Вот вы мчитесь на машине по одной из самых живописных дорог региона, а за окном — бескрайний океан и величественные скалы. Через час гуляете по живописной бухте, потом видите колонию пингвинов. Кульминацией дня станет мыс Доброй Надежды: вы постоите на краю Африки, ветер в лицо, а внутри — ощущение полной свободы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $450 за экскурсию

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Кейптауна

8:30–09:15 — дорога Чепмена (Chapman’s Peak Drive). Проедем вдоль Атлантического побережья через районы Кэмпс-Бей, Клифтон, будем останавливаться на смотровых площадках

9:30–10:15 — бухта Хаут-Бей. Будет время пройтись по набережной, а при желании отправиться на короткую водную прогулку к острову с морскими котиками (за доплату)

11:30–12:30 — пляж Болдерс. Посетим оборудованную территорию с деревянными настилами, откуда можно увидеть колонию африканских пингвинов в естественной среде

13:00–15:30 — национальный парк «Кейп-Пойнт» и мыс Доброй Надежды. Поднимемся пешком или на фуникулёре к маяку, затем проедем к мысу. При желании устроим обед

15:30–17:30 — возвращение в Кейптаун

Вы узнаете:

о географии Капского полуострова и особенностях Атлантического побережья

истории освоения региона и морских экспедициях вокруг мыса Доброй Надежды

образе жизни африканских пингвинах, их колонии на Боулдерс-Бич и проблемах сохранения вида

обитателях побережья: морских котиках и других животных

рыболовстве, порте и современной жизни прибрежного посёлка в бухте Хаут-Бей

истории строительства дороги Чапменс-Пик и её значении для региона

национальном парке Кейп-Пойнт и его природных особенностях

Организационные детали