Вы отправитесь из Кейптауна в сердце африканской саванны. Вас ждёт путешествие через живописные горные перевалы и полупустынные пейзажи Кару, а затем — сафари в открытом джипе по территории заповедника Аквила. Увидите животных «Большой пятёрки», узнаете больше о местной природе и почувствуете атмосферу той самой Африки, о которой мечтают путешественники со всего мира.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:30 — выезд из Кейптауна

По пути пейзажи будут постепенно меняться: океанский климат и зелёные долины уступят место суровой природе внутренних регионов Западного Кейпа — именно здесь начинается ощущение той самой Африки». Мы проедем по одной из самых красивых дорог Вестерн Кейпа и Туннелю Гугенотов. Сделаем несколько остановок для фото в живописных местах.

12:00–13:00 — обед в лодже

Перед сафари нас ждёт полноценный обед с блюдами африканской и европейской кухни. Ресторан лоджа выходит прямо на территорию заповедника и горы Кару.

13:15 — выезд на сафари в открытых джипах

Главная часть путешествия — африканское сафари с профессиональным рейнджером. Мы отправимся по территории заповедника в поисках животных «Большой пятёрки»: львов, слонов, буйволов, носорогов и леопардов. Также здесь можно увидеть жирафов, зебр, антилоп, страусов и многих других животных. Во время сафари гиды расскажут о поведении животных, природе региона и особенностях южноафриканской экосистемы.

16:00 — отдых и лёгкий ужин после сафари

ПМожно спокойно отдохнуть в лодже после поездки, выпить кофе или бокал вина с видом на саванну и горы.

16:30 — выезд обратно в Кейптаун

19:00–19:30 — возвращение в Кейптаун

Темы

Вы узнаете, как устроены частные сафари-резерваты, чем они отличаются от национальных парков и как в стране сохраняют популяции животных «Большой пятёрки». Поговорим о поведении львов, слонов, носорогов, жирафов и других животных, которых встретим во время поездки. Также обсудим историю региона Кару, климат Западного Кейпа и то, как меняется природа всего за несколько часов дороги от океана до полупустынной саванны.

Организационные детали