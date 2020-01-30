4 отзыва оставили туристы

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Знакомьтесь, ЮАР!

Мыс Доброй Надежды, пингвины, морские котики и завораживающие пейзажи Африки за один день

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 9 часов
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

250 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Александр
Задать вопросОбычно отвечает за 28 мин.
Александр – Гид в Кейптауне
Вы насладитесь потрясающими видами одной из самых красивых стран мира из окна комфортной машины, в которой не страшна знойная жара.

В самых колоритных и по-настоящему впечатляющих местах мы обязательно сделаем остановки: вы посетите «визитную карточку» ЮАР — Мыс Доброй Надежды, познакомитесь с улыбчивыми пингвинами и морскими котиками, погуляете по британскому симпатичному городку и увидите легендарный серферский пляж 🏖️.

Я расскажу, как образовались первые поселения на этой земле, чем ЮАР отличается от соседних стран и другие интересные исторические факты и легенды.
Знакомьтесь, ЮАР!
Знакомьтесь, ЮАР!

Что вас ожидает

Мыс Доброй Надежды и морские котики
Путешествие начнется с живописной бухты Хоут Бэй — вы сядете на катер и отправитесь на остров с морскими котиками, где полюбуетесь их вальяжной красотой и, при желании, поплаваете с маской в компании этих милейших животных. По красивейшей горной дороге Чапманс Пик мы поедем на край земли — Мыс Доброй Надежды, где встречаются Индийский и Атлантический океаны. Я расскажу, какую роль сыграло это место в истории страны, и раскрою секрет его названия.

Знакомство с пингвинами и роскошный пляж
Вы заглянете в гости к колонии южноафриканских пингвинов на пляже Болдерс и увидите, как они дружно нежатся под солнцем на теплых камнях. Следом мы отправимся в сказочный городок Саймонс-Таун, где во времена Британской империи был расположен морской флот. Проедем вдоль побережья «фальшивой бухты» и окажемся на одном из самых известных серферских пляжей страны — Майзенберг. Вам обязательно понравятся его ласковые теплые волны и цветные домики на песке.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на большом новом семейном автомобиле (5 полноценных мест) HONDA BR-V с двухсторонним кондиционером. Отлично подойдет для семьи с детьми.
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: национальный парк «Мыс Доброй Надежды» — 300 рэндов, посещение пингвинов — 150 рэндов, катер на остров морских котиков — 80 рэндов с человека.
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
Знакомьтесь, ЮАР!
Знакомьтесь, ЮАР!
Знакомьтесь, ЮАР!
Знакомьтесь, ЮАР!
Знакомьтесь, ЮАР!
Знакомьтесь, ЮАР!
Знакомьтесь, ЮАР!
Знакомьтесь, ЮАР!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в ЮАР много лет, изучаю местные живописные маршруты, людей, культуру и кухню. С радостью поделюсь своими знаниями и опытом и покажу вам самые красивые и правильные места. Мои экскурсии подходят для людей любого возраста, которых объединяет одно желание — узнать как можно больше об этой волшебной стране!
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4 отзыва оставили туристы

30 января 2020
Александр показал нам лучшие места ЮАР. Александр очень тактичен, пунктуален и внимателен к желаниям клиента. Огромное спасибо
7 января 2020
Гид Александр Юрченко и его экскурсия великолепны. Подробный отзыв оставлю позже.
30 декабря 2019
Посмотрели все, что можно. Весь город, горы. Мыс Надежды. Пингвины. Кейп поинт (крайняя точка Мира), вечерний город, Торговый центр, центр, фудкорты, рынки. На катере катались на остров морских котиков. Ну и история Кейптауна. 13 часов пролетели как 2 часа. Спасибо большое за экскурсию Александр !!!
Александр
10 июня 2019
Ездили с Александром к мысу Доброй Надежды. Всё прошло отлично! Очень интересные рассказы и аккуратное вождение.

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Столкновение двух океанов и захватывающая природа побережья ЮАР
Это путешествие приведет вас к одному из красивейших уголков ЮАР – мысу Доброй Надежды, связанному с именем Васко да Гамы и легендой о Летучем Голландце. В пути вы узнаете всё самое интересное из истории ЮАР, познакомитесь с уникальной африканской природой и посмотрите на бушующие воды двух океанов. Живописный маяк на вершине мыса, уютные прибрежные города и излюбленные пляжи серфингистов, морские котики и африканские пингвины, – приготовьтесь удивляться, друзья!

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