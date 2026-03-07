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все еще такие же классные и яркие, они до сих пор занимают особое место в наших сердцах и не вытесняются более свежими впечатлениями от новых поездок. Что касается экскурсий с Игорем, то все они организованы и проведены на «отлично». Для нас важно получать не энциклопедические знания, а больше узнавать о жизни людей, о разных деталях и фактах, которые просто так на просторах Интернета не валяются. Все это мы получили. Игорь проводит экскурсию ненавязчиво, деликатно. С ним очень интересно общаться. Остается ощущение, что вас просто встретил в аэропорту давний знакомый и катает по красивым местам, ведя приятную беседу.

Важно отметить, что мы до поездки в ЮАР были совершенно не знакомы со страной, не было представления, куда податься. Игорь еще до нашей экскурсии терпеливо ответил на массу моих вопросов, задал для нас правильное направление, помог с маршрутом, за что ему отдельная благодарность. В ЮАР влюбились, настоятельно рекомендуем каждому! Берите экскурсии у Игоря, не задумываясь. От нашей семьи максимальная оценка 🤗