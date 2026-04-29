Франшхук — маленький город с большим характером.
Мы неспешно прогуляемся по его исторической улице, где французское наследие, винная культура и уют провинции сливаются в особую атмосферу. Вас ждут старинные здания, художественные галереи и аромат кофе, который здесь пьют без спешки. А затем — игристое и (при желании) Музей винтажных автомобилей или крокодиловая ферма.
Описание экскурсии
9:00 — выезжаем из Кейптауна
10:30 — приезжаем в городок Франшхук
Маршрут начинается с посещения монумента гугенотам. По желанию можем посетить музей. Далее прогулка по исторической улице, по художественным галереям и выставкам.
Поговорим об истории французских переселенцев, чьё наследие до сих пор определяет культуру и образ жизни региона.
С 12:00 дня — посещение винных ферм с дегустациями (18+)
Заглянем в La Motte, затем — в Haute Cabrière, известную игристыми винами, либо в Mont Rochelle. Пообедаем на одной из ферм. Непременно полакомимся устрицами с шампанским.
В 15:00–15:30 при желании — визит в Музей автомобилей либо на крокодиловую ферму
Вы посмотрите на винтажные авто или увидите нильских крокодилов вблизи и узнаете, как устроена их жизнь — от повадок и питания до роли в экосистеме Южной Африки.
В 17:00–17:30 возвращаемся в Кейптаун
Организационные детали
- Едем на комфортабельном Volvo V40 или Volkswagen Polo TSI с питьевой водой в салоне
- За дополнительную оплату можем организовать экскурсию для больших групп на минивэне: + $250 (бронировать минивэн нужно за 48 часов)
- Оплатить экскурсию желательно наличными рандами. Если долларами — только новыми купюрами. Также принимаем оплату в рублях (на карту Т-Банк, Сбербанк)
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Музей гугенотов — 100 рэндов ($5) за чел.
- Дегустация вина на одной ферме (18+) — от 95 до 250 рэндов ($5–14) за чел.
- Музей автомобилей — 90 рэндов ($5) за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Кейптауне
Добро пожаловать в Кейптаун — город, который мы знаем и любим. Мы — команда лицензированных и сертифицированных гидов с многолетним опытом работы. Наша деятельность официально сертифицирована Департаментом по туризму ЮАР.
В
17 апреля 2026 у нас была запланирована экскурсия со Светланой, Франшхук - наследие Франции…. Мы провели замечательный день с прекрасным гидом Светланой. Сразу очень расположила к себе, как будто мы
от $375 за экскурсию