Город Кёнджу находится на юго-востоке страны, примерно в 3,5 часах езды от Сеула.
Первые 9 веков нашей эры здесь процветала корейская цивилизация, а Кёнджу — столица государства Силла — был сердцем этой эпохи.
В культовом историческом комплексе вы познакомитесь с памятниками ЮНЕСКО и национальными сокровищами Кореи. А также полюбуетесь красотой местной природы.
Первые 9 веков нашей эры здесь процветала корейская цивилизация, а Кёнджу — столица государства Силла — был сердцем этой эпохи.
В культовом историческом комплексе вы познакомитесь с памятниками ЮНЕСКО и национальными сокровищами Кореи. А также полюбуетесь красотой местной природы.
Описание экскурсии
- Прибыв в Кёнджу, мы сразу отправимся в величественный храм Пульгукса. Я расскажу об особенностях его архитектуры и месте святыни в корейской буддийской культуре.
- Прогуляемся по парку Доривон, где находятся королевские гробницы. В этом впечатляющем месте мы поговорим о великих правителях Силлы и их вкладе в развитие корейской цивилизации.
- Посетим древнюю астрономическую обсерваторию.
- Заглянем также в деревню Кёчхон, где обязательно стоит полакомиться традиционными корейскими сладостями.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Tucson (кроссовер).
- Дополнительные расходы: напитки и еда.
- Выезд в 06:00, прибытие в Сеул поздно ночью. Общее время в пути составит примерно 7 часов.
- По желанию можно дополнить экскурсию поездкой в город Пусан.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 535 туристов
Наши гиды — это не только профессионалы с многолетним опытом работы, но и увлечённые люди, погружённые в культуру и историю Кореи. Мы покажем вам знаменитые и не очень популярные места,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое гиду Ольге за прекрасную экскурсию. Отличная организация, интересная информация.
Очень понравился древний Буддийский монастырь.
Очень понравился древний Буддийский монастырь.
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Мы ездили в Кенджу семьей. Нам всем (включая сына студента) все очень понравилось! Ольга пунктуальный, организованный и очень клиентоориентированный гид. Более того, когда мы проявляли интерес к локации, которая не входила в программу экскурсии, Ольга очень быстро корректировала маршрут, хотя зачастую, это отражалось на увеличении времени и продолжительности экскурсии. Рекомендуем всем, кому интересна Корея во всех ее аспектах!
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А
Отличная и информативная поездка. Крайне рекомендую. В материале на все 100500%
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и
Ольга - отличный гид, интересная экскурсия на целый день.
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