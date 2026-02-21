Эта экскурсия — путешествие от природного чуда к истории города. Мы поднимемся на Столовую гору, чтобы увидеть Кейптаун с высоты. Погрузимся в яркий мир Бо-Каапа с его традициями. А прогулка по Саду Компании, Гранд-Параду и старейшему замку города соединит моменты колониального прошлого, борьбы за свободу и современную жизнь.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — встреча у отеля

10:30 — замок Доброй Надежды

Вы посетите голландский замок 17 века. Он служил крепостью, резиденцией власти, судом и военным штабом. За его стенами скрываются казематы, старинные пушки и истории солдат, губернаторов и заключённых. Здесь особенно остро ощущается, как формировался Кейптаун и какое влияние европейская колонизация оказала на судьбу региона.

11:45 — Гранд-Парад

Это главная площадь города, где вершилась история страны. Здесь Нельсон Мандела произнёс первую речь после освобождения.

12:30 — Сады Компании

Зелёное сердце Кейптауна, где можно покормить ручных белочек, а иногда увидеть и редких белочек-альбиносов. По желанию вы посетите Музей рабства, который помогает глубже понять сложную и важную часть истории страны.

13:30 — Бо-Каап

Вы прогуляетесь по одному из самых колоритных и самобытных районов города. Узнаете, как формировалась кейптаунская малайская община, почему дома окрашены в такие цвета и какую роль традиции, религия и кухня играют в жизни Бо-Каап сегодня.

14:30 — обед

Небольшая пауза, чтобы отдохнуть и попробовать местную кухню или свежие морепродукты.

16:00 — Столовая гора

Финальная точка маршрута — подъём к главному символу Кейптауна. С вершины открываются панорамы города, океана и горных цепей.

После посещения горы — возвращение в отель.

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Volvo V40 или Volkswagen Polo TSI. Детское кресло по запросу.

Остаток суммы желательно оплатить наличными в рандах. Можем принять доллары (новые купюры) и криптовалюту. Варианты в рублях обсуждаются индивидуально (карты Т-Банк, Сбербанк)

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: