Пляж Нордхук – экскурсии в Кейптауне

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляж Нордхук» в Кейптауне на русском языке, цены от $360, скидки до 15%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света
Na машине
9 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света
Исследовать побережье Атлантики: океан, горы, пингвины и легенды мореплавателей
Начало: У вашего отеля
23 апр в 08:00
30 апр в 08:00
$420 за всё до 3 чел.
Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
На машине
8 часов
-
15%
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
Погрузитесь в атмосферу Кейптауна: от Хаут Бэй до мыса Доброй Надежды. Встречи с морскими котиками и пингвинами, уникальные виды и интересные истории ждут вас
Начало: От отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$425$500 за всё до 4 чел.
Всё лучшее в Кейптауне
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё лучшее в Кейптауне
Мыс Доброй Надежды, пингвины, остров морских котиков и одна из самых красивых дорог мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$360 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

    Вадим
    8 апреля 2026
    Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света
    Были в Кейптауне в начале апреля, два великолепных дня провели в компании замечательного гида, Оксаны. Честно говоря, до этого путешествовали
    по некоторым другим городам ЮАР и региона и сомневались, что Кейптаун, в свою очередь, сумеет удивить чем-либо.
    Но Оксана сумела раскрыть город, да и страну с совершенно другой стороны, это как смотреть на картину с изнанки и вдруг увидеть ее лицевую сторону, яркую, красочную, доброжелательную, невероятно насыщенную! Сколько всего нового Оксана рассказала о жизни как ЮАР, так и континента в целом, это было крайне познавательно, не было таких вопросов, на которые бы мы услышали "не знаю", что и неудивительно, когда человек прожил в ЮАР более 20 лет!
    Особенно хочу отметить крайнюю пунктуальность Оксаны, если она обещала за нами заехать в отель к 8 утра, то это и было ровно 8, может быть, это мелочь, но вот из таких мелочей и складывается представление об ответственности человека.
    За эти два дня мы побывали в самых знаковых местах Кейптауна и соседних провинций, конечно на Столовой горе, мысе Доброй надежды, в парке пингвинов, в винодельнях, на экофермах, в ресторанах, которые опять же посоветовала Оксана. Было невероятным то, что проезжая мимо любого магазина, кафе, ресторана мы могли задать о нем вопрос и услышать исчерпывающий ответ, проезжая мимо любой улицы могли уточнить стоит тут прогуляться вечером или лучше выбрать соседнюю. Тоже, казалось бы, мелочи, но опять же говорит просто о феноменальной осведомленности нашего гида, которая к тому же могла поддержать разговор на любую интересующую нас тему.
    Подводя итог, скажу, что мы очень рады, что выбрали в попутчики и гиды по Кейптауну Оксану, замечательного человека и безусловного профессионала своего дела, надеемся, что судьба снова, уже в компании друзей, приведет нас в этот прекрасный город, и мы конечно снова встретимся со всеми его красотами в сопровождении Оксаны, нашего прекрасного гида!

    Екатерина
    13 марта 2026
    Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света
    Это красивая и очень насыщенная экскурсия! Приготовьтесь к тому, что Вас будет ждать красивейшая дорога по серпантинам. Обязательно посетите остров
    тюленей. Все очень красиво! Организация экскурсии прошла отлично! С самого начала у нас уточнили, что бы мы хотели возможно еще увидеть. И вот по дороге мы заехали на страусиную ферму- она классная и там можно купить сумки/кошельки из страусиной кожи в 2 раза дешевле, чем в городе. Спасибо большое организаторам 💖

    Мария
    26 января 2026
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Экскурсию проводил Константин. Практически 12 часов мы ездили по локациям, и Константин рассказал всю историю Ажной Африки с 17-го века
    по сей день. Замечательное путешествие, которое навсегда останется в памяти. Константин выбирал чудесные локации, красивейшие виды, знаменательные места. Я даже искупалась с пингвинами в Атлантическом океане. И в конце экскурсии мы посетили прекрасный ресторан на берегу океана с вкусными и недорогими блюдами! Константин прекрасный рассказчик, знает и любит историю и культуру ЮАР. Рекомендую данную экскурсию и данного гида-экскурсовода!

