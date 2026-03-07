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до 4 чел.
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа
Начало: От места вашего проживания
«11) — лучшее место для наблюдения за китами в их естественной среде обитания»
7 июн в 10:00
8 июн в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
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до 7 чел.
Морское сафари в Кейптауне: большая пятёрка
Киты, акулы, пингвины и морские котики в дикой природе Атлантики
Начало: В порту
«китов (с июня по ноябрь — особенно часто)»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 11:00
Завтра в 09:00
7 июн в 09:00
$190 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дыхание океана: киты и пингвины в Херманусе
Провести день в дикой природе - из Кейптауна
«Далее маршрут ведёт в Херманус — один из лучших городов в мире для наблюдения за китами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
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5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Херманусе: киты, вино и атмосфера красивой жизни
Отправиться из Кейптауна к одному из самых колоритных уголков Западного Кейпа
«Херманус считается одним из лучших мест в мире для наблюдения за южными китами»
7 июн в 08:00
8 июн в 08:30
$618
$650 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Были в ЮАР год назад, но до отзыва руки дошли только сейчас. Несмотря на то, что прошло много времени, впечатления
+4
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Д
Ребята, это было просто невероятно! Оно того стоило! Увидели всю пятерку. Хотя нас предупреждали, что сейчас не сезон китов, но
+1
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Экскурсию провела Юлия - супруга Игоря.
С Юлией было комфортно обсуждать все детали заранее, во время экскурсии она рассказала о городах,
С Юлией было комфортно обсуждать все детали заранее, во время экскурсии она рассказала о городах,
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А
Игорь- это потрясающий человек, который не зная нас и не видя даже, помог нам еще до приезда в Кейптаун. Поездка
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Р
Мы ездили с Игорем на экскурсию к китам в Кейптауне, и это было потрясающе! 🌊🐋 С первых минут чувствовалась забота:
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П
Очень понравилась экскурсия, замечательный гид ❤️ Узнали большое количество информации о ЮАР, о жизни местных жителей, увидели пингвинов, прокатились по безумно красивой дороге на закате ✨
+1
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П
Игорь, Спасибо за Херванус, это было что то невероятное. Киты с берега 🤩 очень интересная дорога и рассказы про Гарден Срут. Очень увлекательно и комфортно, и мега весело получилось, жаль пингвина не поймали😉.)))
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Всего 7 отзывов в Кейптауне в категории "Киты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Киты»
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Сейчас в Кейптауне в категории "Киты" можно забронировать 4 экскурсии от 190 до 618 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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