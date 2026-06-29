Приглашаю вас в путешествие по локациям, до которых сложно добраться без машины. Мы посетим крупнейшую в Корее киностудию под открытым небом, где снимали клип кей-поп-группы BTS и многие популярные исторические дорамы. Если повезёт, сможем увидеть и настоящие съёмки — они здесь проходят довольно часто. Затем отправимся в атмосферный район с уютными улочками, где можно неспешно прогуляться, перекусить и заглянуть в местные кафе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Киностудия в 50 км от Сеула

Вы посетите главный центр и съёмочную площадку под открытым небом, где снимали клип BTS и главные исторические дорамы Кореи. Площадь киностудии — 2 500 000 м²! Здесь были сняты разные кинокартины: от нашумевшего в 2000 году фильма «Объединённая зона безопасности» до истории художника «Чви-хва-сон». Вы сможете посетить дворцы, сады, посидеть на троне королей древнего государства Силла и даже зайти в тюрьму. Если повезёт, то станете свидетелями живой съёмки новой дорамы или музыкального клипа.

Уютная улочка с особой атмосферой

Место, куда я вас отвезу после киностудии, только набирает популярность в Корее. Здесь кажется, будто вы находитесь в маленькой деревне в чужой стране. На улице есть небольшие, но симпатичные кафе, рестораны и магазины одежды. Что добавляет ценности этому месту, так это отсутствие машин и множество деревьев. Идеальная локация, чтобы расслабиться, устроить фотосессию или перекусить.

Затем я доставлю вас обратно в отель или в другое место по вашему желанию.

Организационные детали

Это видовая поездка без экскурсионного сопровождения. Все объекты вы посещаете самостоятельно.

В стоимость включено

Трансфер от и до отеля в Сеуле на комфортабельном авто Kia Carnival Prestige (около 200 км в обе стороны)

Входные билеты в киностудию

Платные дороги и парковка

Вода в автомобиле — 1 бутылка на чел.

Дополнительно оплачивается: