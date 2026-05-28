Вот вы мчитесь на машине по одной из самых живописных дорог региона, а за окном — бескрайний океан и величественные скалы. Через час гуляете по живописной бухте, потом видите колонию пингвинов.
Кульминацией дня станет мыс Доброй Надежды: вы постоите на краю Африки, ветер в лицо, а внутри — ощущение полной свободы.
Кульминацией дня станет мыс Доброй Надежды: вы постоите на краю Африки, ветер в лицо, а внутри — ощущение полной свободы.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Кейптауна
8:30–09:15 — дорога Чепмена (Chapman’s Peak Drive). Проедем вдоль Атлантического побережья через районы Кэмпс-Бей, Клифтон, будем останавливаться на смотровых площадках
9:30–10:15 — бухта Хаут-Бей. Будет время пройтись по набережной, а при желании отправиться на короткую водную прогулку к острову с морскими котиками (за доплату)
11:30–12:30 — пляж Болдерс. Посетим оборудованную территорию с деревянными настилами, откуда можно увидеть колонию африканских пингвинов в естественной среде
13:00–15:30 — национальный парк «Кейп-Пойнт» и мыс Доброй Надежды. Поднимемся пешком или на фуникулёре к маяку, затем проедем к мысу. При желании устроим обед
15:30–17:30 — возвращение в Кейптаун
Вы узнаете:
- о географии Капского полуострова и особенностях Атлантического побережья
- истории освоения региона и морских экспедициях вокруг мыса Доброй Надежды
- образе жизни африканских пингвинах, их колонии на Боулдерс-Бич и проблемах сохранения вида
- обитателях побережья: морских котиках и других животных
- рыболовстве, порте и современной жизни прибрежного посёлка в бухте Хаут-Бей
- истории строительства дороги Чапменс-Пик и её значении для региона
- национальном парке Кейп-Пойнт и его природных особенностях
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются: входные билеты на Боулдерс-Бич — 245 рэндов (~ $15) за чел., мыс Доброй Надежды — 515 рэндов (~ $32) за чел., фуникулёр — 60 рэндов (~ $4) за чел., катер к острову морских котиков — 140 рэндов (~ $9) за чел., обед
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дамир — ваш гид в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Южной Африке и хорошо знаю эту страну — её природу, культуру и традиции. С радостью знакомлю путешественников с ЮАР, показываю продуманные маршруты и делюсь тем, что действительно стоит увидеть. Для меня важно, чтобы поездка оставляла цельное и приятное впечатление о стране.
Входит в следующие категории Кейптауна
Похожие экскурсии на «Океан, скалы и пингвины Капского полуострова - из Кейптауна»
Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
Пляж с цветными домиками, морепродукты в Калк-Бей, секретный водопад, пингвины и Чапмэнс-Пик-Драйв
Начало: По договорённости с гидом
31 мая в 09:00
1 июн в 09:00
$395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кейптауна - к пингвинам и мысу Доброй Надежды
Проехать по серпантину Чапменс-Пик и увидеть легендарное место, где встречаются два океана
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
$398 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света
Исследовать побережье Атлантики: океан, горы, пингвины и легенды мореплавателей
Начало: У вашего отеля
30 мая в 08:00
2 июн в 08:00
$420 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
Увидеть самое-самое и получить максимум ярких впечатлений о природе, истории и культуре региона
31 мая в 09:00
1 июн в 09:00
$415 за всё до 4 чел.
от $450 за экскурсию