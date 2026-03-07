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Экскурсии к Китам

Найдено 4 экскурсии в категории «Киты» в Кейптауне на русском языке, цены от $190, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа
Начало: От места вашего проживания
«11) — лучшее место для наблюдения за китами в их естественной среде обитания»
7 июн в 10:00
8 июн в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Морское сафари в Кейптауне: большая пятёрка
2.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Морское сафари в Кейптауне: большая пятёрка
Киты, акулы, пингвины и морские котики в дикой природе Атлантики
Начало: В порту
«китов (с июня по ноябрь — особенно часто)»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 11:00
Завтра в 09:00
7 июн в 09:00
$190 за человека
Дыхание океана: киты и пингвины в Херманусе
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дыхание океана: киты и пингвины в Херманусе
Провести день в дикой природе - из Кейптауна
«Далее маршрут ведёт в Херманус — один из лучших городов в мире для наблюдения за китами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
Один день в Херманусе: киты, вино и атмосфера красивой жизни
На машине
10 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Херманусе: киты, вино и атмосфера красивой жизни
Отправиться из Кейптауна к одному из самых колоритных уголков Западного Кейпа
«Херманус считается одним из лучших мест в мире для наблюдения за южными китами»
7 июн в 08:00
8 июн в 08:30
$618$650 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Римма
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
Были в ЮАР год назад, но до отзыва руки дошли только сейчас. Несмотря на то, что прошло много времени, впечатления
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все еще такие же классные и яркие, они до сих пор занимают особое место в наших сердцах и не вытесняются более свежими впечатлениями от новых поездок. Что касается экскурсий с Игорем, то все они организованы и проведены на «отлично». Для нас важно получать не энциклопедические знания, а больше узнавать о жизни людей, о разных деталях и фактах, которые просто так на просторах Интернета не валяются. Все это мы получили. Игорь проводит экскурсию ненавязчиво, деликатно. С ним очень интересно общаться. Остается ощущение, что вас просто встретил в аэропорту давний знакомый и катает по красивым местам, ведя приятную беседу.
Важно отметить, что мы до поездки в ЮАР были совершенно не знакомы со страной, не было представления, куда податься. Игорь еще до нашей экскурсии терпеливо ответил на массу моих вопросов, задал для нас правильное направление, помог с маршрутом, за что ему отдельная благодарность. В ЮАР влюбились, настоятельно рекомендуем каждому! Берите экскурсии у Игоря, не задумываясь. От нашей семьи максимальная оценка 🤗

Были в ЮАР год назад, но до отзыва руки дошли только сейчас. Несмотря на то, что
Были в ЮАР год назад, но до отзыва руки дошли только сейчас. Несмотря на то, что
Были в ЮАР год назад, но до отзыва руки дошли только сейчас. Несмотря на то, что
Были в ЮАР год назад, но до отзыва руки дошли только сейчас. Несмотря на то, что+4
Были в ЮАР год назад, но до отзыва руки дошли только сейчас. Несмотря на то, что
Были в ЮАР год назад, но до отзыва руки дошли только сейчас. Несмотря на то, что
Были в ЮАР год назад, но до отзыва руки дошли только сейчас. Несмотря на то, что
Были в ЮАР год назад, но до отзыва руки дошли только сейчас. Несмотря на то, что
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Д
Морское сафари в Кейптауне: большая пятёрка
Ребята, это было просто невероятно! Оно того стоило! Увидели всю пятерку. Хотя нас предупреждали, что сейчас не сезон китов, но
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мы увидели и их, огромные такие! А ещё увиденные пингвинов - это отдельная любовь, я мечтала на них посмотреть 🐧 Маленькие, такие важные. И конечно акула, впервые и в естественной среде. Единственное, если поедете - одевайтесь. Ветер просто сносит, волосы завязывать обязательно, а телефоны лучше сразу в непромокашки прятать, иначе брызги всё зальют. И про укачивание не забудьте! Мы пару раз так качнулись - хорошо, поэтому таблетки от укачивания стоит принять🙈 В общем, спасибо огромное за такой день, до сих пор не верю, что все это в живую увидела🐋❤️

