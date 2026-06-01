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Hyundai Motorstudio, граница Северной Кореи и DMZ - из Сеула

Увидеть два совершенно разных мира внутри одной страны
Вы увидите Южную Корею будущего: роботов, технологии Hyundai, концепт-кары и мультимедийные пространства крупнейшего Hyundai Motorstudio. Это современная Корея, которая задаёт тренды всему миру.

А затем отправиетсь туда, где время словно остановилось — к границе Северной Кореи и в настоящую DMZ-зону.

Посмотрите на территорию КНДР через реку, посетите парк Imjingak, Третий туннель и места, где особенно остро ощущается история разделённого полуострова.
Hyundai Motorstudio, граница Северной Кореи и DMZ - из Сеула
Hyundai Motorstudio, граница Северной Кореи и DMZ - из Сеула
Hyundai Motorstudio, граница Северной Кореи и DMZ - из Сеула

Описание экскурсии

  • Посещение Hyundai Motorstudio

Во время посещения Hyundai Motorstudio мы увидим не только современные автомобили, но и настоящий мир технологий будущего.

В экспозиции представлены:

  • роботизированная сборка автомобилей — огромные механические манипуляторы в движении демонстрируют, как создаются современные автомобили Hyundai;
  • интерактивные инсталляции и digital-art-пространства;
  • необычная световая инсталляция, реагирующая на движения посетителей и словно следующая за ними;
  • концепт-кары и электромобили будущего;
  • зоны виртуальной реальности и мультимедийные технологии;
  • эффектный 4D-аттракцион с полным погружением.

Здесь автомобиль становится частью мира будущего, а технологии превращаются в настоящее шоу.

  • Посещение смотровой площадки Одусан (Odusan Unification Observatory)

Смотровая площадка расположена у границы с Северной Кореей.

Мы увидим:

  • территорию КНДР через реку;
  • северокорейские деревни и наблюдательные посты;
  • одну из самых необычных границ в мире.

Во время поездки поговорим об истории разделения Кореи, отношениях между Севером и Югом и современной жизни в приграничных районах.

  • Прогулка по парку Имджингак (Imjingak)

Одно из самых символичных мест у границы Северной Кореи.

Во время прогулки увидим:

  • подбитый военный паровоз, повреждённый во время Корейской войны;
  • Мост Свободы, по которому возвращались военнопленные после подписания перемирия;
  • разрушенную железную дорогу, когда-то соединявшую Север и Юг;
  • памятники, мемориалы и виды на закрытую приграничную территорию.

Именно здесь особенно остро ощущается история разделённого полуострова.

  • Обед перед въездом в DMZ
  • Поездка в демилитаризованную зону (DMZ) на официальном шаттле

В программе:

  • Третий туннель (The 3rd Tunnel);
  • смотровая площадка Дора (Dora Observatory);
  • станция Дорасан (Dorasan Station);
  • история Корейской войны и разделения полуострова;
  • атмосфера настоящей демилитаризованной зоны.

Это редкая возможность увидеть место, где история ощущается буквально физически.

Организационные детали

  • Поедем на минивэне Hyundai Staria
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Hyundai Motorstudio и 4D Ride – 16000 W с чел, билет на шаттл DMZ – 9200 W с чел, обед
  • Важно: для посещения DMZ необходим загранпаспорт. Маршрут DMZ может меняться в зависимости от военной ситуации и правил доступа в день поездки

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 621 туриста
Живу в Южной Корее с 2001 года. Я гражданка страны и свободно владею корейским языком, за четверть века глубоко изучила местный менталитет и скрытые особенности жизни в Корее. Мои маршруты построены
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на многолетнем авторском исследовании и при необходимости могут быть адаптированы под ваши интересы в режиме реального времени. Специализируюсь на индивидуальном сопровождении и организации персональных туров, которые проходят на минивэне Hyundai Staria Lounge 2026 года.

Входит в следующие категории Сеула

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