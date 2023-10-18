Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи

Посетить бывшую корейскую столицу и один из крупнейших в мире музеев под открытым небом

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Город Кёнджу находится на юго-востоке страны, примерно в 3,5 часах езды от Сеула.

Первые 9 веков нашей эры здесь процветала корейская цивилизация, а Кёнджу — столица государства Силла — был сердцем этой эпохи.

В культовом историческом комплексе вы познакомитесь с памятниками ЮНЕСКО и национальными сокровищами Кореи. А также полюбуетесь красотой местной природы.
Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
Ближайшие даты:
18
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Описание

Что вас ожидает

  • Прибыв в Кёнджу, мы сразу отправимся в величественный храм Пульгукса. Я расскажу об особенностях его архитектуры и месте святыни в корейской буддийской культуре.
  • Прогуляемся по парку Доривон, где находятся королевские гробницы. В этом впечатляющем месте мы поговорим о великих правителях Силлы и их вкладе в развитие корейской цивилизации.
  • Посетим древнюю астрономическую обсерваторию.
  • Заглянем также в деревню Кёчхон, где обязательно стоит полакомиться традиционными корейскими сладостями.
  • На закате дня мы отправимся к пруду Вольчи, где магия окружающей природы становится особенно ощутимой. Здесь, под мерцающими звездами и мягким светом фонарей, вы почувствуете всё волшебство Кёнджу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Kia Niro (кроссовер).
  • В стоимость включены все транспортные расходы, услуги гида, входные билеты, а также традиционный десерт.
  • Дополнительные расходы: напитки и еда.
  • Выезд в 06:00, прибытие в Сеул поздно ночью. Общее время в пути составит примерно 7 часов.
  • По желанию можно дополнить экскурсию поездкой в город Пусан.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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