 14:30
11 окт в 14:30
18 окт в 14:30
$1700 за человека
Зимний отпуск на Хонсю и Окинаве: 4 города и встреча с горбатыми китами
Исследовать Токио, Киото, Наху, побывать в Осаке и вблизи понаблюдать за морскими гигантами
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
6 янв в 10:00
$2800 за человека
