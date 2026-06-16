Увидеть львов, слонов, носорогов и других обитателей саванны
Вы отправитесь из Кейптауна в сердце африканской саванны.
Вас ждёт путешествие через живописные горные перевалы и полупустынные пейзажи Кару, а затем — сафари в открытом джипе по территории заповедника Аквила.
Увидите животных «Большой пятёрки», узнаете больше о местной природе и почувствуете атмосферу той самой Африки, о которой мечтают путешественники со всего мира.
Описание экскурсии
9:30 — выезд из Кейптауна По пути пейзажи будут постепенно меняться: океанский климат и зелёные долины уступят место суровой природе внутренних регионов Западного Кейпа — именно здесь начинается ощущение той самой Африки». Мы проедем по одной из самых красивых дорог Вестерн Кейпа и Туннелю Гугенотов. Сделаем несколько остановок для фото в живописных местах.
12:00–13:00 — обед в лодже Перед сафари нас ждёт полноценный обед с блюдами африканской и европейской кухни. Ресторан лоджа выходит прямо на территорию заповедника и горы Кару.
13:15 — выезд на сафари в открытых джипах Главная часть путешествия — африканское сафари с профессиональным рейнджером. Мы отправимся по территории заповедника в поисках животных «Большой пятёрки»: львов, слонов, буйволов, носорогов и леопардов. Также здесь можно увидеть жирафов, зебр, антилоп, страусов и многих других животных. Во время сафари гиды расскажут о поведении животных, природе региона и особенностях южноафриканской экосистемы.
16:00 — отдых и лёгкий ужин после сафари ПМожно спокойно отдохнуть в лодже после поездки, выпить кофе или бокал вина с видом на саванну и горы.
16:30 — выезд обратно в Кейптаун
19:00–19:30 — возвращение в Кейптаун
Темы
Вы узнаете, как устроены частные сафари-резерваты, чем они отличаются от национальных парков и как в стране сохраняют популяции животных «Большой пятёрки». Поговорим о поведении львов, слонов, носорогов, жирафов и других животных, которых встретим во время поездки. Также обсудим историю региона Кару, климат Западного Кейпа и то, как меняется природа всего за несколько часов дороги от океана до полупустынной саванны.
Организационные детали
Сафари оплачивается отдельно — $116 (включает в себя два приема пищи (шведский стол) + выезд к животным)
Проезд по платной дороге — $10
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат — ваш гид в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 64 туристов
Винное воспитание мне дал Санкт-Петербург: школа сомелье «Миллезим», любимая работа кавистом и в виноторговле. Потом случился Кейптаун — и я влюбился как мальчишка. Горы, океанский воздух, тёплые люди, вина, в читать дальшеуменьшить
которые хочется вслушиваться, и безупречный сервис. Я переехал, прошёл курсы WOSA, готовлюсь к Cape Wine Academy. Сейчас живу в Кейптауне и аккуратно собираю для вас индивидуальные винные туры.
Со мной вы окунётесь в мир вина Южной Африки и познакомитесь с виноделами. Узнаете, как правильно выбирать вино себе или в подарок, попробуете сами собрать виноград и многое другое в зависимости от сезона.
Вы получите не только новые эмоции и впечатления, но и знания в сфере виноградарства и виноделия, а также бесценный дегустационный опыт! Приезжайте в гости и будьте счастливы!
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