Этот маршрут создан для тех, кто хочет максимум впечатлений вокруг Кейптауна за один день — от уютных виноградников до мощи Атлантики и легендарных панорам на краю континента. Вы увидите разнообразные ландшафты и живую природу. Поймёте, почему мыс — это не просто географическая точка, а живая история ЮАР, рассказанная через природу, океан и дорогу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $390 за экскурсию

Ваш гид в Кейптауне

Описание экскурсии

8:00 — отправление из Кейптауна от V&A Waterfront

8:45 — прибытие на Groot Constantia

9:00–10:15 — спокойное утро на старейшей винодельне страны: виноградники, сады и капская архитектура. Вы узнаете, почему именно здесь началась винная история Кейптауна, и по желанию попробуете знаменитое десертное вино, которое ценил Наполеон

10:15 — переезд в Мёйзенберг

10:45 — Мёйзенберг: широкие пляжи, яркие домики и сёрфингисты на неглубоких волнах Индийского океана

11:15 — переезд к пляжу Болдерс

11:45 — пляж Болдерс: прогулка среди африканских пингвинов в естественной среде. Вы понаблюдаете за жизнью колонии и сделаете уникальные фотографии

12:45 — переезд по территории нацпарка

13:15 — мыс Доброй Надежды: географическая и смысловая вершина, символ конца света и начала новых горизонтов. Здесь открываются бескрайние виды Атлантики

14:45 — обед или лёгкий перекус

15:30 — дорога Чепмена и остановки на видовых точках

17:00–17:30 — возвращение в Кейптаун

О чём поговорим в поездке:

как формировался Капский полуостров: каким образом климат и ветра влияли на природу, вино и образ жизни местных жителей

с чего началось виноделие у мыса и как местные вина стали известны далеко за пределами Африки

чем отличается Индийский океан от Атлантики, почему настроение побережий такое разное и как океан формирует характер этих мест

каким образом пингвины оказались у мыса и как они живут рядом с человеком

как морские путешествия и открытия меняли карту мира

как дорога Чепмена стала символом мыса

Организационные детали

Мы поедем на автомобиле Toyota Urban Cruiser. Детское кресло — по запросу

Если у вас есть ограничения по передвижению, сообщите мне заранее — скорректирую маршрут

Дополнительные расходы: