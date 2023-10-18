Ольга — ваш гид в Сеуле

Провела экскурсии для 36 туристов

Проживаю в Корее с 2015 года. Посетила все знаменитые и не очень популярные места, объехала Корею на своем авто в поисках интересных и аутентичных локаций и получила большое удовольствие от культуры и истории Кореи. С радостью поделюсь своими знаниями и опытом с вами, чтобы вы могли насладиться поездкой в Южную Корею на все 100%! Вы откроете места, которые не описаны в туристических брошюрах, попробуете настоящую корейскую кухню и погрузитесь в уникальную атмосферу этой страны.

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