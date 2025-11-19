Мои заказы

Экскурсии по воде в Кейптауне

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Кейптауне на русском языке, цены от $395. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
На машине
8 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
Пляж с цветными домиками, морепродукты в Калк-Бей, секретный водопад, пингвины и Чапмэнс-Пик-Драйв
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$395 за всё до 4 чел.
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
На машине
8 часов
5 отзывов
Водная прогулка
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа
Начало: От места вашего проживания
12 апр в 08:00
13 апр в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Самое-самое близ Кейптауна
На машине
10 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Самое-самое близ Кейптауна
Мыс Доброй Надежды, пингвины на пляже и два океана
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
$450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    19 ноября 2025
    Самое-самое близ Кейптауна
    Сразу чувствуется опыт гида Елены, очень терпеливо и внимательно относится к пожеланиям клиентов, при этом не теряя структуры всей экскурсии.
    Мы получили максимально самые красивые виды Кейптауна, невероятные берега Атлантического океана, видели настоящих пингвинов, купались в теплой бухте (сам Атл. океан холодный!), кушали без всяких очередей в лучших ресторанах, фотографировались с дикими страусами по пути на мыс Доброй Надежды, ну и побывали на этом самом известном в мире мысе! Все это - на комфортной машине, мы ездили впятером, всем хватило места и было удобно, все видно! От Кейптауна, от Южной Африки полнейший восторг! Благодарю Елену за приятнейшее времяпрепровождение и рассказы о Южной Африке!!! И кстати, отдельная благодарность за фото - Елена была еще и нашим фотографом на экскурсии!

  • С
    Сергей
    14 ноября 2025
    Самое-самое близ Кейптауна
    Большое спасибо за чудесную экскурсию! Елена - самый лучший гид в Кейптауне!!! Нам программа очень понравилась, было интересно, познавательно и
    комфортно! Елена отвечала на все вопросы и подсказывала лучшие варианты для организации отдыха в Кейптауне. Надеемся вернуться сюда снова и обязательно обратимся к Елене еще. Будем ее рекомендовать нашим знакомым!

  • А
    Анна
    11 ноября 2025
    ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
    Экскурсию провела Юлия - супруга Игоря.
    С Юлией было комфортно обсуждать все детали заранее, во время экскурсии она рассказала о городах,
    природе, местных традициях. Мы съездили в замечательный город Херманус, посмотрели китов и морских котиков, пообедали в прекрасном ресторане, который нам порекомендовала Юлия, заехали на шикарную винодельню, где тоже отлично провели время, заглянули к пингвинам и напоследок проехали по безумно красивой дороге на закате. Всё прошло просто чудесно. Большое спасибо 🙏🏻
    С радостью буду рекомендовать друзьям.

  • А
    Алевтина
    22 октября 2025
    ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
    Игорь- это потрясающий человек, который не зная нас и не видя даже, помог нам еще до приезда в Кейптаун. Поездка
    с ним- это череда восторга и увлекательных рассказов и захватывающих дух пейзажей! Мы в восторге, а удивить нашего 15-ти летнего подростка непросто.
    Рекомендую на 10000 %.

  • Р
    Рафаэль
    24 сентября 2025
    ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
    Мы ездили с Игорем на экскурсию к китам в Кейптауне, и это было потрясающе! 🌊🐋
    С первых минут чувствовалась забота: в
    багажнике у него всегда есть вода и тёплые куртки, которые очень выручают в ветреную или дождливую погоду. В наш день дождь был сильный, и именно эта куртка буквально спасла поездку — отдельный плюс, даже десять!

    Игорь много рассказывал интересных историй, показывал красивые места, был добродушным, гостеприимным, улыбчивым и лёгким в общении. После экскурсии он отвёз нас в Херманус попробовать вкусные стейки, а по пути обратно сделал ещё несколько приятных «бонусов»: остановку на смотровой площадке с видом на город и заезд к колонии пингвинов, где можно было подойти совсем близко и рассмотреть их поближе. 🐧

    Поездка оставила самые тёплые впечатления! Если хотите не просто экскурсию, а атмосферное приключение с заботой и вниманием к деталям — смело выбирайте Игоря и его команду.

  • Е
    Екатерина
    9 августа 2025
    Самое-самое близ Кейптауна
    Были с Еленой в поездке вокруг Кейптауна, гид отзывчивый, старается помочь и сделать тур насыщенным и интересным, по времени все
    рассчитано и выверено! Везде попадали без очередей! Была комфортная машина! В дороге все внимание было сосредоточено на нас, туристах, Елена заботилась о нас! Желаем Елене прекрасных туристов, она точно не подведет!

  • П
    Полина
    20 ноября 2024
    ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
    Очень понравилась экскурсия, замечательный гид ❤️ Узнали большое количество информации о ЮАР, о жизни местных жителей, увидели пингвинов, прокатились по безумно красивой дороге на закате ✨
  • П
    Павел
    7 августа 2024
    ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
    Игорь, Спасибо за Херванус, это было что то невероятное. Киты с берега 🤩 очень интересная дорога и рассказы про Гарден Срут. Очень увлекательно и комфортно, и мега весело получилось, жаль пингвина не поймали😉.)))
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды;
  2. ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат;
  3. Самое-самое близ Кейптауна.
Какие места ещё посмотреть в Кейптауне
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Малайский квартал;
  3. Столовая гора;
  4. Пляж Болдерс;
  5. Мыс Доброй Надежды;
  6. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в январе 2026
Сейчас в Кейптауне в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 395 до 450. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные экскурсии в Кейптауне на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026