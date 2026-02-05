Сигнал-Хилл – экскурсии в Кейптауне

Найдено 3 экскурсии в категории «Сигнал-Хилл» в Кейптауне на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по винодельческим маршрутам Кейптауна. Дегустации, Столовая гора и Сигнальный холм - все это в одном дне! Подходит для ценителей вина и природы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
История и еда: прогулка по Кейптауну с погружением в гастрономию
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия по Кейптауну с посещением замка Доброй Надежды, Bo-Kaap и дегустацией вин. Погрузитесь в культуру и гастрономию города
Завтра в 08:00
10 мая в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
Из Кейптауна к мысу Доброй Надежды с африканистом на премиальном авто
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пингвины, заповедники, пляжи и увлекательные рассказы
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Василий
Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
Открытый человек и прекрасный специалист своего организационного дела. Все объяснил. Показал. Подвез к обменному пункту, где щадящий процентный сбор за обмен валюты. Помог оплатить своей картой билет на Столовую Гору. Подробно предоставил информацию о Кейптауне как положительного так и отритцательеоно характера. Советую воспользоваться его услугами.
О
История и еда: прогулка по Кейптауну с погружением в гастрономию
Все прошло просто великолепно! Прекрасная Мария провела с нами весь день. Очень много рассказала и показала. Было весело и не принуждено. Большое спасибо!
Ю
Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
Хотим выразить огромную благодарность Назару за фантастический день! Это была не экскурсия, а настоящее путешествие для гурманов и любителей вина. Спасибо за незабываемую поездку, блестяще составленный маршрут по нашим пожеланиям,
читать дальше

исчерпывающие ответы на все наши «как?» и «почему?» о местном вине.
Комфорт и забота на протяжении всего дня. Отдельная благодарность за организацию и посещение Столовой горы.
Если вы в Кейптауне и хотите понять душу его винных долин — обращайтесь к Назару. Гарантируем, вы не пожалеете! Мы в полном восторге.

Denis
История и еда: прогулка по Кейптауну с погружением в гастрономию
Отличная экскурсия. Наш гид, Елена, прекрасно знает историю Кейптауна, говорит на нескольких языках и подскажет тонкости пребывания в городе. Прекрасный выбор для старта вашего путешествия по ЮАР. Энкоси какула)
A
Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
Назар провел нам экскурсии до мыса Доброй Надежды и во второй день по городу с заездом на столовую гору, сигнальный холм и одну винодельню.
Нам все понравилось.
С Назаром комфортно было общаться. Экскурсия была не напряжной, но в тоже время мы посмотрели все что хотели.
Советую Назара как гида по Кейптауну.
Игтр
Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
Спасибо Назар. В Стеленбоше мы уже были, винные фермы в ЮАР оказались не хуже чем в той же Тоскане. Захотелось еще раз скататься поближе к Кейптауну. И мы не разочаровались.
читать дальше

Вид с первой винодельни на Столовую гору конечно ВАУ. В общем съездили не хуже чем на винном поезде. Назар знает хорошо город, дал много дельных советов что еще тут посмотреть в оставшиеся дни.
Игорь.

Михаил
Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
Назар провел для нас отличную экскурсию. Очень общительный и позитивный гид. Забрал нас из отеля и вернул обратно после экскурсии. Реализовал все наши запросы. Мы очень хотели попробовать местные вина.
читать дальше

А с местными сырами и потрясающими видами, это оказалось просто фантастично. Ни где ни чего не ждали, всё было для нас забронировано за ранее. Это очень приятно. Получили бесплатные винные тестирования в ДеГрендель, (оказывается это входит в стоимость экскурсии)
Очень понравилась винная ферма с пещерами. Назар рассказал нам историю образования этих пещер. Очень необычное место.
Поднялись на Столовую гору после обеда. И после поехали на Сигнальный холм на машине. Очень сильное впечатление осталось от винных ферм и дегустаций. Но и горы тоже очень понравились. Рекомендую всем Назара и эту экскурсию.

Всего 7 отзывов в Кейптауне в категории "Сигнал-Хилл"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Сигнал-Хилл»

Какие места ещё посмотреть в Кейптауне
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Малайский квартал;
  2. Столовая гора;
  3. Пляж Болдерс;
  4. Мыс Доброй Надежды;
  5. Набережная;
  6. Пляж Нордхук;
  7. Сигнал-Хилл.
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в мае 2026
Сейчас в Кейптауне в категории "Сигнал-Хилл" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
