Окрестности Кейптауна без клише: Ланга, Кирстенбош и любимое вино Наполеона
Увидеть, как живут местные, попробовать напиток императора и рассмотреть экзотичные цветы
Позвольте Южной Африке рассказать свою историю без шаблонов! Отправимся туда, где под мелодии буремюсик течёт обычная жизнь.
Почувствуем отголоски колониальной эпохи и эры Наполеона в каждом глотке вина, которое попробуем в окружении виноградников.
А также погуляем по прекрасному саду — уголку эндемичных растений, тончайших ароматов и тишины у подножия Столовой горы.
Описание экскурсии
Посёлок Ланга, где звучат африканские ритмы, шумят уличные рынки и пульсирует повседневная жизнь. Тут можно увидеть страну не через стереотипы, а глазами местных — через личные истории и живое общение.
Винодельня Groot Constantia, чьё вино предпочитал Наполеон Бонапарт. Оно отправлялось в Европу даже после изгнания императора и превратило это место в легенду своего времени. Мы продегустируем лучшие сорта и пообедаем в ресторане с изысканной кухней и панорамой виноградников.
Ботанический сад Кирстенбош с ухоженными тропами и цветущими аллеями, в котором царит гармония. Познакомимся с эндемиками Капского региона, побеседуем о богатой флоре, увидим скульптуры динозавров в зарослях саговника и пройдём по подвесной дорожке Boomslang с впечатляющими видами.
Примерный тайминг
9:00 — выезд в посёлок Ланга 12:00 — посещение винодельни Groot Constantia 15:00 — прогулка по саду Кирстенбош 17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Volvo V40 или Volkswagen Polo TSI. В машине для вас есть вода
Оплатить экскурсию желательно наличными рэндами. Возможен расчёт долларами нового образца, также принимаем переводы: в криптовалюте, в рублях на карту российского банка, через систему Swift
Можем провести экскурсию для большей группы (до 8 человек). Аренда минивэна — $250, бронировать необходимо за 2 дня до поездки
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
Экскурсия по Ланге — 750 рэндов
Экскурсия по Ланге с посещением церковной службы — 900 рэндов
Дегустация на винодельне Groot Constantia — 80-150 рэндов, закуски — в среднем 80 рэндов
Билет в сад Кирстенбош — 250 рэндов, дети младше 6 лет бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Кейптауне
Добро пожаловать в Кейптаун — город, который мы знаем и любим.
Мы — команда лицензированных и сертифицированных гидов с многолетним опытом работы. Наша деятельность официально сертифицирована Департаментом по туризму ЮАР, а читать дальшеуменьшить
также организацией CATHSSETA (Коссата), что гарантирует высокий уровень профессионализма, безопасности и качества обслуживания.
Уже более 20 лет мы живём в Кейптауне и знаем его не по путеводителям, а по личному опыту, историям, традициям и обычаям.
Мы с удовольствием откроем для вас город с разных сторон: от истории его возникновения и культуры коренных народов до современной жизни, искусства и гастрономии. Вас ждут прогулки по знаковым местам, посещение лучших виноделен региона, знакомство с музеями современного искусства и скрытыми уголками, которые знают только местные.
Наши экскурсии — это не просто маршруты, а живые истории, внимание к деталям и искреннее желание показать Кейптаун таким, каким его видим мы сами.
Открывайте Кейптаун вместе с нами.
