День отдыха и удовольствия: из Кейптауна - во Франшхук
Побывать на винограднике, покататься на лошадях и отдохнуть в спа (по желанию)
Это путешествие для тех, кто хочет замедлиться — и побывать в живописных местах. Вы прокатитесь на лошадях среди виноградников. Заглянете в уютный городок с европейским шармом и попробуете местные вина. Отдохнёте в спа-комплексе и узнаете, почему стоит ценить такой расслабленный отдых.
Описание экскурсии
Все винные дегустации — для путешественников 18+
Выезжаем из Кейптауна утром. Дорога проходит через горные перевалы и зелёные холмы Западного Кейпа — вы насладитесь видами и почувствуете, как шум города остается позади.
Первая остановка — одна из самых известных и титулованных виноделен региона — Vrede en Lust Wine Estate. Вас ждёт около часа спокойной езды на лошадях среди виноградников и у подножия гор. По желанию прогулку можно дополнить завтраком на винодельне.
После конной прогулки поедем во Франшхук — уютный винный городок с европейским характером. Неспешно пройдёмся по центру и насладимся атмосферой и архитектурой.
Заедем на винодельню в окрестностях Франшхука. Вас ждёт дегустация 4–5 вин с рассказом о стиле региона и терруаре. По желанию можно остаться на обед — на винодельне или в одном из ресторанов городка.
Затем — отправимся в спа. Процедуры мы забронируем заранее: индивидуальные или парные, от лёгкого релакса до глубокого восстановления.
Назад в Кейптаун будем возвращаться не спеша, чтобы сохранить приятное спокойное ощущение этого дня.
Примерный тайминг
08:00 — выезд из Кейптауна 09:30 — прибытие на винодельню Vrede en Lust 10:00–11:00 — конная прогулка среди виноградников 11:00–11:30 — время для фото и отдыха, завтрак по желанию 12:00–13:00 — прогулка по Франчхуку 13:00–14:30 — дегустация вин, обед по желанию 15:00–17:00 — отдых в спа 17:00–18:30 — возвращение в Кейптаун
Организационные детали
Едем на автомобиле Toyota Urban Cruiser.
Возрастное ограничение — 8+
Дополнительные расходы
Дегустации на винодельнях (18+) — от $10 до $20 за чел.
Обед — от $30 до $50 за чел.
Конная прогулка — от $50
Спа — от $60
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат — ваш гид в Кейптауне
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 62 туристов
Винное воспитание мне дал Санкт-Петербург: школа сомелье «Миллезим», любимая работа кавистом и в виноторговле. Потом случился Кейптаун — и я влюбился как мальчишка. Горы, океанский воздух, тёплые люди, вина, в читать дальшеуменьшить
которые хочется вслушиваться, и безупречный сервис. Я переехал, прошёл курсы WOSA, готовлюсь к Cape Wine Academy. Сейчас живу в Кейптауне и аккуратно собираю для вас индивидуальные винные туры.
Со мной вы окунётесь в мир вина Южной Африки и познакомитесь с виноделами. Узнаете, как правильно выбирать вино себе или в подарок, попробуете сами собрать виноград и многое другое в зависимости от сезона.
Вы получите не только новые эмоции и впечатления, но и знания в сфере виноградарства и виноделия, а также бесценный дегустационный опыт! Приезжайте в гости и будьте счастливы!
