Побывать там, где рождались корейские сериалы и клипы, а также в уютном месте для отдыха и фото
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Описание
Что вас ожидает
Киностудия в 50 км от Сеула
Вы посетите главный центр и съёмочную площадку под открытым небом, где снимали клип BTS и главные исторические дорамы Кореи. Площадь киностудии — 2 500 000 м²! Здесь были сняты разные кинокартины: от нашумевшего в 2000 году фильма «Объединённая зона безопасности» до истории художника «Чви-хва-сон». Вы сможете посетить дворцы, сады, посидеть на троне королей древнего государства Силла и даже зайти в тюрьму. Если повезёт, то станете свидетелями живой съёмки новой дорамы или музыкального клипа.
Уютная улочка с особой атмосферой
Место, куда я вас отвезу после киностудии, только набирает популярность в Корее. Здесь кажется, будто вы находитесь в маленькой деревне в чужой стране. На улице есть небольшие, но симпатичные кафе, рестораны и магазины одежды. Что добавляет ценности этому месту, так это отсутствие машин и множество деревьев. Идеальная локация, чтобы расслабиться, устроить фотосессию или перекусить.
Затем я доставлю вас обратно в отель или в другое место по вашему желанию.
Организационные детали
Это видовая поездка без экскурсионного сопровождения. Все объекты вы посещаете самостоятельно.
В стоимость включено
- Трансфер от отеля в Сеуле на комфортабельном авто Kia Carnival Prestige (около 200 км в обе стороны)
- Парковка
- Платная дорога
- Wi-Fi и вода Evian в автомобиле
Дополнительно оплачивается: входные билеты в киностудию (8€/чел.), питание.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.