Это путешествие сочетает в себе две совершенно разные по характеру части. Цель поездки — конечно, посетить DMZ, увидеть, как устроена эта зона, вспомнить, почему она вообще появилась. Я проехал всю 38 параллель, по которой проходит граница между Кореями, и готов показать и рассказать всё самое интересное. А если захотите, я отвезу вас в красивые природные места неподалёку.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В моих венах течёт как корейская, так и русская кровь. Мои предки по корейской линии волею судьбы оказались на русских землях и поэтому каждый раз, посещая границу между Южной и Северной Кореями, проходящую по 38 параллели, я невольно вспоминаю о них, когда-то бежавших от войны.

Преимущества этого путешествия

В каждом отеле вы найдёте буклеты групповых туров в DMZ на английском языке. Я же веду экскурсию на русском и на своём автомобиле!

Между двух Корей

Встреча у вашего отеля не позднее 5:30 утра. Завтрак заранее согласовываем, обычно заезжаем в придорожное кафе.

Едем вдоль колючей проволоки и блокпостов, установленных на протяжении всей дороги, вдоль реки

По дороге заезжаем за кофе, и если погода располагает, то любуемся красивым восходом солнца из авто, попивая кофе

Прибытие на парковку: пока я решаю организационные детали, вы можете отдохнуть в авто или погулять в Парке объединения

Осмотр окрестностей: Колокол мира, Стена войн, бункер + документальные фильмы, Мост невозвращения, обстрелянный поезд, история почитаемого в Корее человека и его надежда на встречу со своей семьёй

Свободное время на фото и прогулку

Трансфер через блокпост

Деревня объединения (проездом)

Тоннель вторжения (спуск и подъём)

Музей ДМЗ и документальный фильм

Обзорная площадка с видом на Северную Корею

Обратный трансфер на парковку через блокпост

Живописные уголки Кореи (опционально)

Помимо погружения в суровую реальность, вас ждут природные и аутентичные места. Мы проедем по 38 параллели через деревни и горы. Сделаем остановку у водопада, где вы услышите красивую историю любви. Вы самостоятельно прогуляетесь по мосту и побываете на стеклянной обзорной площадке. Затем я отвезу вас в местный деревенский ресторан по прекрасной дороге — настоящее горное великолепие. Здесь вы сможете попробовать, например, утку по-корейски. И напоследок вы отдохнёте на берегу ручья.

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой загранпаспорт!

Посещение природных мест и ресторана не входит в стоимость поездки. Тарифы см. ниже.

Если захотите, то смогу подвезти вас на Большой сеульский рынок морепродуктов или к ТЦ

Важная информация

В зависимости от дня недели время начала экскурсии может меняться

В любой момент DMZ могут закрыть по причинам безопасности

Поезд в Тоннель вторжения может сломаться, тогда идём в него пешком

В стоимость включено

Услуги русскоговорящего гида

Трансфер на автомобиле Kia Carnival Prestige и парковка

Входные билеты, билеты в бункер, билеты на Мост невозвращения

Вода и wi-fi в автомобиле

Карта Сеула

Дополнительные расходы (по желанию)