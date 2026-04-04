Приглашаю вас в атмосферное путешествие по винному региону — без жёсткой программы и обязательных дегустаций. Вы увидите, где производят местные вина, по желанию попробуете их и полюбуетесь умиротворяющими пейзажами. Я расскажу о жизни в Кейпе и особенностях здешнего менталитета. Поездка будет увлекательной и приятной — даже если вы не пьёте вина.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $270 за экскурсию

Ваш гид в Кейптауне

Описание экскурсии

Завтрак в Дарбанвилле

Сделаем остановку в уютном кафе по пути к винным регионам.

Бабилонсторен — историческая ферма и один из самых известных садов Южной Африки

Здесь виноградники соседствуют с фруктовыми деревьями, огородами и травяными аллеями. Прогуляемся по ухоженной территории и насладимся беседой и пейзажами.

Делайр Графф Эстейт — винодельня с панорамными видами на долину Стелленбош и горные хребты

Полюбуемся современной архитектурой и панорамами виноградников. По желанию вы попробуете местные вина.

Бошендал — старинное винное поместье в долине Франсхук

Среди белых фермерских домов и зелёных лужаек остановимся на обед и прогулку на природе.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. В машине для вас будет питьевая бутилированная вода

В этой программе нет заранее определённого тайминга — мы будем ориентироваться на ваш темп и настроение

Дополнительные расходы: