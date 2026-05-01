Современная и традиционная Япония: 4 города и гора Фудзи

Погрузиться в атмосферу столицы, полюбоваться озером Кавагучико и пройти ритуал очищения
В этом путешествии вас ждут два облика одной страны.

Мы успеем не только осмотреть традиционные архитектурные памятники, но и погрузиться в современную жизнь Японии.

Начнём с Токио и районов Маруноучи, Отемачи, Гинза
и Сибуя, где откроются виды на оживлённые улицы и рыбный рынок Цукидзи. Посетим буддийскую службу с ритуалом очищения огнём, коридор 10 000 хрустальных статуй и Мост удачи. В Киото увидим Золотой павильон Кинкаку-дзи, дзен-сад Рёан-дзи и район гейш Гион. Конечно, поедем к горе Фудзи, в замок Осаки, парк с ручными оленями и к храму Тодай-дзи в Наре.

В свободное время вы сможете самостоятельно исследовать Киото, закупиться сувенирами и даже расслабиться в онсене — японской термальной ванне под открытым небом.

Описание тура

Организационные детали

При бронировании тура отправляется памятка с указанием необходимых вещей.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Японию

Прилёт в страну, где каждый момент наполнен эстетикой и смыслом. После размещения в отеле предусмотрено время на отдых. Вечером запланирован ужин, на котором вы познакомитесь с другими участниками.

2 день

Прогулка по столице

Начало дня посвящено погружению в японскую духовность: вас ждут буддийская служба и ритуал очищения огнём с чтением сутр и звуками барабанов тайко. Пройдём через коридор 10 000 хрустальных статуй и Мост удачи.

Далее запланирована гастрономическая экскурсия на рыбный рынок Цукидзи с дегустацией свежих суши, морских гребешков и лапши рамен. После этого — пешая прогулка по районам Маруноучи, Отемачи и Гинза, а также посещение Восточного сада Императорского дворца. Завершение дня — в районе Сибуя с самым оживлённым перекрёстком мира и памятником Хатико.

3 день

Гора Фудзи и озеро Кавагучико

Поездка к горе Фудзи — одному из символов Японии и национальной святыне. Остановимся у озера Кавагучико у подножия Фудзи. При ясной погоде открывается вид на отражение вершины в воде.

Возвращение в Токио и свободный вечер для прогулки по городу или ужина в ресторане.

4 день

Путешествие в Киото

Утренний переезд на скоростном поезде в Киото, древнюю столицу Японии. После заселения предусмотрена обзорная экскурсия: Золотой павильон Кинкаку-дзи, дзен-сад Рёан-дзи и прогулка по улочкам района Гион, где можно встретить настоящих гейш.

Вечером — свободное время для отдыха или ужина в одном из атмосферных ресторанов.

5 день

Осака: неон, замок и уличная еда

Поездка в Осаку, город с оживлённым ритмом и неоновыми огнями. Прогулка по району Дотонбори с такояки, окономияки и светящимися вывесками. Посетим замок Осаки, один из самых красивых в Японии.

Вечером — возвращение в Киото.

6 день

Нара: олени и гигантский Будда

Путешествие в Нару, город с тысячелетней историей. Прогуляемся по парку с ручными оленями, которых можно покормить и сфотографировать. Посетим храм Тодай-дзи с гигантской бронзовой статуей Будды.

Вечером — возвращение в Киото.

7 день

Свободный день

Вы можете самостоятельно неспеша исследовать Киото. Варианты включают прогулку по бамбуковой роще Арасияма на рассвете, пешую прогулку под тысячами красных ворот Фусими-Инари-тайся, участие в чайной церемонии в старинном доме, посещение дзэн-сада, галерей, мастерских керамики и антикварных лавок.

8 день

Свободный день

День для покупки подарков и сувениров в популярных торговых центрах и дизайнерских лавках. Дополнительно возможен визит в онсен — традиционную японскую термальную ванну под открытым небом — и прогулка по городу.

Вечером — заключительный ужин и обмен впечатлениями о путешествии.

9 день

Окончание тура

Сборы и трансфер в аэропорт Токио.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$3200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 ужина
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входые билеты
  • Участие в буддийском ритуале
Что не входит в цену
  • Перелёт до Токио и обратно из Киото
  • Остальное питание
  • Виза
  • Страховка
Место начала и завершения?
Токио, аэропорт, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — Организатор в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Нам повезло называть путешествия своей работой и страстью. За плечами — сотни маршрутов, тысячи километров и десятки мест, но у нас по-прежнему захватывает дух, когда мы открываем новое место вместе
с вами. Мы верим, что путешествия — это не просто перемещение в пространстве. Это эмоции, связи, открытия и моменты, которые остаются с тобой навсегда. Именно такие маршруты мы создаём — с вниманием к деталям, заботой о каждом участнике и настоящей любовью к делу. Вместе с вами мы не просто команда — мы компания единомышленников, влюблённых в мир и жизнь на ходу.

