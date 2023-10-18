Посетить бывшую корейскую столицу и один из крупнейших в мире музеев под открытым небом
Город Кёнджу находится на юго-востоке страны, примерно в 3,5 часах езды от Сеула.
Первые 9 веков нашей эры здесь процветала корейская цивилизация, а Кёнджу — столица государства Силла — был сердцем этой эпохи.
В культовом историческом комплексе вы познакомитесь с памятниками ЮНЕСКО и национальными сокровищами Кореи. А также полюбуетесь красотой местной природы.
Первые 9 веков нашей эры здесь процветала корейская цивилизация, а Кёнджу — столица государства Силла — был сердцем этой эпохи.
В культовом историческом комплексе вы познакомитесь с памятниками ЮНЕСКО и национальными сокровищами Кореи. А также полюбуетесь красотой местной природы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Прибыв в Кёнджу, мы сразу отправимся в величественный храм Пульгукса. Я расскажу об особенностях его архитектуры и месте святыни в корейской буддийской культуре.
- Прогуляемся по парку Доривон, где находятся королевские гробницы. В этом впечатляющем месте мы поговорим о великих правителях Силлы и их вкладе в развитие корейской цивилизации.
- Посетим древнюю астрономическую обсерваторию.
- Заглянем также в деревню Кёчхон, где обязательно стоит полакомиться традиционными корейскими сладостями.
- На закате дня мы отправимся к пруду Вольчи, где магия окружающей природы становится особенно ощутимой. Здесь, под мерцающими звездами и мягким светом фонарей, вы почувствуете всё волшебство Кёнджу.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Kia Niro (кроссовер).
- В стоимость включены все транспортные расходы, услуги гида, входные билеты, а также традиционный десерт.
- Дополнительные расходы: напитки и еда.
- Выезд в 06:00, прибытие в Сеул поздно ночью. Общее время в пути составит примерно 7 часов.
- По желанию можно дополнить экскурсию поездкой в город Пусан.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 36 туристов
Проживаю в Корее с 2015 года. Посетила все знаменитые и не очень популярные места, объехала Корею на своем авто в поисках интересных и аутентичных локаций и получила большое удовольствие от культуры и истории Кореи. С радостью поделюсь своими знаниями и опытом с вами, чтобы вы могли насладиться поездкой в Южную Корею на все 100%! Вы откроете места, которые не описаны в туристических брошюрах, попробуете настоящую корейскую кухню и погрузитесь в уникальную атмосферу этой страны.
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