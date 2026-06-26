Вас ждёт путешествие в одну из самых атмосферных частей Южной Африки. Мы посетим три тщательно отобранные винодельни. Каждая раскроет разную сторону региона — через архитектуру, современное искусство, историю и вино.
Прогуляемся по секретным местам города и заглянем в магазин с изделиями из кожи крокодила и страуса, где можно купить шляпу прямо как у Крокодила Данди.
Прогуляемся по секретным местам города и заглянем в магазин с изделиями из кожи крокодила и страуса, где можно купить шляпу прямо как у Крокодила Данди.
Описание экскурсии
Мы посетим три тщательно отобранные винодельни:
- Первая впечатляет панорамными видами на горы и океанское побережье вдали, а также коллекцией современного искусства среди виноградников.
- Вторая — настоящий райский сад, где дегустация сопровождается знакомством с ювелирной эстетикой бренда Graff.
- Третья винодельня, одна из старейших в стране, предлагает необычную дегустацию вина с шоколадом ручной работы, где каждому сорту вина подобрана своя шоколадная плитка.
Завершением путешествия станет прогулка по центру Стелленбоша и кампусу местного университета, который многие называют Кремниевой долиной Южной Африки. Вы увидите самые красивые здания кампуса и узнаете, как устроен один из ведущих университетов страны.
Темы
- На протяжении всего путешествия вы познакомитесь с историей и современной жизнью Стелленбоша — города африканеров, студентов и фермеров, а также поймёте, почему его атмосфера так отличается от Кейптауна.
- Мы поговорим о местном образе жизни, связи региона с горнодобывающей промышленностью страны, богатейших семьях ЮАР, культурных различиях и студенческих традициях, которые формируют многогранный характер города.
Организационные детали
Поедем на автомобиле BMW Х3.
Дополнительно оплачиваются:
- дегустации на виноградниках — дегустация 5 различных вин с шоколадом может стоить в районе 225 рандов (около $14) за чел.
- обед на винодельне — 400 рандов на человека (около $25) или обед в мясном ресторане — 400-500 рандов на человека
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я африканист с дипломом МГИМО и специализацией по ЮАР. Обладаю исследовательскими и практическими знаниями в истории, культуре, антропологии ЮАР и Африки южнее Сахары. Самостоятельно со студенческих лет излазила весь кейптаунский полуостров
Входит в следующие категории Кейптауна
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