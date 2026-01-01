Невероятная осень в Японии: от небоскрёбов Токио до природы Хоккайдо и Фудзиямы (мини-группа)
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Современная и традиционная Япония: 4 города и гора Фудзи
Погрузиться в атмосферу столицы, полюбоваться озером Кавагучико и пройти ритуал очищения
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Большой тур по Японии с ночью на татами, отдыхом в онсэнах, ужином-кайсэки и чайной церемонией
Архитектура Токио, Удзи, Киото, Химэдзи и природа островов - вулкан Омуро, олени, источники
Начало: Токио, отель Shinagawa Prince, 18:30-20:30. Направ...
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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Фусими-Инари-тайся»
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