Cамая важная экскурсия ⛳, без нее Ваше путешествие на Край Земли будет недействительным!

Эта экскурсия предполагает поездку на целый день (8 часов) по Капскому полуострову, с русско-говорящим гидом и включает вдоль побережья Атлантического окена, по знаменитой дороге Victoria Road, через Sea Point, Bantry Bay, Camps Bay и посещение гавани Hout Bay, где Вы проведете 45 минут в увлекательном круизе к острову морских котиков. Здесь, в рыболовецком порту Вы сможете приобести сувениры 🎁 и изделия из дерева и камня, с любовью изготовленные местными умельцами.

Далее, Вы поедете по извилистой горной дороге Chapmans Peak Drive вдоль Атлантического океана, по направлению к заповеднику Мыс Доброй Надежды. К маяку, на самую южную точку Капского полуострова, можно подняться как на фуникулере, так и пешком. Здесь смешиваются теплое и холодное течения двух океанов — Индийского и Атлантического. В этом месте водится большое количество промысловой рыбы. Знамениты бабуины будут приковывать Ваше внимание на каждом шагу, но будьте острожны, эти мошенники так и смотрят что бы стащить из еды. Держите окна в Вашей машине закрытыми и не забудьте закрыть машину на замок 🏰, так как бабуины очень смекалистые и без труда откроют Ваше авто!

После остановки на Мысе Доброй Надежды- Вы отправитесь на Страусиную ферму. И далее проедете через очаровательный английский городок- Саймонстаун — и остановитесь на пляже африканских пингвинов: Болдерс.

Начало экскурсии: 08:30 — 09:30. Возвращение в отель 🏨 к вечеру.

Желательно иметь с собой солнцезащитные очки, головные уборы, солнцезащитный крем, удобную обувь, легкую куртку-ветровку.

Для детей в возрасте 2-12 обычно предоставляется скидка на входные билеты 🎫. Если ребенок до 12 лет путешествует с тремя взрослыми, то плата за экскурсию с него не взимается.