багажнике у него всегда есть вода и тёплые куртки, которые очень выручают в ветреную или дождливую погоду. В наш день дождь был сильный, и именно эта куртка буквально спасла поездку — отдельный плюс, даже десять!



Игорь много рассказывал интересных историй, показывал красивые места, был добродушным, гостеприимным, улыбчивым и лёгким в общении. После экскурсии он отвёз нас в Херманус попробовать вкусные стейки, а по пути обратно сделал ещё несколько приятных «бонусов»: остановку на смотровой площадке с видом на город и заезд к колонии пингвинов, где можно было подойти совсем близко и рассмотреть их поближе. 🐧



Поездка оставила самые тёплые впечатления! Если хотите не просто экскурсию, а атмосферное приключение с заботой и вниманием к деталям — смело выбирайте Игоря и его команду.