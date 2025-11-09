Мои заказы

История и еда: прогулка по Кейптауну с погружением в гастрономию

Увлекательная экскурсия по Кейптауну с посещением замка Доброй Надежды, Bo-Kaap и дегустацией вин. Погрузитесь в культуру и гастрономию города
Экскурсия по Кейптауну предлагает уникальное сочетание истории и гастрономии.

Посетители увидят замок Доброй Надежды, узнают о жизни первых европейцев, прогуляются по колоритному Bo-Kaap и насладятся видами с Сигнального холма. Завершит день дегустация местных вин на одной из старейших винных ферм. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит глубже понять культуру Кейптауна

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Замок Доброй Надежды
  • 🌈 Разноцветные дома Bo-Kaap
  • 🍽️ Гастрономический обед
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🌄 Виды с Сигнального холма
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

Описание экскурсии

Мы начнём прогулку с исторического сокровища Южной Африки — замка Доброй Надежды. Это старейшее колониальное здание, построенное голландцами в 1666 году. Вы узнаете о жизни первых европейцев в ЮАР, исследуете различные уголки замка — казармы, оружейную палату, тюрьму. И подниметесь на бастион, чтобы насладиться видами на Кейптаун и гавань.

После небольшого кофе-брейка проследуем к следующей точке — Company’s Garden. Во времена Ост-Индской компании эти сады служили «огородом»: здесь выращивали первые фрукты и овощи, которые позволили голландцам обосноваться на африканской земле. На входе мы купим орешки, чтобы покормить белок.

Посетим малайский квартал с цветными домиками Bo-Kaap. Это один из самых колоритных исторических районов Кейптауна. Под рассказы гида вы прогуляетесь по улочкам и узнаете о малайской культуре и традициях. А чтобы ещё больше погрузиться в атмосферу, предлагаем (за дополнительную плату) посетить мастер-класс и приготовить блюда капско-малайской кухни.

Прощаемся с исторической частью города и переходим к современной — району Waterfront. Когда-то его территория использовалась колонизаторами для строительства складов и доков. Сейчас же это символ возрождения и развития Кейптауна с новыми зданиями, магазинами, ресторанами и отелями.

Наша экскурсия с погружением в гастрономию, поэтому на обед мы заглянем в ресторан южноафриканской кухни Seven Colours Eatery. Название отсылает к старинной традиции сервировки блюд на тарелке, где каждый компонент представляет определённый цвет. Расскажем вам про неё подробнее.

Сытые и довольные мы отправимся на одну из самых доступных смотровых площадок Кейптауна. Поднимемся на Сигнальный холм, с вершины которого открываются потрясающие виды на город, гавань, Столовую гору и Атлантический океан.

Завершим день на одной из старейших винных ферм ЮАР и неспешно продегустируем пять разных сортов местного вина в окружении роскошной атмосферы винодельни.

Организационные детали

  • Мы принимаем только новые доллары, либо доллары до 2013 года, но с 20% комиссией
  • Поедем на комфортабельном автомобиле с кондиционером Range Rover или Jeep Grand Cherokee, но также будем ходить пешком
  • Отдельно оплачиваются напитки и еда — 400 рэндов за чел. и мастер-класс (по желанию) — 900 рэндов за чел.
  • В Кейптауне сильное солнце, поэтому прихватите с собой головной убор и солнцезащитный крем
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Константин
Константин — ваша команда гидов в Кейптауне
Провели экскурсии для 402 туристов
Меня зовут Константин, и я веду самый популярный среди русского комьюнити в ЮАР телеграм-канал. Я собрал команду гидов, влюблённых в ЮАР, которые постоянно исследуют страну и, несмотря на годы жизни тут, до сих пор жадно узнают у местных жителей про всё, что связано с ней. Заботливы с клиентами, а если нам кто-то нравится, то и бесплатно покажем-расскажем. Это наша страсть!
