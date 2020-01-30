4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Мыс Доброй Надежды и морские котики

Путешествие начнется с живописной бухты Хоут Бэй — вы сядете на катер и отправитесь на остров с морскими котиками, где полюбуетесь их вальяжной красотой и, при желании, поплаваете с маской в компании этих милейших животных. По красивейшей горной дороге Чапманс Пик мы поедем на край земли — Мыс Доброй Надежды, где встречаются Индийский и Атлантический океаны. Я расскажу, какую роль сыграло это место в истории страны, и раскрою секрет его названия.

Знакомство с пингвинами и роскошный пляж

Вы заглянете в гости к колонии южноафриканских пингвинов на пляже Болдерс и увидите, как они дружно нежатся под солнцем на теплых камнях. Следом мы отправимся в сказочный городок Саймонс-Таун, где во времена Британской империи был расположен морской флот. Проедем вдоль побережья «фальшивой бухты» и окажемся на одном из самых известных серферских пляжей страны — Майзенберг. Вам обязательно понравятся его ласковые теплые волны и цветные домики на песке.