Оказаться максимально близко к Северной Корее и исследовать демилитаризованную зону
Цель поездки — конечно, посетить DMZ, увидеть, как устроена эта зона, вспомнить, почему она вообще появилась.
Я проехал всю 38 параллель, по которой проходит граница между Кореями, и готов показать и рассказать всё самое интересное. А если захотите, я отвезу вас в красивые природные места неподалёку.
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даты
Описание
Что вас ожидает
В моих венах течёт как корейская, так и русская кровь. Мои предки по корейской линии волею судьбы оказались на русских землях и поэтому каждый раз, посещая границу между Южной и Северной Кореями, проходящую по 38 параллели, я невольно вспоминаю о них, когда-то бежавших от войны.
Преимущества этого путешествия
В каждом отеле вы найдёте буклеты групповых туров в DMZ на английском языке. Я же веду экскурсию на русском и на своём автомобиле!
Между двух Корей
- Встреча у вашего отеля не позднее 5:30 утра. Завтрак заранее согласовываем, обычно заезжаем в придорожное кафе.
- Едем вдоль колючей проволоки и блокпостов, установленных на протяжении всей дороги, вдоль реки
- По дороге заезжаем за кофе, и если погода располагает, то любуемся красивым восходом солнца из авто, попивая кофе
- Прибытие на парковку: пока я решаю организационные детали, вы можете отдохнуть в авто или погулять в Парке объединения
- Осмотр окрестностей: Колокол мира, Стена войн, бункер + документальные фильмы, Мост невозвращения, обстрелянный поезд, история почитаемого в Корее человека и его надежда на встречу со своей семьёй
- Свободное время на фото и прогулку
- Трансфер через блокпост
- Деревня объединения (проездом)
- Тоннель вторжения (спуск и подъём)
- Музей ДМЗ и документальный фильм
- Обзорная площадка с видом на Северную Корею
- Обратный трансфер на парковку через блокпост
Живописные уголки Кореи (опционально)
Помимо погружения в суровую реальность, вас ждут природные и аутентичные места. Мы проедем по 38 параллели через деревни и горы. Сделаем остановку у водопада, где вы услышите красивую историю любви. Вы самостоятельно прогуляетесь по мосту и побываете на стеклянной обзорной площадке. Затем я отвезу вас в местный деревенский ресторан по прекрасной дороге — настоящее горное великолепие. Здесь вы сможете попробовать, например, утку по-корейски. И напоследок вы отдохнёте на берегу ручья.
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой загранпаспорт!
- Посещение природных мест и ресторана не входит в стоимость поездки. Тарифы см. ниже.
- Если захотите, то смогу подвезти вас на Большой сеульский рынок морепродуктов или к ТЦ
Важная информация
- В зависимости от дня недели время начала экскурсии может меняться
- В любой момент DMZ могут закрыть по причинам безопасности
- Поезд в Тоннель вторжения может сломаться, тогда идём в него пешком
В стоимость включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер на автомобиле Kia Carnival Prestige и парковка
- Входные билеты, билеты в бункер, билеты на Мост невозвращения
- Вода и wi-fi в автомобиле
- Карта Сеула
Дополнительные расходы (по желанию)
- Посещение природных локаций + обед в ресторане для 1–2 человек — 350€
- Для 3–4 человек — 450€
- Для 5 — 550€
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.