    Марина
    26 января 2026
    Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света
    Эта экскурсия — идеальный способ за один день увидеть всё самое эпичное вокруг Кейптауна. От суровых скал и бескрайнего Атлантического
    океана на Мысе Доброй Надежды до милых пингвинов на Боулдерс-Бич.
    Особая благодарность гиду Оксане, которая оживила легенды мореплавателей и помогла прочувствовать историю этого места.
    Если хотите за один день получить максимум впечатлений от побережья — это лучший выбор. Незабываемо!

    Vaganov
    25 января 2026
    Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света
    Супер день в компании аттестованного гида Оксаны. Столько эмоции и все за один день - самая красивая дорога в мире,
    край земли, пингвины, обалденный пляж. Оксана очень приятный собеседник и профессиональный гид, которая увлекла нас рассказами про историю Африки а так же дала дельные советы - где и что посмотреть. Машина была комфортная и чистая. Благодарим за чудесный день.

    Ilya
    25 января 2026
    Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света
    Лучшее за 2 недели в Кейптауне: и маршрут, и автомобиль, и места, и конечно, сама Оксана: это не просто сопровождающий, это носитель истории, знаний, культуры - очень классно! Если вы первый раз в Кейпе - только к Оксане 💛
    Максим
    26 декабря 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Эта экскурсия — не просто поездка, а настоящее потрясение! Этот день идеален во всем: от организации до невероятной природы, которую
    нужно видеть своими глазами! 🤩

    Отдельный восторг — наш гид Мария! 😍
    Её знания, искренность и умение рассказывать истории покорили нас. Это не просто «водитель», а настоящий проводник в мир интересных фактов и эмоций. Она продумала маршрут под наши желания, терпеливо отвечала на все вопросы и создала невероятно комфортную атмосферу! 🙏

    Всё было на высоте: удобное время, комфортный автомобиль, забота о деталях. А главное — море эмоций: очаровательные пингвины, страусы, антилопы и морской котик у мыса Доброй Надежды. 😃

    Экскурсия удалась на 1000%! Рекомендуем от всей души — команда, которая любит своё дело и дарит незабываемые впечатления. Спасибо за этот день! 👍👍👍

    Svetlana
    27 ноября 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Добрый день! Хотим выразить огромную благодарность гиду Марии! Экскурсия прошла на 100 из 10! Мы под большим впечатлением. Мария предупредила
    о погодных условиях, забрали и привезли к отелю, посетили все локации, которые хотели, да и, в принципе, очень понравилась как человек. Большое спасибо! 😊

    Игорь
    2 ноября 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Очень содержательная экскурсия - успели посетить много мест и посмотреть массу диких животных. Отдельное спасибо Константину за содержательный рассказ об истории ЮАР и местах где побывали. Всем рекомендую!
    Эмиль
    14 сентября 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Нашим гидом был Константин, который, являясь историком по профессии, провел невероятный тур с интересными подробностями и историческими экскурсами. Показал все самые лучшие
    места Кейп-Тауна. Было интересно, живо и весело. Очень его рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Пляж Нордхук»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света;
  2. Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды;
  3. Всё лучшее в Кейптауне.
Какие места ещё посмотреть в Кейптауне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Малайский квартал;
  3. Столовая гора;
  4. Пляж Болдерс;
  5. Мыс Доброй Надежды;
  6. Набережная;
  7. Пляж Нордхук;
  8. Сигнал-Хилл.
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в апреле 2026
Сейчас в Кейптауне в категории "Пляж Нордхук" можно забронировать 3 экскурсии от 360 до 425 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
