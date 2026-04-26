Этот маршрут создан для тех, кто хочет максимум впечатлений вокруг Кейптауна за один день — от уютных виноградников до мощи Атлантики и легендарных панорам на краю континента. Вы увидите разнообразные ландшафты и живую природу.
Поймёте, почему мыс — это не просто географическая точка, а живая история ЮАР, рассказанная через природу, океан и дорогу.
Описание экскурсии
8:00 — отправление из Кейптауна от V&A Waterfront
8:45 — прибытие на Groot Constantia
9:00–10:15 — спокойное утро на старейшей винодельне страны: виноградники, сады и капская архитектура. Вы узнаете, почему именно здесь началась винная история Кейптауна, и по желанию попробуете знаменитое десертное вино, которое ценил Наполеон
10:15 — переезд в Мёйзенберг
10:45 — Мёйзенберг: широкие пляжи, яркие домики и сёрфингисты на неглубоких волнах Индийского океана
11:15 — переезд к пляжу Болдерс
11:45 — пляж Болдерс: прогулка среди африканских пингвинов в естественной среде. Вы понаблюдаете за жизнью колонии и сделаете уникальные фотографии
12:45 — переезд по территории нацпарка
13:15 — мыс Доброй Надежды: географическая и смысловая вершина, символ конца света и начала новых горизонтов. Здесь открываются бескрайние виды Атлантики
14:45 — обед или лёгкий перекус
15:30 — дорога Чепмена и остановки на видовых точках
17:00–17:30 — возвращение в Кейптаун
О чём поговорим в поездке:
- как формировался Капский полуостров: каким образом климат и ветра влияли на природу, вино и образ жизни местных жителей
- с чего началось виноделие у мыса и как местные вина стали известны далеко за пределами Африки
- чем отличается Индийский океан от Атлантики, почему настроение побережий такое разное и как океан формирует характер этих мест
- каким образом пингвины оказались у мыса и как они живут рядом с человеком
- как морские путешествия и открытия меняли карту мира
- как дорога Чепмена стала символом мыса
Организационные детали
- Мы поедем на автомобиле Toyota Urban Cruiser. Детское кресло — по запросу
- Если у вас есть ограничения по передвижению, сообщите мне заранее — скорректирую маршрут
Дополнительные расходы:
- дегустация на винодельне — $10–25 за чел.
- обед по желанию — $20–50 за чел.
- вход на пляж с пингвинами (Boulders Penguin Colony) — $12–14 за чел.
- вход в нацпарк «Мыс Доброй Надежды» — $25 за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат — ваш гид в Кейптауне
Провёл экскурсии для 58 туристов
Винное воспитание мне дал Санкт-Петербург: школа сомелье «Миллезим», любимая работа кавистом и в виноторговле. Потом случился Кейптаун — и я влюбился как мальчишка. Горы, океанский воздух, тёплые люди, вина, в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы провели прекрасный день с Руфатом. Нас было четверо человек, разного возраста, и всем без исключения было интересно и комфортно.
Руфат — очень внимательный, спокойный и при этом увлечённый гид. Он
День, действительно, оказался счастливым! Почему ставлю 20 из 10:
1. Руфат - не просто гид, а человек, влюбленный в свое дело. Много знает не только о вине, но и об истории,
Огромная благодарность Руфату. Прогоамма отличная, была под нас скорректирована, получилось очень эксклюзивно. У Руфата комфортная машмна - нас было четверо высоких и очень сложно найти подходящую комфориную машину. Также Руфат познакомил с историей страны, города и вина; привез во все лучшие места и локации. Большое спасибо!!!
все очень понравилось, выбраны прекрасные локации и интересные места и активности, Руфат глубоко в материале, большое спасибо!
