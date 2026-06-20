4 отзыва оставили туристы

Потрясающие виды ЮАР из окна комфортного автомобиля.
Остановки в самых колоритных местах: Мыс Доброй Надежды, колония пингвинов на пляже Болдерс, британский городок Саймонс-Таун и серферский пляж Майзенберг. Узнайте о первых поселениях,
Остановки в самых колоритных местах: Мыс Доброй Надежды, колония пингвинов на пляже Болдерс, британский городок Саймонс-Таун и серферский пляж Майзенберг. Узнайте о первых поселениях,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортный автомобиль с кондиционером
- 🌊 Виды на Мыс Доброй Надежды
- 🐧 Колония пингвинов на пляже Болдерс
- 🏄 Серферский пляж Майзенберг
- 🏙️ Исторический городок Саймонс-Таун
Что можно увидеть
- Мыс Доброй Надежды
- Колония пингвинов на пляже Болдерс
- Серферский пляж Майзенберг
- Бухта Хоут Бэй
Описание экскурсии
Мыс Доброй Надежды и морские котики
Путешествие начнется с живописной бухты Хоут Бэй — вы сядете на катер и отправитесь на остров с морскими котиками, где полюбуетесь их вальяжной красотой и, при желании, поплаваете с маской в компании этих милейших животных. По красивейшей горной дороге Чапманс Пик мы поедем на край земли — Мыс Доброй Надежды, где встречаются Индийский и Атлантический океаны. Я расскажу, какую роль сыграло это место в истории страны, и раскрою секрет его названия.
Знакомство с пингвинами и роскошный пляж
Вы заглянете в гости к колонии южноафриканских пингвинов на пляже Болдерс и увидите, как они дружно нежатся под солнцем на теплых камнях. Следом мы отправимся в сказочный городок Саймонс-Таун, где во времена Британской империи был расположен морской флот. Проедем вдоль побережья «фальшивой бухты»
Организационные детали
- Экскурсия проходит на семейном автомобиле (4 полноценных места) с кондиционером. Отлично подойдет для семьи с детьми
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: национальный парк «Мыс Доброй Надежды» — 450 рэндов, посещение пингвинов — 215 рэндов, катер на остров морских котиков — 120 рэндов с человека
- Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 307 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в ЮАР много лет, изучаю местные живописные маршруты, людей, культуру и кухню. Вместе со своей командой гидов с радостью поделюсь своими
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
спасибо огромное! Отличная экскурсия, все места по максимуму посмотрели, повезло с погодой, Александр даже больше мест нам показал, чем договаривались изначально. обязательно порекомендуем друзьям
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А
Мы в восторге от ЮАР! 🌺 Природа, погода- все чудесно! Наша гид София - бесподобная девушка! 🥰 провели с ней прекрасное время в теплой и дружелюбной обстановке! У нас остались самые положительные эмоции. Хотим вернуться обязательно! Спасибо❤️❤️❤️
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Y
Александр был вежлив, посоветовал несколько локаций по моему запросу и вечером перед экскурсией оповестил о замене. Из комментариев ниже я примерно этого и ожидала. Несмотря на то, что Олег уже
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М
Отличная экскурсия, очень понравлюсь. Гидом был Олег, объяснял все очень хорошо, везде была полная свобода, приятная атмосфера, очень комфортно. Сама экскурсия того стоит, объехали много потрясающих мест за один день. Однозначно рекомендуем.
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Поездка с Софией была прекрасная!!!!
День пролетел незаметно, очень комфортно и невероятно интересно!🌹
День пролетел незаметно, очень комфортно и невероятно интересно!🌹
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Нам очень понравилась экскурсия! Александр все отлично организоваль мы обязательно ещё приедем! Спасибо огромное за море впечатлений! За 1 долгий день мы увидели и пингвиновь и котиков и шикарные пляжи и самую красивую дорогу на закате! Незабываемо! А главное - узнали много нового из истории и о жизни местных людейь всем советуем!
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