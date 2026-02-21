Вы посетите голландский замок 17 века. Он служил крепостью, резиденцией власти, судом и военным штабом. За его стенами скрываются казематы, старинные пушки и истории солдат, губернаторов и заключённых. Здесь особенно остро ощущается, как формировался Кейптаун и какое влияние европейская колонизация оказала на судьбу региона.
11:45 — Гранд-Парад
Это главная площадь города, где вершилась история страны. Здесь Нельсон Мандела произнёс первую речь после освобождения.
12:30 — Сады Компании
Зелёное сердце Кейптауна, где можно покормить ручных белочек, а иногда увидеть и редких белочек-альбиносов. По желанию вы посетите Музей рабства, который помогает глубже понять сложную и важную часть истории страны.
13:30 — Бо-Каап
Вы прогуляетесь по одному из самых колоритных и самобытных районов города. Узнаете, как формировалась кейптаунская малайская община, почему дома окрашены в такие цвета и какую роль традиции, религия и кухня играют в жизни Бо-Каап сегодня.
14:30 — обед
Небольшая пауза, чтобы отдохнуть и попробовать местную кухню или свежие морепродукты.
16:00 — Столовая гора
Финальная точка маршрута — подъём к главному символу Кейптауна. С вершины открываются панорамы города, океана и горных цепей.
После посещения горы — возвращение в отель.
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Volvo V40 или Volkswagen Polo TSI. Детское кресло по запросу.
Остаток суммы желательно оплатить наличными в рандах. Можем принять доллары (новые купюры) и криптовалюту. Варианты в рублях обсуждаются индивидуально (карты Т-Банк, Сбербанк)
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
подъём по канатной дороге на Столовую гору с ожиданием в очереди — 450 рандов за чел., fast track (без очереди) — 1100 рандов за чел.
билет в Дом рабов — 80 рандов за чел.
билет в замок Доброй Надежды — 50 рандов за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 19 туристов
Добро пожаловать в Кейптаун — город, который мы знаем и любим.
Мы — команда лицензированных и сертифицированных гидов с многолетним опытом работы. Наша деятельность официально сертифицирована Департаментом по туризму ЮАР, а читать дальшеуменьшить
также организацией CATHSSETA (Коссата), что гарантирует высокий уровень профессионализма, безопасности и качества обслуживания.
Уже более 20 лет мы живём в Кейптауне и знаем его не по путеводителям, а по личному опыту, историям, традициям и обычаям.
Мы с удовольствием откроем для вас город с разных сторон: от истории его возникновения и культуры коренных народов до современной жизни, искусства и гастрономии. Вас ждут прогулки по знаковым местам, посещение лучших виноделен региона, знакомство с музеями современного искусства и скрытыми уголками, которые знают только местные.
Наши экскурсии — это не просто маршруты, а живые истории, внимание к деталям и искреннее желание показать Кейптаун таким, каким его видим мы сами.
Открывайте Кейптаун вместе с нами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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сергей
Все прекрасно, спасибо большое, Все было отлично организовано, получили кучу впечатлений, все замечательно!
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