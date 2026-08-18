Вы проедете по одной из самых красивых океанских дорог Южной Африки, доберётесь до мыса Доброй Надежды и увидите сразу два маяка. Узнаете историю этих мест и ощутите мощь Атлантики. Понаблюдаете за пингвинами не только с мостков, но и на пляже, где они будут гулять и купаться совсем рядом с вами. А если повезёт, вам встретятся антилопы, страусы, бабуины и морские котики!

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Описание экскурсии

9:00 — выезд из Кейптауна

10:00 — Чапмэнс-Пик-драйв

Проедем по одной из самых живописных дорог Южной Африки — между скалами и Атлантическим океаном. Сделаем остановки на смотровых площадках и поговорим об истории строительства дороги.

11:30–15:00 — мыс Доброй Надежды и Кейп-Пойнт

Отправимся исследовать край Африки. Побываем на мысе Доброй Надежды, затем поднимемся к старинному маяку и полюбуемся панорамой и другим маяком, расположенным ниже, у самого океана. Пообедаем и поедем к знаменитой табличке «Cape of Good Hope» и остановимся на побережье.

16:00—17:30/18:00 — пингвины

Сначала с оборудованных деревянных мостиков понаблюдаем за колонией африканских пингвинов. А затем, по желанию, спустимся на небольшой пляж, где птицы свободно гуляют и плавают. Здесь можно провести время рядом с ними, сделать необычные фотографии, а при подходящей погоде даже окунуться.

19:00 — возвращение в Кейптаун

Вы узнаете

почему мыс получил название Доброй Надежды, какую роль он сыграл в истории великих географических открытий и морских путешествий и какие легенды связаны с этим местом

зачем понадобилось строить два маяка на одном мысе

про природу Капского полуострова и местный климат, почему здесь так быстро меняется погода и откуда берутся знаменитые ветры

откуда в Южной Африке взялись пингвины и как они живут: создают пары и выращивают птенцов

про современную жизнь в ЮАР и местных привычках

Организационные детали

Ограничений по возрасту или физподготовке нет. Подъём к маяку можно частично преодолеть на фуникулёре, поэтому экскурсия подойдёт и тем, кому сложно много ходить

Рекомендуем удобную спортивную одежду и обязательно кроссовки. Возьмите головной убор, ветровку, небольшой рюкзак, воду и солнцезащитный крем с высоким SPF. Для посещения пляжа с пингвинами пригодятся купальник, полотенце и шлёпанцы

С вами будет гид из нашей команды