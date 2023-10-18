Побывать на границе: поездка в DMZ

Оказаться максимально близко к Северной Корее и исследовать демилитаризованную зону

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Это путешествие сочетает в себе две совершенно разные по характеру части.

Цель поездки — конечно, посетить DMZ, увидеть, как устроена эта зона, вспомнить, почему она вообще появилась.

Я проехал всю 38 параллель, по которой проходит граница между Кореями, и готов показать и рассказать всё самое интересное. А если захотите, я отвезу вас в красивые природные места неподалёку.
Побывать на границе: поездка в DMZ
Побывать на границе: поездка в DMZ
Побывать на границе: поездка в DMZ
Побывать на границе: поездка в DMZ
Побывать на границе: поездка в DMZ
Побывать на границе: поездка в DMZ
Побывать на границе: поездка в DMZ
Побывать на границе: поездка в DMZ
Побывать на границе: поездка в DMZ
Побывать на границе: поездка в DMZ
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В моих венах течёт как корейская, так и русская кровь. Мои предки по корейской линии волею судьбы оказались на русских землях и поэтому каждый раз, посещая границу между Южной и Северной Кореями, проходящую по 38 параллели, я невольно вспоминаю о них, когда-то бежавших от войны.

Преимущества этого путешествия

В каждом отеле вы найдёте буклеты групповых туров в DMZ на английском языке. Я же веду экскурсию на русском и на своём автомобиле!

Между двух Корей

  • Встреча у вашего отеля не позднее 5:30 утра. Завтрак заранее согласовываем, обычно заезжаем в придорожное кафе.
  • Едем вдоль колючей проволоки и блокпостов, установленных на протяжении всей дороги, вдоль реки
  • По дороге заезжаем за кофе, и если погода располагает, то любуемся красивым восходом солнца из авто, попивая кофе
  • Прибытие на парковку: пока я решаю организационные детали, вы можете отдохнуть в авто или погулять в Парке объединения
  • Осмотр окрестностей: Колокол мира, Стена войн, бункер + документальные фильмы, Мост невозвращения, обстрелянный поезд, история почитаемого в Корее человека и его надежда на встречу со своей семьёй
  • Свободное время на фото и прогулку
  • Трансфер через блокпост
  • Деревня объединения (проездом)
  • Тоннель вторжения (спуск и подъём)
  • Музей ДМЗ и документальный фильм
  • Обзорная площадка с видом на Северную Корею
  • Обратный трансфер на парковку через блокпост

Живописные уголки Кореи (опционально)

Помимо погружения в суровую реальность, вас ждут природные и аутентичные места. Мы проедем по 38 параллели через деревни и горы. Сделаем остановку у водопада, где вы услышите красивую историю любви. Вы самостоятельно прогуляетесь по мосту и побываете на стеклянной обзорной площадке. Затем я отвезу вас в местный деревенский ресторан по прекрасной дороге — настоящее горное великолепие. Здесь вы сможете попробовать, например, утку по-корейски. И напоследок вы отдохнёте на берегу ручья.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите с собой загранпаспорт!
  • Посещение природных мест и ресторана не входит в стоимость поездки. Тарифы см. ниже.
  • Если захотите, то смогу подвезти вас на Большой сеульский рынок морепродуктов или к ТЦ

Важная информация

  • В зависимости от дня недели время начала экскурсии может меняться
  • В любой момент DMZ могут закрыть по причинам безопасности
  • Поезд в Тоннель вторжения может сломаться, тогда идём в него пешком

В стоимость включено

  • Услуги русскоговорящего гида
  • Трансфер на автомобиле Kia Carnival Prestige и парковка
  • Входные билеты, билеты в бункер, билеты на Мост невозвращения
  • Вода и wi-fi в автомобиле
  • Карта Сеула

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Посещение природных локаций + обед в ресторане для 1–2 человек — 350€
  • Для 3–4 человек — 450€
  • Для 5 — 550€

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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