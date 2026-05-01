Начало дня посвящено погружению в японскую духовность: вас ждут буддийская служба и ритуал очищения огнём с чтением сутр и звуками барабанов тайко. Пройдём через коридор 10 000 хрустальных статуй и Мост удачи.

Далее запланирована гастрономическая экскурсия на рыбный рынок Цукидзи с дегустацией свежих суши, морских гребешков и лапши рамен. После этого — пешая прогулка по районам Маруноучи, Отемачи и Гинза, а также посещение Восточного сада Императорского дворца. Завершение дня — в районе Сибуя с самым оживлённым перекрёстком мира и памятником Хатико.