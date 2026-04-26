Между океанами: один счастливый день на краю Африки (из Кейптауна)

Мыс Доброй Надежды, пингвины, старейшая винодельня страны и одна из самых красивых дорог в мире
Этот маршрут создан для тех, кто хочет максимум впечатлений вокруг Кейптауна за один день — от уютных виноградников до мощи Атлантики и легендарных панорам на краю континента. Вы увидите разнообразные ландшафты и живую природу.

Поймёте, почему мыс — это не просто географическая точка, а живая история ЮАР, рассказанная через природу, океан и дорогу.
Описание экскурсии

8:00 — отправление из Кейптауна от V&A Waterfront

8:45 — прибытие на Groot Constantia

9:00–10:15 — спокойное утро на старейшей винодельне страны: виноградники, сады и капская архитектура. Вы узнаете, почему именно здесь началась винная история Кейптауна, и по желанию попробуете знаменитое десертное вино, которое ценил Наполеон

10:15 — переезд в Мёйзенберг

10:45 — Мёйзенберг: широкие пляжи, яркие домики и сёрфингисты на неглубоких волнах Индийского океана

11:15 — переезд к пляжу Болдерс

11:45 — пляж Болдерс: прогулка среди африканских пингвинов в естественной среде. Вы понаблюдаете за жизнью колонии и сделаете уникальные фотографии

12:45 — переезд по территории нацпарка

13:15 — мыс Доброй Надежды: географическая и смысловая вершина, символ конца света и начала новых горизонтов. Здесь открываются бескрайние виды Атлантики

14:45 — обед или лёгкий перекус

15:30 — дорога Чепмена и остановки на видовых точках

17:00–17:30 — возвращение в Кейптаун

О чём поговорим в поездке:

  • как формировался Капский полуостров: каким образом климат и ветра влияли на природу, вино и образ жизни местных жителей
  • с чего началось виноделие у мыса и как местные вина стали известны далеко за пределами Африки
  • чем отличается Индийский океан от Атлантики, почему настроение побережий такое разное и как океан формирует характер этих мест
  • каким образом пингвины оказались у мыса и как они живут рядом с человеком
  • как морские путешествия и открытия меняли карту мира
  • как дорога Чепмена стала символом мыса

Организационные детали

  • Мы поедем на автомобиле Toyota Urban Cruiser. Детское кресло — по запросу
  • Если у вас есть ограничения по передвижению, сообщите мне заранее — скорректирую маршрут

Дополнительные расходы:

  • дегустация на винодельне — $10–25 за чел.
  • обед по желанию — $20–50 за чел.
  • вход на пляж с пингвинами (Boulders Penguin Colony) — $12–14 за чел.
  • вход в нацпарк «Мыс Доброй Надежды» — $25 за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат
Руфат — ваш гид в Кейптауне
Провёл экскурсии для 58 туристов
Винное воспитание мне дал Санкт-Петербург: школа сомелье «Миллезим», любимая работа кавистом и в виноторговле. Потом случился Кейптаун — и я влюбился как мальчишка. Горы, океанский воздух, тёплые люди, вина, в
которые хочется вслушиваться, и безупречный сервис. Я переехал, прошёл курсы WOSA, готовлюсь к Cape Wine Academy. Сейчас живу в Кейптауне и аккуратно собираю для вас индивидуальные винные туры. Со мной вы окунётесь в мир вина Южной Африки и познакомитесь с виноделами. Узнаете, как правильно выбирать вино себе или в подарок, попробуете сами собрать виноград и многое другое в зависимости от сезона. Вы получите не только новые эмоции и впечатления, но и знания в сфере виноградарства и виноделия, а также бесценный дегустационный опыт! Приезжайте в гости и будьте счастливы!

Отзывы и рейтинг

Анна
Мы провели прекрасный день с Руфатом. Нас было четверо человек, разного возраста, и всем без исключения было интересно и комфортно.

Руфат — очень внимательный, спокойный и при этом увлечённый гид. Он
не просто показывает красивые места, а рассказывает так, что действительно начинаешь чувствовать атмосферу и понимать страну. Было ощущение, что мы путешествуем с хорошим знакомым, а не на стандартной экскурсии.

Отдельно хочется отметить, что маршрут был отлично продуман: без спешки, с возможностью насладиться видами, остановиться там, где хочется, и задать любые вопросы. Руфат учитывал наши пожелания и подстраивался под наш темп, что особенно ценно.

День получился очень насыщенным, но при этом совсем не утомительным — именно такой формат мы и хотели.

Спасибо большое за этот опыт, однозначно рекомендуем!

Оксана
День, действительно, оказался счастливым! Почему ставлю 20 из 10:

1. Руфат - не просто гид, а человек, влюбленный в свое дело. Много знает не только о вине, но и об истории,
природе, людях Кейптауна и, что самое важное, с огромным удовольствием делится этим знанием. Общаться с Руфатом будет легко и приятно - это очень дружелюбный, внимательный и тактичный человек. С первых минут создается впечатление, что вы поехали гулять со старым другом. Смело бронируйте, даже если у вас нет своей компании или группы.

2. Организация на высшем уровне. Маршрут продуман до мелочей: время старта, остановки, логистика - всё четко, без опозданий и накладок. Успели абсолютно всё и даже больше, чем запланировали.

3. Места потрясающие и уникальные. Мыс Доброй Надежды и пингвины, само собой, но Руфат показал и то, что не найти в путеводителях: скрытые бухты, видовые точки на диких пляжах. Хотите оказаться ближе к пингвинам, Руфат знает дорогу.

Если вы только открываете для себя Кейптаун - вы на нужной странице."Между океанами" - не просто поездка, а яркое, наполненное эмоциями приключение, которое останется с вами одним из самых запоминающихся воспоминаний о Южной Африке. Руфат, спасибо за магию этого дня!

И
Огромная благодарность Руфату. Прогоамма отличная, была под нас скорректирована, получилось очень эксклюзивно. У Руфата комфортная машмна - нас было четверо высоких и очень сложно найти подходящую комфориную машину. Также Руфат познакомил с историей страны, города и вина; привез во все лучшие места и локации. Большое спасибо!!!
с
все очень понравилось, выбраны прекрасные локации и интересные места и активности, Руфат глубоко в материале, большое спасибо!

