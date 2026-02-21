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Кейптаун изнутри: путешествие в историю города

Почувствовать живой, многослойный и по-настоящему африканский город
Эта экскурсия — путешествие от природного чуда к истории города. Мы поднимемся на Столовую гору, чтобы увидеть Кейптаун с высоты. Погрузимся в яркий мир Бо-Каапа с его традициями.

А прогулка по Саду Компании, Гранд-Параду и старейшему замку города соединит моменты колониального прошлого, борьбы за свободу и современную жизнь.
5
1 отзыв
Кейптаун изнутри: путешествие в историю города
Кейптаун изнутри: путешествие в историю города
Кейптаун изнутри: путешествие в историю города

Описание экскурсии

9:00 — встреча у отеля

10:30 — замок Доброй Надежды

Вы посетите голландский замок 17 века. Он служил крепостью, резиденцией власти, судом и военным штабом. За его стенами скрываются казематы, старинные пушки и истории солдат, губернаторов и заключённых. Здесь особенно остро ощущается, как формировался Кейптаун и какое влияние европейская колонизация оказала на судьбу региона.

11:45 — Гранд-Парад

Это главная площадь города, где вершилась история страны. Здесь Нельсон Мандела произнёс первую речь после освобождения.

12:30 — Сады Компании

Зелёное сердце Кейптауна, где можно покормить ручных белочек, а иногда увидеть и редких белочек-альбиносов. По желанию вы посетите Музей рабства, который помогает глубже понять сложную и важную часть истории страны.

13:30 — Бо-Каап

Вы прогуляетесь по одному из самых колоритных и самобытных районов города. Узнаете, как формировалась кейптаунская малайская община, почему дома окрашены в такие цвета и какую роль традиции, религия и кухня играют в жизни Бо-Каап сегодня.

14:30 — обед

Небольшая пауза, чтобы отдохнуть и попробовать местную кухню или свежие морепродукты.

16:00 — Столовая гора

Финальная точка маршрута — подъём к главному символу Кейптауна. С вершины открываются панорамы города, океана и горных цепей.

После посещения горы — возвращение в отель.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Volvo V40 или Volkswagen Polo TSI. Детское кресло по запросу.
  • Остаток суммы желательно оплатить наличными в рандах. Можем принять доллары (новые купюры) и криптовалюту. Варианты в рублях обсуждаются индивидуально (карты Т-Банк, Сбербанк)
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • подъём по канатной дороге на Столовую гору с ожиданием в очереди — 450 рандов за чел., fast track (без очереди) — 1100 рандов за чел.
  • билет в Дом рабов — 80 рандов за чел.
  • билет в замок Доброй Надежды — 50 рандов за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 19 туристов
Добро пожаловать в Кейптаун — город, который мы знаем и любим. Мы — команда лицензированных и сертифицированных гидов с многолетним опытом работы. Наша деятельность официально сертифицирована Департаментом по туризму ЮАР, а
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также организацией CATHSSETA (Коссата), что гарантирует высокий уровень профессионализма, безопасности и качества обслуживания. Уже более 20 лет мы живём в Кейптауне и знаем его не по путеводителям, а по личному опыту, историям, традициям и обычаям. Мы с удовольствием откроем для вас город с разных сторон: от истории его возникновения и культуры коренных народов до современной жизни, искусства и гастрономии. Вас ждут прогулки по знаковым местам, посещение лучших виноделен региона, знакомство с музеями современного искусства и скрытыми уголками, которые знают только местные. Наши экскурсии — это не просто маршруты, а живые истории, внимание к деталям и искреннее желание показать Кейптаун таким, каким его видим мы сами. Открывайте Кейптаун вместе с нами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Все прекрасно, спасибо большое, Все было отлично организовано, получили кучу впечатлений, все замечательно!
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