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Заповедник «Аквила» – экскурсии в Кейптауне

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедник «Аквила»» в Кейптауне на русском языке, цены от $400. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Сафари в заповеднике «Аквила»: встреча с Большой пятёркой
На машине
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари в заповеднике «Аквила»: встреча с Большой пятёркой
Познакомиться с дикой природой Африки и её главными обитателями
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:30
23 июн в 09:30
$430 за всё до 4 чел.
Сафари в Аквилле: «Большая пятёрка» за 1 день
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари в Аквилле: «Большая пятёрка» за 1 день
Увидеть львов, слонов, носорогов и других обитателей саванны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
2 в 1: сафари в заповеднике и винная дегустация
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
2 в 1: сафари в заповеднике и винная дегустация
Из Кейптауна - навстречу большой африканской пятёрке и многовековым винодельческим традициям
Завтра в 08:00
22 июн в 08:00
$410 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Konstantin
Сафари в заповеднике «Аквила»: встреча с Большой пятёркой
Игорь-замечательный экскурсовод. Очень эрудированный с хорошо поставленной речью. Было очень интересно и познавательно. Рекомендуем!
Игорь-замечательный экскурсовод. Очень эрудированный с хорошо поставленной речью. Было очень интересно и познавательно. Рекомендуем!
Игорь-замечательный экскурсовод. Очень эрудированный с хорошо поставленной речью. Было очень интересно и познавательно. Рекомендуем!
Игорь-замечательный экскурсовод. Очень эрудированный с хорошо поставленной речью. Было очень интересно и познавательно. Рекомендуем!
Игорь-замечательный экскурсовод. Очень эрудированный с хорошо поставленной речью. Было очень интересно и познавательно. Рекомендуем!+3
Игорь-замечательный экскурсовод. Очень эрудированный с хорошо поставленной речью. Было очень интересно и познавательно. Рекомендуем!
Игорь-замечательный экскурсовод. Очень эрудированный с хорошо поставленной речью. Было очень интересно и познавательно. Рекомендуем!
Игорь-замечательный экскурсовод. Очень эрудированный с хорошо поставленной речью. Было очень интересно и познавательно. Рекомендуем!
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М
Сафари в заповеднике «Аквила»: встреча с Большой пятёркой
Только что вернулись домой из ЮАР). Впечатления отличные, но дело не только в прекрасной стране, это еще и заслуга нашего
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гида - Игоря. Он живет в ЮАР уже много лет, прекрасно ориентируется в ней, сертифицированный гид. Он не просто свозил нас на экскурсию, а помог разобраться с множеством мелких проблем, с которыми неизбежно сталкиваешься в новой и экзотической стране. Показал красивейшие места, заботился о нашем комфорте, рассказывал интересно, весело. Это человек, с которым просто приятно общаться. Если (или даже когда) мы вернемся в ЮАР, я знаю, к кому обратиться).

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В
Сафари в заповеднике «Аквила»: встреча с Большой пятёркой
До Сафари и назад, была довольно длительная по продолжительности дорога, 2.5 часа туда и столько же обратно. С Игорем это
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время пролетело влегкую, в приятном общении. На сафари в Aquila Park мы увидели на расстоянии метра - 4 львиц и 1 льва, 3-х слонов, зебр, антилоп, страусов и немного подальше жирафов.

До Сафари и назад, была довольно длительная по продолжительности дорога, 2.5 часа туда и столько же
До Сафари и назад, была довольно длительная по продолжительности дорога, 2.5 часа туда и столько же
До Сафари и назад, была довольно длительная по продолжительности дорога, 2.5 часа туда и столько же
До Сафари и назад, была довольно длительная по продолжительности дорога, 2.5 часа туда и столько же+5
До Сафари и назад, была довольно длительная по продолжительности дорога, 2.5 часа туда и столько же
До Сафари и назад, была довольно длительная по продолжительности дорога, 2.5 часа туда и столько же
До Сафари и назад, была довольно длительная по продолжительности дорога, 2.5 часа туда и столько же
До Сафари и назад, была довольно длительная по продолжительности дорога, 2.5 часа туда и столько же
До Сафари и назад, была довольно длительная по продолжительности дорога, 2.5 часа туда и столько же
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Екатерина
Сафари в заповеднике «Аквила»: встреча с Большой пятёркой
Это была прекрасная поездка, Игорь все четко организовал, с учетом наших пожеланий. Какие виды открываются по пути на сафари, просто загляденье!
Само сафари очень впечатлило, увидели животных очень близко
Это была прекрасная поездка, Игорь все четко организовал, с учетом наших пожеланий. Какие виды открываются по пути на сафари, просто загляденье!
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Всего 4 отзыва в Кейптауне в категории "Заповедник «Аквила»"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Заповедник «Аквила»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сафари в заповеднике «Аквила»: встреча с Большой пятёркой;
  2. Сафари в Аквилле: «Большая пятёрка» за 1 день;
  3. 2 в 1: сафари в заповеднике и винная дегустация.
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Малайский квартал;
  2. Столовая гора;
  3. Пляж Болдерс;
  4. Мыс Доброй Надежды;
  5. Набережная;
  6. Пляж Нордхук;
  7. Сигнал-Хилл;
  8. Заповедник «Аквила».
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в июне 2026
Сейчас в Кейптауне в категории "Заповедник «Аквила»" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 430. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Заповедник «Аквила»», 4 ⭐ отзыва, цены от $400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август