Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе

Побывать там, где рождались корейские сериалы и клипы, а также в уютном месте для отдыха и фото

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю вас в путешествие по локациям, до которых сложно добраться без машины. Я отвезу вас в киностудию, где снимали клип кей-поп-группы BTS, а также главные исторические дорамы. Вы самостоятельно погуляете по этому пространству и, если повезёт, застанете очередные съёмки. А затем мы отправимся в уютное местечко, которое только набирает популярность.
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
Ближайшие даты:
18
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
6
ноя
7
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Киностудия в 50 км от Сеула

Вы посетите главный центр и съёмочную площадку под открытым небом, где снимали клип BTS и главные исторические дорамы Кореи. Площадь киностудии — 2 500 000 м²! Здесь были сняты разные кинокартины: от нашумевшего в 2000 году фильма «Объединённая зона безопасности» до истории художника «Чви-хва-сон». Вы сможете посетить дворцы, сады, посидеть на троне королей древнего государства Силла и даже зайти в тюрьму. Если повезёт, то станете свидетелями живой съёмки новой дорамы или музыкального клипа.

Уютная улочка с особой атмосферой

Место, куда я вас отвезу после киностудии, только набирает популярность в Корее. Здесь кажется, будто вы находитесь в маленькой деревне в чужой стране. На улице есть небольшие, но симпатичные кафе, рестораны и магазины одежды. Что добавляет ценности этому месту, так это отсутствие машин и множество деревьев. Идеальная локация, чтобы расслабиться, устроить фотосессию или перекусить.

Затем я доставлю вас обратно в отель или в другое место по вашему желанию.

Организационные детали

Это видовая поездка без экскурсионного сопровождения. Все объекты вы посещаете самостоятельно.

В стоимость включено

  • Трансфер от отеля в Сеуле на комфортабельном авто Kia Carnival Prestige (около 200 км в обе стороны)
  • Парковка
  • Платная дорога
  • Wi-Fi и вода Evian в автомобиле

Дополнительно оплачивается: входные билеты в киностудию (8€/чел.), питание.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сеула

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Летние
Выездные
На весь день
Гастрономические
Музеи

Похожие туры из Сеула

Символы современного и древнего Сеула
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
Символы современного и древнего Сеула
Увидеть весь город с башни Лотте и погрузиться в колорит исторических кварталов
у вашей гостиницы
19 окт
20 окт
21 окт
23 окт
120 за всё до 2 чел.
Свидание с вечерним Сеулом
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Свидание с вечерним Сеулом
Посетить аутентичные районы, зайти в храм и полюбоваться городом с высоты на дружеской прогулке
17 окт
18 окт
10 ноя
13 ноя
145 за всё до 4 чел.
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
Посетить два необычных места в окрестностях Сеула и познакомиться с удивительной природой региона
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
500 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сеуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сеуле
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