Приглашаю вас в путешествие по локациям, до которых сложно добраться без машины. Я отвезу вас в киностудию, где снимали клип кей-поп-группы BTS, а также главные исторические дорамы. Вы самостоятельно погуляете по этому пространству и, если повезёт, застанете очередные съёмки. А затем мы отправимся в уютное местечко, которое только набирает популярность.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Киностудия в 50 км от Сеула

Вы посетите главный центр и съёмочную площадку под открытым небом, где снимали клип BTS и главные исторические дорамы Кореи. Площадь киностудии — 2 500 000 м²! Здесь были сняты разные кинокартины: от нашумевшего в 2000 году фильма «Объединённая зона безопасности» до истории художника «Чви-хва-сон». Вы сможете посетить дворцы, сады, посидеть на троне королей древнего государства Силла и даже зайти в тюрьму. Если повезёт, то станете свидетелями живой съёмки новой дорамы или музыкального клипа.

Уютная улочка с особой атмосферой

Место, куда я вас отвезу после киностудии, только набирает популярность в Корее. Здесь кажется, будто вы находитесь в маленькой деревне в чужой стране. На улице есть небольшие, но симпатичные кафе, рестораны и магазины одежды. Что добавляет ценности этому месту, так это отсутствие машин и множество деревьев. Идеальная локация, чтобы расслабиться, устроить фотосессию или перекусить.

Затем я доставлю вас обратно в отель или в другое место по вашему желанию.

Организационные детали

Это видовая поездка без экскурсионного сопровождения. Все объекты вы посещаете самостоятельно.

В стоимость включено

Трансфер от отеля в Сеуле на комфортабельном авто Kia Carnival Prestige (около 200 км в обе стороны)

Парковка

Платная дорога

Wi-Fi и вода Evian в автомобиле

Дополнительно оплачивается: входные билеты в киностудию (8€/чел.), питание.