читать дальше

по некоторым другим городам ЮАР и региона и сомневались, что Кейптаун, в свою очередь, сумеет удивить чем-либо.

Но Оксана сумела раскрыть город, да и страну с совершенно другой стороны, это как смотреть на картину с изнанки и вдруг увидеть ее лицевую сторону, яркую, красочную, доброжелательную, невероятно насыщенную! Сколько всего нового Оксана рассказала о жизни как ЮАР, так и континента в целом, это было крайне познавательно, не было таких вопросов, на которые бы мы услышали "не знаю", что и неудивительно, когда человек прожил в ЮАР более 20 лет!

Особенно хочу отметить крайнюю пунктуальность Оксаны, если она обещала за нами заехать в отель к 8 утра, то это и было ровно 8, может быть, это мелочь, но вот из таких мелочей и складывается представление об ответственности человека.

За эти два дня мы побывали в самых знаковых местах Кейптауна и соседних провинций, конечно на Столовой горе, мысе Доброй надежды, в парке пингвинов, в винодельнях, на экофермах, в ресторанах, которые опять же посоветовала Оксана. Было невероятным то, что проезжая мимо любого магазина, кафе, ресторана мы могли задать о нем вопрос и услышать исчерпывающий ответ, проезжая мимо любой улицы могли уточнить стоит тут прогуляться вечером или лучше выбрать соседнюю. Тоже, казалось бы, мелочи, но опять же говорит просто о феноменальной осведомленности нашего гида, которая к тому же могла поддержать разговор на любую интересующую нас тему.

Подводя итог, скажу, что мы очень рады, что выбрали в попутчики и гиды по Кейптауну Оксану, замечательного человека и безусловного профессионала своего дела, надеемся, что судьба снова, уже в компании друзей, приведет нас в этот прекрасный город, и мы конечно снова встретимся со всеми его красотами в сопровождении Оксаны, нашего прекрасного гида!