Ребята, это было просто невероятно! Оно того стоило! Увидели всю пятерку. Хотя нас предупреждали, что сейчас
Ребята, это было просто невероятно! Оно того стоило! Увидели всю пятерку. Хотя нас предупреждали, что сейчас
Ребята, это было просто невероятно! Оно того стоило! Увидели всю пятерку. Хотя нас предупреждали, что сейчас
Ребята, это было просто невероятно! Оно того стоило! Увидели всю пятерку. Хотя нас предупреждали, что сейчас+1
Ребята, это было просто невероятно! Оно того стоило! Увидели всю пятерку. Хотя нас предупреждали, что сейчас
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Анна
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
Экскурсию провела Юлия - супруга Игоря.
С Юлией было комфортно обсуждать все детали заранее, во время экскурсии она рассказала о городах,
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природе, местных традициях. Мы съездили в замечательный город Херманус, посмотрели китов и морских котиков, пообедали в прекрасном ресторане, который нам порекомендовала Юлия, заехали на шикарную винодельню, где тоже отлично провели время, заглянули к пингвинам и напоследок проехали по безумно красивой дороге на закате. Всё прошло просто чудесно. Большое спасибо 🙏🏻 С радостью буду рекомендовать друзьям.

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А
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
Игорь- это потрясающий человек, который не зная нас и не видя даже, помог нам еще до приезда в Кейптаун. Поездка
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с ним- это череда восторга и увлекательных рассказов и захватывающих дух пейзажей! Мы в восторге, а удивить нашего 15-ти летнего подростка непросто.
Рекомендую на 10000 %.

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Р
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
Мы ездили с Игорем на экскурсию к китам в Кейптауне, и это было потрясающе! 🌊🐋 С первых минут чувствовалась забота:
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в багажнике у него всегда есть вода и тёплые куртки, которые очень выручают в ветреную или дождливую погоду. В наш день дождь был сильный, и именно эта куртка буквально спасла поездку — отдельный плюс, даже десять!

Игорь много рассказывал интересных историй, показывал красивые места, был добродушным, гостеприимным, улыбчивым и лёгким в общении. После экскурсии он отвёз нас в Херманус попробовать вкусные стейки, а по пути обратно сделал ещё несколько приятных «бонусов»: остановку на смотровой площадке с видом на город и заезд к колонии пингвинов, где можно было подойти совсем близко и рассмотреть их поближе. 🐧

Поездка оставила самые тёплые впечатления! Если хотите не просто экскурсию, а атмосферное приключение с заботой и вниманием к деталям — смело выбирайте Игоря и его команду.

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П
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
Очень понравилась экскурсия, замечательный гид ❤️ Узнали большое количество информации о ЮАР, о жизни местных жителей, увидели пингвинов, прокатились по безумно красивой дороге на закате ✨
Очень понравилась экскурсия, замечательный гид ❤️ Узнали большое количество информации о ЮАР, о жизни местных жителей,
Очень понравилась экскурсия, замечательный гид ❤️ Узнали большое количество информации о ЮАР, о жизни местных жителей,
Очень понравилась экскурсия, замечательный гид ❤️ Узнали большое количество информации о ЮАР, о жизни местных жителей,
Очень понравилась экскурсия, замечательный гид ❤️ Узнали большое количество информации о ЮАР, о жизни местных жителей,+1
Очень понравилась экскурсия, замечательный гид ❤️ Узнали большое количество информации о ЮАР, о жизни местных жителей,
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П
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
Игорь, Спасибо за Херванус, это было что то невероятное. Киты с берега 🤩 очень интересная дорога и рассказы про Гарден Срут. Очень увлекательно и комфортно, и мега весело получилось, жаль пингвина не поймали😉.)))
Игорь, Спасибо за Херванус, это было что то невероятное. Киты с берега 🤩 очень интересная дорога
Игорь, Спасибо за Херванус, это было что то невероятное. Киты с берега 🤩 очень интересная дорога
Игорь, Спасибо за Херванус, это было что то невероятное. Киты с берега 🤩 очень интересная дорога
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Всего 7 отзывов в Кейптауне в категории "Киты"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Киты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат;
  2. Морское сафари в Кейптауне: большая пятёрка;
  3. Дыхание океана: киты и пингвины в Херманусе;
  4. Один день в Херманусе: киты, вино и атмосфера красивой жизни.
Какие места ещё посмотреть в Кейптауне
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Малайский квартал;
  2. Столовая гора;
  3. Пляж Болдерс;
  4. Мыс Доброй Надежды;
  5. Набережная;
  6. Пляж Нордхук;
  7. Сигнал-Хилл.
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в июне 2026
Сейчас в Кейптауне в категории "Киты" можно забронировать 4 экскурсии от 190 до 618 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Киты», 7 ⭐ отзывов, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август