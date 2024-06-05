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Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 июня 2024Татьяна прекрасно подстроилась под наш запрос. Мы были с дочкой 5 месяцев, которую носили в слинге, периодически подкармливая. Несмотря на
- ддьяконовы4 июня 2024В первый раз была в Сеуле и очень тщательно выбирала гида. Колин показал нам Сеул во всех её красках. Это были
- ВВячеслав27 мая 2024Самая топовая экскурсия из всех представленных по Сеулу. Интересный маршрут, интересный собеседник владеющим вопросом, посетите самые важные места. Категорически рекомендую, для тех кто любит ходить и узнавать много нового!
- ННаталья16 мая 2024Колин замечательный рассказчик, подстраивается под путешественников, отвечает на все вопросы, показывает места, о которых не написано в путеводителях. Рекомендую заранее забронировать
- ЮЮлия15 мая 2024Татьяна- отличный гид, хорошо ориентируется в городе и обладает знаниями в истории страны, города. Интересно рассказывала о быте, жизни обычных корейцев. Время пролетело незаметно! Мы благодарны.
- ККристина12 мая 2024Спасибо Колину за такую интересную экскурсию. Знает где и как быстрее пройти, чтобы занять лучшие места. Очень хотели посетить ДМЗ, свободных мест не было и он в свой выходной день нас отвез. Спасибо огромное 🙏🏼
- ААлександр11 мая 2024Все на высшем уровне
- MMkrtych18 ноября 2023Нам очень повезло попасть к гиду Колину, он отлично провел экскурсию. Гид крайне внимателен к своим гостям, заранее написал как одеться,
- ККирилл20 октября 2023Отличный экскурсовод. Провел везде без очередей, рассказал много всего интересного, показал крутые места. Настоятельно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Необычные дома»
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