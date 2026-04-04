Приглашаю вас в атмосферное путешествие по винному региону — без жёсткой программы и обязательных дегустаций.
Вы увидите, где производят местные вина, по желанию попробуете их и полюбуетесь умиротворяющими пейзажами. Я расскажу о жизни в Кейпе и особенностях здешнего менталитета. Поездка будет увлекательной и приятной — даже если вы не пьёте вина.
Вы увидите, где производят местные вина, по желанию попробуете их и полюбуетесь умиротворяющими пейзажами. Я расскажу о жизни в Кейпе и особенностях здешнего менталитета. Поездка будет увлекательной и приятной — даже если вы не пьёте вина.
Описание экскурсии
Завтрак в Дарбанвилле
Сделаем остановку в уютном кафе по пути к винным регионам.
Бабилонсторен — историческая ферма и один из самых известных садов Южной Африки
Здесь виноградники соседствуют с фруктовыми деревьями, огородами и травяными аллеями. Прогуляемся по ухоженной территории и насладимся беседой и пейзажами.
Делайр Графф Эстейт — винодельня с панорамными видами на долину Стелленбош и горные хребты
Полюбуемся современной архитектурой и панорамами виноградников. По желанию вы попробуете местные вина.
Бошендал — старинное винное поместье в долине Франсхук
Среди белых фермерских домов и зелёных лужаек остановимся на обед и прогулку на природе.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. В машине для вас будет питьевая бутилированная вода
- В этой программе нет заранее определённого тайминга — мы будем ориентироваться на ваш темп и настроение
Дополнительные расходы:
- вход в Бабилонсторен — около 200–300 южноафриканских рэндов с чел. ($12,5–18,5)
- дегустации вин — по желанию, в среднем 150–300 рэндов с чел. ($9–18,5)
- питание в течение дня — примерно 100–200 рэндов ($6–12,5) за завтрак на чел. и 250–500 рэндов ($16–32) за обед — в зависимости от места
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу в Кейптауне с семьёй с 2022 года и до сих пор каждый день нахожу в этом городе что-то новое. Кейптаун — это место, где океан встречается с горами,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Отличная экскурсия и высокий уровень сервиса! Игорь приехал точно вовремя, был очень доброжелательным, внимательным и приятным в общении. С первых минут создал комфортную и спокойную атмосферу, благодаря чему вся поездка прошла легко и с удовольствием. Всё было организовано чётко и без лишней суеты. Остались только самые приятные впечатления. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кейптауна
Похожие экскурсии на «Из Кейптауна - в сердце винных долин»
Индивидуальная
до 4 чел.
Винное сафари в Западном Кейпе: знаковые винодельни с гидом-сомелье
Научиться распознавать стиль вина за пару глотков, выбирать бокал, температуру и сочетания с едой
Завтра в 09:00
27 июл в 09:00
от $390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
Путешествие по винодельческим маршрутам Кейптауна. Дегустации, Столовая гора и Сигнальный холм - все это в одном дне! Подходит для ценителей вина и природы
Завтра в 09:00
27 июл в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по винодельням ЮАР
Погрузитесь в мир южноафриканского виноделия с гидом-сомелье. Дегустации, арт-галереи, сыроварни и уникальные винные фермы ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
27 июл в 10:00
от $400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Франшхук - наследие Франции в сердце Южной Африки
Путешествие из Кейптауна с историями о гугенотах, разговорами об искусстве и винными дегустациями
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
27 июл в 08:00
от $375 за всё до 3 чел.
от $270 за экскурсию