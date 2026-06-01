Вы увидите Южную Корею будущего: роботов, технологии Hyundai, концепт-кары и мультимедийные пространства крупнейшего Hyundai Motorstudio. Это современная Корея, которая задаёт тренды всему миру.
А затем отправиетсь туда, где время словно остановилось — к границе Северной Кореи и в настоящую DMZ-зону.
Посмотрите на территорию КНДР через реку, посетите парк Imjingak, Третий туннель и места, где особенно остро ощущается история разделённого полуострова.
А затем отправиетсь туда, где время словно остановилось — к границе Северной Кореи и в настоящую DMZ-зону.
Посмотрите на территорию КНДР через реку, посетите парк Imjingak, Третий туннель и места, где особенно остро ощущается история разделённого полуострова.
Описание экскурсии
- Посещение Hyundai Motorstudio
Во время посещения Hyundai Motorstudio мы увидим не только современные автомобили, но и настоящий мир технологий будущего.
В экспозиции представлены:
- роботизированная сборка автомобилей — огромные механические манипуляторы в движении демонстрируют, как создаются современные автомобили Hyundai;
- интерактивные инсталляции и digital-art-пространства;
- необычная световая инсталляция, реагирующая на движения посетителей и словно следующая за ними;
- концепт-кары и электромобили будущего;
- зоны виртуальной реальности и мультимедийные технологии;
- эффектный 4D-аттракцион с полным погружением.
Здесь автомобиль становится частью мира будущего, а технологии превращаются в настоящее шоу.
- Посещение смотровой площадки Одусан (Odusan Unification Observatory)
Смотровая площадка расположена у границы с Северной Кореей.
Мы увидим:
- территорию КНДР через реку;
- северокорейские деревни и наблюдательные посты;
- одну из самых необычных границ в мире.
Во время поездки поговорим об истории разделения Кореи, отношениях между Севером и Югом и современной жизни в приграничных районах.
- Прогулка по парку Имджингак (Imjingak)
Одно из самых символичных мест у границы Северной Кореи.
Во время прогулки увидим:
- подбитый военный паровоз, повреждённый во время Корейской войны;
- Мост Свободы, по которому возвращались военнопленные после подписания перемирия;
- разрушенную железную дорогу, когда-то соединявшую Север и Юг;
- памятники, мемориалы и виды на закрытую приграничную территорию.
Именно здесь особенно остро ощущается история разделённого полуострова.
- Обед перед въездом в DMZ
- Поездка в демилитаризованную зону (DMZ) на официальном шаттле
В программе:
- Третий туннель (The 3rd Tunnel);
- смотровая площадка Дора (Dora Observatory);
- станция Дорасан (Dorasan Station);
- история Корейской войны и разделения полуострова;
- атмосфера настоящей демилитаризованной зоны.
Это редкая возможность увидеть место, где история ощущается буквально физически.
Организационные детали
- Поедем на минивэне Hyundai Staria
- Дополнительно оплачиваются билеты в Hyundai Motorstudio и 4D Ride – 16000 W с чел, билет на шаттл DMZ – 9200 W с чел, обед
- Важно: для посещения DMZ необходим загранпаспорт. Маршрут DMZ может меняться в зависимости от военной ситуации и правил доступа в день поездки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 621 туриста
Живу в Южной Корее с 2001 года. Я гражданка страны и свободно владею корейским языком, за четверть века глубоко изучила местный менталитет и скрытые особенности жизни в Корее. Мои маршруты построены
Входит в следующие категории Сеула
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