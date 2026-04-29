Франшхук — маленький город с большим характером. Мы неспешно прогуляемся по его исторической улице, где французское наследие, винная культура и уют провинции сливаются в особую атмосферу. Вас ждут старинные здания, художественные галереи и аромат кофе, который здесь пьют без спешки. А затем — игристое и (при желании) Музей винтажных автомобилей или крокодиловая ферма.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — выезжаем из Кейптауна

10:30 — приезжаем в городок Франшхук

Маршрут начинается с посещения монумента гугенотам. По желанию можем посетить музей. Далее прогулка по исторической улице, по художественным галереям и выставкам.

Поговорим об истории французских переселенцев, чьё наследие до сих пор определяет культуру и образ жизни региона.

С 12:00 дня — посещение винных ферм с дегустациями (18+)

Заглянем в La Motte, затем — в Haute Cabrière, известную игристыми винами, либо в Mont Rochelle. Пообедаем на одной из ферм. Непременно полакомимся устрицами с шампанским.

В 15:00–15:30 при желании — визит в Музей автомобилей либо на крокодиловую ферму

Вы посмотрите на винтажные авто или увидите нильских крокодилов вблизи и узнаете, как устроена их жизнь — от повадок и питания до роли в экосистеме Южной Африки.

В 17:00–17:30 возвращаемся в Кейптаун

Организационные детали

Едем на комфортабельном Volvo V40 или Volkswagen Polo TSI с питьевой водой в салоне

За дополнительную оплату можем организовать экскурсию для больших групп на минивэне: + $250 (бронировать минивэн нужно за 48 часов)

Оплатить экскурсию желательно наличными рандами. Если долларами — только новыми купюрами. Также принимаем оплату в рублях (на карту Т-Банк, Сбербанк)

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы