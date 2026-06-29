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Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе

Побывать там, где рождались корейские сериалы и клипы, а также в уютном месте для отдыха и фото
Приглашаю вас в путешествие по локациям, до которых сложно добраться без машины.

Мы посетим крупнейшую в Корее киностудию под открытым небом, где снимали клип кей-поп-группы BTS и многие популярные исторические дорамы. Если повезёт, сможем увидеть и настоящие съёмки — они здесь проходят довольно часто.

Затем отправимся в атмосферный район с уютными улочками, где можно неспешно прогуляться, перекусить и заглянуть в местные кафе.
5
1 отзыв
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе

Описание экскурсии

Киностудия в 50 км от Сеула

Вы посетите главный центр и съёмочную площадку под открытым небом, где снимали клип BTS и главные исторические дорамы Кореи. Площадь киностудии — 2 500 000 м²! Здесь были сняты разные кинокартины: от нашумевшего в 2000 году фильма «Объединённая зона безопасности» до истории художника «Чви-хва-сон». Вы сможете посетить дворцы, сады, посидеть на троне королей древнего государства Силла и даже зайти в тюрьму. Если повезёт, то станете свидетелями живой съёмки новой дорамы или музыкального клипа.

Уютная улочка с особой атмосферой

Место, куда я вас отвезу после киностудии, только набирает популярность в Корее. Здесь кажется, будто вы находитесь в маленькой деревне в чужой стране. На улице есть небольшие, но симпатичные кафе, рестораны и магазины одежды. Что добавляет ценности этому месту, так это отсутствие машин и множество деревьев. Идеальная локация, чтобы расслабиться, устроить фотосессию или перекусить.

Затем я доставлю вас обратно в отель или в другое место по вашему желанию.

Организационные детали

Это видовая поездка без экскурсионного сопровождения. Все объекты вы посещаете самостоятельно.

В стоимость включено

  • Трансфер от и до отеля в Сеуле на комфортабельном авто Kia Carnival Prestige (около 200 км в обе стороны)
  • Входные билеты в киностудию
  • Платные дороги и парковка
  • Вода в автомобиле — 1 бутылка на чел.

Дополнительно оплачивается:

  • питание, напитки на уютной улице

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин
Колин — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 749 туристов
Понимаю, как сложно найти и доверить свой отдых гиду, который не просто проведёт вас по городу и стране, а действительно расскажет, покажет и не испортит вам отдых. Я создаю экскурсии в
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формате живого сценария. Вы — главный герой, город — декорации, а история разворачивается шаг за шагом. Мы исследуем скрытые символы, неочевидные места и детали, которые оживают в рассказе. Я родился от смешанного брака в корейско-русской семье, гражданин Кореи. Закончил в СПб Государственную Академию сервиса и туризма. С 2010 года женат на южной кореянке. Отец двух детей. С 2012 года работаю в Южной Корее в туризме. Специализируюсь на индивидуальных и авторских экскурсиях. Порядочный, доброжелательный, аккуратный, позитивный в меру образованный, скромный:) До встречи в Стране утренней свежести!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Отличная экскурсия в необычное место. Колин рассказал о Кореи пока мы ехали до места, и максимально старался рассказать о киностудии и провести по всем возможным местам. Если вы фанаты дорам крайне рекомендую эту экскурсию!
Отличная экскурсия в необычное место. Колин рассказал о Кореи пока мы ехали до места, и максимально
Отличная экскурсия в необычное место. Колин рассказал о Кореи пока мы ехали до места, и максимально
Отличная экскурсия в необычное место. Колин рассказал о Кореи пока мы ехали до места, и максимально
Отличная экскурсия в необычное место. Колин рассказал о Кореи пока мы ехали до места, и максимально
Отличная экскурсия в необычное место. Колин рассказал о Кореи пока мы ехали до места, и максимально
Отличная экскурсия в необычное место. Колин рассказал о Кореи пока мы ехали до места, и максимально
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