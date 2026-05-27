Это путешествие для тех, кто хочет замедлиться — и побывать в живописных местах. Вы прокатитесь на лошадях среди виноградников. Заглянете в уютный городок с европейским шармом и попробуете местные вина. Отдохнёте в спа-комплексе и узнаете, почему стоит ценить такой расслабленный отдых.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Все винные дегустации — для путешественников 18+

Выезжаем из Кейптауна утром. Дорога проходит через горные перевалы и зелёные холмы Западного Кейпа — вы насладитесь видами и почувствуете, как шум города остается позади.

Первая остановка — одна из самых известных и титулованных виноделен региона — Vrede en Lust Wine Estate. Вас ждёт около часа спокойной езды на лошадях среди виноградников и у подножия гор. По желанию прогулку можно дополнить завтраком на винодельне.

После конной прогулки поедем во Франшхук — уютный винный городок с европейским характером. Неспешно пройдёмся по центру и насладимся атмосферой и архитектурой.

Заедем на винодельню в окрестностях Франшхука. Вас ждёт дегустация 4–5 вин с рассказом о стиле региона и терруаре. По желанию можно остаться на обед — на винодельне или в одном из ресторанов городка.

Затем — отправимся в спа. Процедуры мы забронируем заранее: индивидуальные или парные, от лёгкого релакса до глубокого восстановления.

Назад в Кейптаун будем возвращаться не спеша, чтобы сохранить приятное спокойное ощущение этого дня.

Примерный тайминг

08:00 — выезд из Кейптауна

09:30 — прибытие на винодельню Vrede en Lust

10:00–11:00 — конная прогулка среди виноградников

11:00–11:30 — время для фото и отдыха, завтрак по желанию

12:00–13:00 — прогулка по Франчхуку

13:00–14:30 — дегустация вин, обед по желанию

15:00–17:00 — отдых в спа

17:00–18:30 — возвращение в Кейптаун

Организационные детали

Едем на автомобиле Toyota Urban Cruiser.

Возрастное ограничение — 8+

Дополнительные расходы