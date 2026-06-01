Вы увидите Южную Корею будущего: роботов, технологии Hyundai, концепт-кары и мультимедийные пространства крупнейшего Hyundai Motorstudio. Это современная Корея, которая задаёт тренды всему миру. А затем отправиетсь туда, где время словно остановилось — к границе Северной Кореи и в настоящую DMZ-зону. Посмотрите на территорию КНДР через реку, посетите парк Imjingak, Третий туннель и места, где особенно остро ощущается история разделённого полуострова.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $710 за экскурсию

Ваш гид в Сеуле

Описание экскурсии

Посещение Hyundai Motorstudio

Во время посещения Hyundai Motorstudio мы увидим не только современные автомобили, но и настоящий мир технологий будущего.

В экспозиции представлены:

роботизированная сборка автомобилей — огромные механические манипуляторы в движении демонстрируют, как создаются современные автомобили Hyundai;

интерактивные инсталляции и digital-art-пространства;

необычная световая инсталляция, реагирующая на движения посетителей и словно следующая за ними;

концепт-кары и электромобили будущего;

зоны виртуальной реальности и мультимедийные технологии;

эффектный 4D-аттракцион с полным погружением.

Здесь автомобиль становится частью мира будущего, а технологии превращаются в настоящее шоу.

Посещение смотровой площадки Одусан (Odusan Unification Observatory)

Смотровая площадка расположена у границы с Северной Кореей.

Мы увидим:

территорию КНДР через реку;

северокорейские деревни и наблюдательные посты;

одну из самых необычных границ в мире.

Во время поездки поговорим об истории разделения Кореи, отношениях между Севером и Югом и современной жизни в приграничных районах.

Прогулка по парку Имджингак (Imjingak)

Одно из самых символичных мест у границы Северной Кореи.

Во время прогулки увидим:

подбитый военный паровоз, повреждённый во время Корейской войны;

Мост Свободы, по которому возвращались военнопленные после подписания перемирия;

разрушенную железную дорогу, когда-то соединявшую Север и Юг;

памятники, мемориалы и виды на закрытую приграничную территорию.

Именно здесь особенно остро ощущается история разделённого полуострова.

Обед перед въездом в DMZ

Поездка в демилитаризованную зону (DMZ) на официальном шаттле

В программе:

Третий туннель (The 3rd Tunnel);

смотровая площадка Дора (Dora Observatory);

станция Дорасан (Dorasan Station);

история Корейской войны и разделения полуострова;

атмосфера настоящей демилитаризованной зоны.

Это редкая возможность увидеть место, где история ощущается буквально физически.

Организационные детали