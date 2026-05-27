Позвольте Южной Африке рассказать свою историю без шаблонов! Отправимся туда, где под мелодии буремюсик течёт обычная жизнь. Почувствуем отголоски колониальной эпохи и эры Наполеона в каждом глотке вина, которое попробуем в окружении виноградников. А также погуляем по прекрасному саду — уголку эндемичных растений, тончайших ароматов и тишины у подножия Столовой горы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Посёлок Ланга, где звучат африканские ритмы, шумят уличные рынки и пульсирует повседневная жизнь. Тут можно увидеть страну не через стереотипы, а глазами местных — через личные истории и живое общение.

Винодельня Groot Constantia, чьё вино предпочитал Наполеон Бонапарт. Оно отправлялось в Европу даже после изгнания императора и превратило это место в легенду своего времени. Мы продегустируем лучшие сорта и пообедаем в ресторане с изысканной кухней и панорамой виноградников.

Ботанический сад Кирстенбош с ухоженными тропами и цветущими аллеями, в котором царит гармония. Познакомимся с эндемиками Капского региона, побеседуем о богатой флоре, увидим скульптуры динозавров в зарослях саговника и пройдём по подвесной дорожке Boomslang с впечатляющими видами.

Примерный тайминг

9:00 — выезд в посёлок Ланга

12:00 — посещение винодельни Groot Constantia

15:00 — прогулка по саду Кирстенбош

17:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Volvo V40 или Volkswagen Polo TSI. В машине для вас есть вода

Оплатить экскурсию желательно наличными рэндами. Возможен расчёт долларами нового образца, также принимаем переводы: в криптовалюте, в рублях на карту российского банка, через систему Swift

Можем провести экскурсию для большей группы (до 8 человек). Аренда минивэна — $250, бронировать необходимо за 2 дня до поездки

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: