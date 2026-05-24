В современном Сеуле между автобанов и небоскрёбов всё ещё сохранились очаровательные старинные улочки 14 века.
Аудиогид проведёт вас по историческому району Букчон, где стоят традиционные дома с черепичными крышами. В некоторые ханоки вы зайдёте бесплатно, чтобы рассмотреть их устройство. И услышите множество любопытных деталей о корейской культуре.
Описание аудиогида
Вы выясните, почему:
- корейцы сидят на полу, даже когда рядом дорогой диван
- все корейцы веками ходили в одежде одного цвета
- у кореянок нет имён
- корейские художники рисуют тигров-идиотов
- у дверей кухни устанавливают статуи Чеширского кота
А также разберётесь, существование какой профессии замалчивают корейские историки. И зачем!
На маршруте:
- Дворец регента последнего корейского короля
- Мастерские традиционных ремёсел
- Смотровые площадки с видом на крыши Букчона
- Лучшие точки для фото на живописных улицах
А ещё в аудиогиде дюжина полезных, но нетривиальных советов для более яркого и наполненного путешествия по Корее.
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$14
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Anguk
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4467 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
были проблемы с навигацией. хорошо бы приложить карту с расстояниями в метрах от точки до точки
