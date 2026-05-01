Мы успеем не только осмотреть традиционные архитектурные памятники, но и погрузиться в современную жизнь Японии.
Начнём с Токио и районов Маруноучи, Отемачи, Гинза
Описание тура
Организационные детали
При бронировании тура отправляется памятка с указанием необходимых вещей.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Японию
Прилёт в страну, где каждый момент наполнен эстетикой и смыслом. После размещения в отеле предусмотрено время на отдых. Вечером запланирован ужин, на котором вы познакомитесь с другими участниками.
Прогулка по столице
Начало дня посвящено погружению в японскую духовность: вас ждут буддийская служба и ритуал очищения огнём с чтением сутр и звуками барабанов тайко. Пройдём через коридор 10 000 хрустальных статуй и Мост удачи.
Далее запланирована гастрономическая экскурсия на рыбный рынок Цукидзи с дегустацией свежих суши, морских гребешков и лапши рамен. После этого — пешая прогулка по районам Маруноучи, Отемачи и Гинза, а также посещение Восточного сада Императорского дворца. Завершение дня — в районе Сибуя с самым оживлённым перекрёстком мира и памятником Хатико.
Гора Фудзи и озеро Кавагучико
Поездка к горе Фудзи — одному из символов Японии и национальной святыне. Остановимся у озера Кавагучико у подножия Фудзи. При ясной погоде открывается вид на отражение вершины в воде.
Возвращение в Токио и свободный вечер для прогулки по городу или ужина в ресторане.
Путешествие в Киото
Утренний переезд на скоростном поезде в Киото, древнюю столицу Японии. После заселения предусмотрена обзорная экскурсия: Золотой павильон Кинкаку-дзи, дзен-сад Рёан-дзи и прогулка по улочкам района Гион, где можно встретить настоящих гейш.
Вечером — свободное время для отдыха или ужина в одном из атмосферных ресторанов.
Осака: неон, замок и уличная еда
Поездка в Осаку, город с оживлённым ритмом и неоновыми огнями. Прогулка по району Дотонбори с такояки, окономияки и светящимися вывесками. Посетим замок Осаки, один из самых красивых в Японии.
Вечером — возвращение в Киото.
Нара: олени и гигантский Будда
Путешествие в Нару, город с тысячелетней историей. Прогуляемся по парку с ручными оленями, которых можно покормить и сфотографировать. Посетим храм Тодай-дзи с гигантской бронзовой статуей Будды.
Вечером — возвращение в Киото.
Свободный день
Вы можете самостоятельно неспеша исследовать Киото. Варианты включают прогулку по бамбуковой роще Арасияма на рассвете, пешую прогулку под тысячами красных ворот Фусими-Инари-тайся, участие в чайной церемонии в старинном доме, посещение дзэн-сада, галерей, мастерских керамики и антикварных лавок.
Свободный день
День для покупки подарков и сувениров в популярных торговых центрах и дизайнерских лавках. Дополнительно возможен визит в онсен — традиционную японскую термальную ванну под открытым небом — и прогулка по городу.
Вечером — заключительный ужин и обмен впечатлениями о путешествии.
Окончание тура
Сборы и трансфер в аэропорт Токио.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$3200
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 ужина
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входые билеты
- Участие в буддийском ритуале
Что не входит в цену
- Перелёт до Токио и обратно из Киото
- Остальное питание
- Виза
- Страховка