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Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари в заповеднике «Аквила»: встреча с Большой пятёркой
Познакомиться с дикой природой Африки и её главными обитателями
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:30
23 июн в 09:30
$430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари в Аквилле: «Большая пятёрка» за 1 день
Увидеть львов, слонов, носорогов и других обитателей саванны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
2 в 1: сафари в заповеднике и винная дегустация
Из Кейптауна - навстречу большой африканской пятёрке и многовековым винодельческим традициям
Завтра в 08:00
22 июн в 08:00
$410 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Игорь-замечательный экскурсовод. Очень эрудированный с хорошо поставленной речью. Было очень интересно и познавательно. Рекомендуем!
+3
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М
Только что вернулись домой из ЮАР). Впечатления отличные, но дело не только в прекрасной стране, это еще и заслуга нашего
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В
До Сафари и назад, была довольно длительная по продолжительности дорога, 2.5 часа туда и столько же обратно. С Игорем это
+5
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Это была прекрасная поездка, Игорь все четко организовал, с учетом наших пожеланий. Какие виды открываются по пути на сафари, просто загляденье!
Само сафари очень впечатлило, увидели животных очень близко
Само сафари очень впечатлило, увидели животных очень близко
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Всего 4 отзыва в Кейптауне в категории "Заповедник «Аквила»"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Заповедник «Аквила»»
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Сейчас в Кейптауне в категории "Заповедник «Аквила»" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 430. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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