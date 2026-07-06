Летом и осенью у берегов Южной Африки можно увидеть китов в их естественной среде обитания.
Вы отправитесь в регион Херманус, посетите ферму по выращиванию абалона, попробуете знаменитые морские ушки, пообедаете в гавани, а затем выйдете в океан на поиски морских гигантов.
Вы отправитесь в регион Херманус, посетите ферму по выращиванию абалона, попробуете знаменитые морские ушки, пообедаете в гавани, а затем выйдете в океан на поиски морских гигантов.
Описание экскурсии
08:30 — выезд из Кейптауна в Херманус. Вы отправитесь вдоль побережья в известный китовый регион Южной Африки
11:00 — ферма по выращиванию абалона. Здесь вы увидите, как выращивают морские ушки — ценный морской деликатес страны. По желанию попробуете их на вкус
13:00 – 13:45 — обед в гавани. В ресторанах подают свежайшие морепродукты, рыбу, кальмаров, устриц, а также мясные блюда для любителей традиционной кухни
16:00 – 18:00 — прогулка по океану и наблюдение за китами. Вам встретятся горбатые и южные гладкие киты, а иногда — киты Брайда. Перед выходом в море экипаж проведёт инструктаж по технике безопасности и расскажет интересные факты о морских жителях
19:30 – 20:00 — возвращение в Кейптаун
Организационные детали
- Экскурсия проводится с июня по ноябрь
- Поездка проходит на легковом автомобиле Volkswagen Polo TSI 1.0
- На борту катера есть спасательные жилеты. Если вас укачивает, заранее сообщите об этом — мы предоставим таблетки
- Оплатить экскурсию желательно наличными рэндами или рублями по курсу Центробанка. Если долларами, то только новыми
- Дополнительно оплачиваются:
— круиз для наблюдения за китами (1400 – 1580 рэндов с человека)
— экскурсия на ферму абалона с дегустацией (450 рэндов с человека)
— обед (~ $20 – 50 с человека)
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 19 туристов
Добро пожаловать в Кейптаун — город, который мы знаем и любим. Мы — команда лицензированных и сертифицированных гидов с многолетним опытом работы. Наша деятельность официально сертифицирована Департаментом по туризму ЮАР, а
Входит в следующие категории Кейптауна
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