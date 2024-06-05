Необычные дома в Сеуле

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные дома» в Сеуле на русском языке, цены от €193. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Популярное предложение
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Насладитесь невероятным путешествием по главным достопримечательностям Сеула за один день в компании опытного гида
Начало: На станции метро Seoul Station
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
193 за всё до 6 чел.
Побывать на границе: поездка в DMZ
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Побывать на границе: поездка в DMZ
Оказаться максимально близко к Северной Корее и исследовать демилитаризованную зону
Начало: Сеул
13 июня в 13:00
20 июня в 05:00
512 за человека
Два берега Сеула: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
10 июня в 08:00
11 июня в 17:20
512 за человека
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
Погрузитесь в атмосферу древней Кореи, посетив деревню Минсокчхон и крепость Хвасон. Узнайте о жизни и традициях корейцев эпохи Чосон
Начало: у вашего отеля
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
514 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна прекрасно подстроилась под наш запрос. Мы были с дочкой 5 месяцев, которую носили в слинге, периодически подкармливая. Несмотря на
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    это, смогли находить укромные места на протяжении всей экскурсии. Также нам очень интересна была именно разница культур, как живут люди в сегодняшней Корее, а не 600 лет назад. Татьяна как раз прошла на своем опыте погружение в другую культуру, очень благодарны ей за рассказ об этом. Также воспользовались рекомендацией Татьяны по магазинам для покупок, для еды и для подарков. На наш вкус сработало даже лучше тех 2-3 корейских ресторанов Мишлен, что мы успели посетить. Татьяна, спасибо!

  • д
    дьяконовы
    4 июня 2024
    Два берега Сеула: полное погружение
    В первый раз была в Сеуле и очень тщательно выбирала гида. Колин показал нам Сеул во всех её красках. Это были
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    не только "обязательные" места для посещения, но и такие, куда обычно туристы не доходят. После этой экскурсии у меня создалось прекрасное и полноценное впечатление о городе. В следующий раз обязательно воспользуюсь услугами Колина, чтобы познакомиться с другими прекрасными местами Кореи.

  • В
    Вячеслав
    27 мая 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Самая топовая экскурсия из всех представленных по Сеулу. Интересный маршрут, интересный собеседник владеющим вопросом, посетите самые важные места. Категорически рекомендую, для тех кто любит ходить и узнавать много нового!
  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Два берега Сеула: полное погружение
    Колин замечательный рассказчик, подстраивается под путешественников, отвечает на все вопросы, показывает места, о которых не написано в путеводителях. Рекомендую заранее забронировать
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    место на экскурсию! К сожалению, у нас получилось быть только на одной экскурсии с Колином… Ю. Корея впечатлила нас разнообразием, гостеприимством и красотой! ☺️

  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна- отличный гид, хорошо ориентируется в городе и обладает знаниями в истории страны, города. Интересно рассказывала о быте, жизни обычных корейцев. Время пролетело незаметно! Мы благодарны.
  • К
    Кристина
    12 мая 2024
    Побывать на границе: поездка в DMZ
    Спасибо Колину за такую интересную экскурсию. Знает где и как быстрее пройти, чтобы занять лучшие места. Очень хотели посетить ДМЗ, свободных мест не было и он в свой выходной день нас отвез. Спасибо огромное 🙏🏼
  • А
    Александр
    11 мая 2024
    Два берега Сеула: полное погружение
    Все на высшем уровне
  • M
    Mkrtych
    18 ноября 2023
    Побывать на границе: поездка в DMZ
    Нам очень повезло попасть к гиду Колину, он отлично провел экскурсию. Гид крайне внимателен к своим гостям, заранее написал как одеться,
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    в чистой машине была для нас вода. По дороге к границе нам рассказали и про Сеул, и про города, которые мы проезжали. Колин прекрасно разбирается во всех тонкостях экскурсии: как лучше пройти, чтоб быть первыми, откуда смотреть, где лучший вид. В итоге мы побывали на DMZ, посмотрели все без очередей. Рекомендуем

  • К
    Кирилл
    20 октября 2023
    Побывать на границе: поездка в DMZ
    Отличный экскурсовод. Провел везде без очередей, рассказал много всего интересного, показал крутые места. Настоятельно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Необычные дома»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
  2. Побывать на границе: поездка в DMZ
  3. Два берега Сеула: полное погружение
  4. Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Необычные дома" можно забронировать 4 экскурсии от 193 до 514. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Необычные дома», 15 ⭐ отзывов, цены от €193. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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