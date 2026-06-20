4 отзыва оставили туристы

истории страны и легендах. Путешествие начинается с бухты Хоут Бэй, где можно увидеть морских котиков и поплавать с ними. По красивейшей горной дороге Чапманс Пик отправимся на Мыс Доброй Надежды, где встречаются два океана. Экскурсия проходит на новом семейном автомобиле HONDA BR-V с кондиционером

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мыс Доброй Надежды и морские котики

Путешествие начнется с живописной бухты Хоут Бэй — вы сядете на катер и отправитесь на остров с морскими котиками, где полюбуетесь их вальяжной красотой и, при желании, поплаваете с маской в компании этих милейших животных. По красивейшей горной дороге Чапманс Пик мы поедем на край земли — Мыс Доброй Надежды, где встречаются Индийский и Атлантический океаны. Я расскажу, какую роль сыграло это место в истории страны, и раскрою секрет его названия.

Знакомство с пингвинами и роскошный пляж

Вы заглянете в гости к колонии южноафриканских пингвинов на пляже Болдерс и увидите, как они дружно нежатся под солнцем на теплых камнях. Следом мы отправимся в сказочный городок Саймонс-Таун, где во времена Британской империи был расположен морской флот. Проедем вдоль побережья «фальшивой бухты»

Организационные детали

Экскурсия проходит на семейном автомобиле (4 полноценных места) с кондиционером. Отлично подойдет для семьи с детьми

Входные билеты оплачиваются дополнительно: национальный парк «Мыс Доброй Надежды» — 450 рэндов, посещение пингвинов — 215 рэндов, катер на остров морских котиков — 120 рэндов с человека