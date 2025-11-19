Водная прогулка
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
Пляж с цветными домиками, морепродукты в Калк-Бей, секретный водопад, пингвины и Чапмэнс-Пик-Драйв
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$395 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа
Начало: От места вашего проживания
12 апр в 08:00
13 апр в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Самое-самое близ Кейптауна
Мыс Доброй Надежды, пингвины на пляже и два океана
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия19 ноября 2025Сразу чувствуется опыт гида Елены, очень терпеливо и внимательно относится к пожеланиям клиентов, при этом не теряя структуры всей экскурсии.
- ССергей14 ноября 2025Большое спасибо за чудесную экскурсию! Елена - самый лучший гид в Кейптауне!!! Нам программа очень понравилась, было интересно, познавательно и
- ААнна11 ноября 2025Экскурсию провела Юлия - супруга Игоря.
С Юлией было комфортно обсуждать все детали заранее, во время экскурсии она рассказала о городах,
- ААлевтина22 октября 2025Игорь- это потрясающий человек, который не зная нас и не видя даже, помог нам еще до приезда в Кейптаун. Поездка
- РРафаэль24 сентября 2025Мы ездили с Игорем на экскурсию к китам в Кейптауне, и это было потрясающе! 🌊🐋
С первых минут чувствовалась забота: в
- ЕЕкатерина9 августа 2025Были с Еленой в поездке вокруг Кейптауна, гид отзывчивый, старается помочь и сделать тур насыщенным и интересным, по времени все
- ППолина20 ноября 2024Очень понравилась экскурсия, замечательный гид ❤️ Узнали большое количество информации о ЮАР, о жизни местных жителей, увидели пингвинов, прокатились по безумно красивой дороге на закате ✨
- ППавел7 августа 2024Игорь, Спасибо за Херванус, это было что то невероятное. Киты с берега 🤩 очень интересная дорога и рассказы про Гарден Срут. Очень увлекательно и комфортно, и мега весело получилось, жаль пингвина не поймали😉.)))
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Кейптауне
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в январе 2026
Сейчас в Кейптауне в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 395 до 450. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные экскурсии в Кейптауне на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026