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Загадочный Мыс Доброй Надежды

Ирина М.
Ирина М. – Гид из Кейптауна
Загадочный Мыс Доброй Надежды
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Загадочный Мыс Доброй Надежды

Что вы увидите

  • Побережье Атлантического Окена
  • морские котики
  • Чапманс Пик Драйв
  • пляж Нордхук
  • страусиная ферма
  • Мыс Доброй Надежды
  • пингвины..
Cамая важная экскурсия ⛳, без нее Ваше путешествие на Край Земли будет недействительным!
Эта экскурсия предполагает поездку на целый день (8 часов) по Капскому полуострову, с русско-говорящим гидом и включает вдоль побережья Атлантического окена, по знаменитой дороге Victoria Road, через Sea Point, Bantry Bay, Camps Bay и посещение гавани Hout Bay, где Вы проведете 45 минут в увлекательном круизе к острову морских котиков. Здесь, в рыболовецком порту Вы сможете приобести сувениры 🎁 и изделия из дерева и камня, с любовью изготовленные местными умельцами.
Далее, Вы поедете по извилистой горной дороге Chapmans Peak Drive вдоль Атлантического океана, по направлению к заповеднику Мыс Доброй Надежды. К маяку, на самую южную точку Капского полуострова, можно подняться как на фуникулере, так и пешком. Здесь смешиваются теплое и холодное течения двух океанов — Индийского и Атлантического. В этом месте водится большое количество промысловой рыбы. Знамениты бабуины будут приковывать Ваше внимание на каждом шагу, но будьте острожны, эти мошенники так и смотрят что бы стащить из еды. Держите окна в Вашей машине закрытыми и не забудьте закрыть машину на замок 🏰, так как бабуины очень смекалистые и без труда откроют Ваше авто!
После остановки на Мысе Доброй Надежды- Вы отправитесь на Страусиную ферму. И далее проедете через очаровательный английский городок- Саймонстаун — и остановитесь на пляже африканских пингвинов: Болдерс.
Начало экскурсии: 08:30 — 09:30. Возвращение в отель 🏨 к вечеру.
Желательно иметь с собой солнцезащитные очки, головные уборы, солнцезащитный крем, удобную обувь, легкую куртку-ветровку.
Для детей в возрасте 2-12 обычно предоставляется скидка на входные билеты 🎫. Если ребенок до 12 лет путешествует с тремя взрослыми, то плата за экскурсию с него не взимается.
Что не входит
  • Входные билеты (~ USD25)
  • ланч — не включены в стоимость экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина М.
Ирина М.
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