Вы проедете по одной из самых красивых океанских дорог Южной Африки, доберётесь до мыса Доброй Надежды и увидите сразу два маяка. Узнаете историю этих мест и ощутите мощь Атлантики.
Понаблюдаете за пингвинами не только с мостков, но и на пляже, где они будут гулять и купаться совсем рядом с вами. А если повезёт, вам встретятся антилопы, страусы, бабуины и морские котики!
Понаблюдаете за пингвинами не только с мостков, но и на пляже, где они будут гулять и купаться совсем рядом с вами. А если повезёт, вам встретятся антилопы, страусы, бабуины и морские котики!
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Кейптауна
10:00 — Чапмэнс-Пик-драйв
Проедем по одной из самых живописных дорог Южной Африки — между скалами и Атлантическим океаном. Сделаем остановки на смотровых площадках и поговорим об истории строительства дороги.
11:30–15:00 — мыс Доброй Надежды и Кейп-Пойнт
Отправимся исследовать край Африки. Побываем на мысе Доброй Надежды, затем поднимемся к старинному маяку и полюбуемся панорамой и другим маяком, расположенным ниже, у самого океана. Пообедаем и поедем к знаменитой табличке «Cape of Good Hope» и остановимся на побережье.
16:00—17:30/18:00 — пингвины
Сначала с оборудованных деревянных мостиков понаблюдаем за колонией африканских пингвинов. А затем, по желанию, спустимся на небольшой пляж, где птицы свободно гуляют и плавают. Здесь можно провести время рядом с ними, сделать необычные фотографии, а при подходящей погоде даже окунуться.
19:00 — возвращение в Кейптаун
Вы узнаете
- почему мыс получил название Доброй Надежды, какую роль он сыграл в истории великих географических открытий и морских путешествий и какие легенды связаны с этим местом
- зачем понадобилось строить два маяка на одном мысе
- про природу Капского полуострова и местный климат, почему здесь так быстро меняется погода и откуда берутся знаменитые ветры
- откуда в Южной Африке взялись пингвины и как они живут: создают пары и выращивают птенцов
- про современную жизнь в ЮАР и местных привычках
Организационные детали
- Ограничений по возрасту или физподготовке нет. Подъём к маяку можно частично преодолеть на фуникулёре, поэтому экскурсия подойдёт и тем, кому сложно много ходить
- Рекомендуем удобную спортивную одежду и обязательно кроссовки. Возьмите головной убор, ветровку, небольшой рюкзак, воду и солнцезащитный крем с высоким SPF. Для посещения пляжа с пингвинами пригодятся купальник, полотенце и шлёпанцы
- С вами будет гид из нашей команды
- входные билеты: на мыс Доброй Надежды — $22–25 за чел., к пингвинам — $3 за чел., фуникулёр — $7 за чел. туда-обратно
- обед (по меню)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 21% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Мы — команда гидов, которая с 2012 года живёт в Южной Африке и искренне любит эту страну. Катя отвечает за создание маршрутов и организацию путешествий, постоянно исследует новые места и совершенствует
Входит в следующие категории Кейптауна
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