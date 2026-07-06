Летом и осенью у берегов Южной Африки можно увидеть китов в их естественной среде обитания. Вы отправитесь в регион Херманус, посетите ферму по выращиванию абалона, попробуете знаменитые морские ушки, пообедаете в гавани, а затем выйдете в океан на поиски морских гигантов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

08:30 — выезд из Кейптауна в Херманус. Вы отправитесь вдоль побережья в известный китовый регион Южной Африки

11:00 — ферма по выращиванию абалона. Здесь вы увидите, как выращивают морские ушки — ценный морской деликатес страны. По желанию попробуете их на вкус

13:00 – 13:45 — обед в гавани. В ресторанах подают свежайшие морепродукты, рыбу, кальмаров, устриц, а также мясные блюда для любителей традиционной кухни

16:00 – 18:00 — прогулка по океану и наблюдение за китами. Вам встретятся горбатые и южные гладкие киты, а иногда — киты Брайда. Перед выходом в море экипаж проведёт инструктаж по технике безопасности и расскажет интересные факты о морских жителях

19:30 – 20:00 — возвращение в Кейптаун

Организационные детали