Дворец Токсугун – экскурсии в Сеуле

Найдено 5 экскурсий в категории «Дворец Токсугун» в Сеуле на русском языке, цены от $103. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сеул: путешествие во времени и традициях
Пешая
4 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Сеул: путешествие во времени
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: Ручья Чхонгечхон
Расписание: в понедельник в 10:00
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
$103 за человека
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
5 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Узнать по максимуму об истории, культуре и современной архитектуре города
Начало: У здания мэрии Сеула
18 дек в 10:00
19 дек в 10:00
$289 за всё до 3 чел.
Исторический Сеул - первая встреча
Пешая
6 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Исторический Сеул - первая встреча
Изучить исторический центр, зайти во дворец и найти незабываемый сувенир на улице лавок
1 фев в 09:30
2 фев в 09:30
$255 за всё до 2 чел.
Знакомство с Сеулом на авто
На машине
На микроавтобусе
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Сеулом на авто: Королевский дворец и панорамы города
Познакомьтесь с многогранным Сеулом в тёплой дружеской атмосфере. Посетите королевский дворец Кёнбоккун, старинную деревню Букчон и колоритный район Иксондон
Начало: В лобби отеля
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop
Пешая
5.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop
Погрузитесь в атмосферу Сеула, исследуя королевский дворец, буддийский храм и традиционную деревню. Завершите день, почувствовав себя звездой K-pop
Начало: У Мэрии Сеула
18 дек в 10:00
19 дек в 11:00
$283 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    16 ноября 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна - прекрасный гид, давно живёт в Сеуле и знает его, как свои пять пальцев. Вполне подстраивается под пожелания туриста,
    читать дальше

    по просьбе включает в программу дополнительные элементы, показывает самые интересные магазинчики и рестораны, подсказывает, как добраться до нужной точки. В целом подходит к этой работе очень неформально и с душой - было полностью ощущение, что я в гостях у своей хорошей знакомой. Спасибо, Татьяна, за замечательный, быстрый и полный экскурс в жизнь Сеула.

  • А
    Алена
    15 октября 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна очень позитивный человек и интересный рассказчик. Мы очень рады, что выбрали её в качестве гида!
  • B
    Bekker
    4 октября 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Спасибо Татьяне,за один день прошли по всему центру Сеула,узнали многое о истории,культуре и современной жизни в Корее.
    Такая экскурсия в первый день,отличный старт для понимания и изучения страны.
  • И
    Ирина
    17 сентября 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Благодарим Татьяну за экскурсию. Много интересного узнали о культуре,нравах и жизни в Сеуле. Будем обязательно рекомендовать её своим знакомым.
  • К
    Ксения
    25 июля 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Прекрасная экскурсия! Узнали много нового, получили ответы на давно накопившиеся вопросы и советы по туристической жизни. В обед по маршруту
    читать дальше

    зашли в ресторан по рекомендации Michelin. Татьяна отличный, приятный экскурсовод! Рассказала про жизнь в Корее, осоьености культуры и традиции местных жителей и много чего интересного. Спасибо большое 🥰

  • Е
    Евгений
    13 июля 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Привет всем, кто решил увидеть и почувствовать Сеул! Хочу поблагодарить гида Татьяну за отличную и познавательную экскурсию. Не смотря на
    читать дальше

    то, что мы записались поздно вечером накануне, нам удалось согласовать все детали и с утра своевременно начать наш тур. Мы мало знали о Корее и Сеуле, и Татьяна за 6 часов сделала нам экскурс в историю на тысячелетия назад, в красках, на фотографиях, с помощью посещения исторических зданий и районов не просто узнать, но и почувствовать жизнь людей разных эпох. Мы благодарны за искренность, личные истории и эмоции, которые добавили красок нашему путешествию.

  • А
    Андрей
    25 июня 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Спасибо Татьяне за интересную экскурсию! За несколько часов удалось познакомиться с исторической частью города, узнать много интересных фактов о жизни города и его жителей. И даже посидеть в кресле мэра Сеула) Отличная экскурсия для первого знкомства с городом и страной.
  • В
    Вероника
    23 июня 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна очень приятная, рассказала нам про культуру, быт, интересные и необычные для нас традиции корейцев, а также историю Ю. Кореи.
  • М
    Мария
    19 июня 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Экскурсия вышла отличная! Татьяна учла все наши пожелания и показала интересные места, которые мы сами бы никогда не нашли. Спасибо большое, нам очень понравилась экскурсия!
  • Д
    Дмитрий
    20 мая 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Экскурсия по Сеулу с русскоговорящим гидом оказалась настоящим открытием! Время пролетело незаметно — было интересно, живо и по-настоящему увлекательно. Мы
    читать дальше

    не просто гуляли по известным достопримечательностям, а как будто прожили маленькую историю города: с рассказами о культуре, традициях и жизни корейцев изнутри.

    Наш гид — потрясающая девушка, живущая в Корее больше 20 лет. Она не только отлично знает язык и ориентируется в местных реалиях, но и чувствует город, подмечает детали и делится ими с душой. Благодаря ей мы узнали гораздо больше, чем можно было бы прочитать в путеводителях.

    Очень полезная и познавательная экскурсия, особенно для первого знакомства с городом!

  • О
    Ольга
    17 апреля 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Мы провели прекрасный день в Сеуле благодаря Татьяне. Спасибо ей большое за объяснения, открытость, доброжелательность! За интересный маршрут и советы для дальнейших прогулок по городу!
  • С
    Светлана
    17 апреля 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Прекрасная экскурсия! Мы не только узнали исторические факты о стране, но и то, как живут современные люди в Корее. Татьяна очень позитивный и приятный в общении человек. Показала нам много мест, где можно поесть, а также интересную чайную.
  • М
    Мария
    28 марта 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Интересная экскурсия! Было приятно пообщаться с Татьяной, помимо прогулки по экскурсионному маршруту, попробовали очень необычный напиток - корейский чай.
  • Н
    Никита
    17 марта 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Были учтены все пожелания. Сама экскурсия была динамичной и очень много интересной!
  • Г
    Георгий
    7 марта 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Спасибо за отличную экскурсию! Было ощущение, что идёшь не с гидом, а с другом, который тут давно живёт и он тебе рассказывает что тут и как. Все чётко, понятно, просто. Однозначно посветуем этого экскурсовода другим!
  • Е
    Евгения
    1 марта 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Нам очень понравилась прогулка с Татьяной, она рассказала много интересного о быте и жизни в Корее (она сама уже больше
    читать дальше

    20 лет проживает там), и максимально подстраивала маршрут и программу под наши интересы. Также Татьяна знает отличные места где можно вкусно и быстро перекусить (у нас был куриный суп- он супер!) и попить чай в приятных уютных местах. В общем, понравилось очень, рекомендуем и в следующие приезды в Корею планируем обращаться именно к Татьяне! 👍👍👍

  • S
    Svetlana
    17 февраля 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Экскурсия понравилась! Татьяна интересно рассказывала не только про историю города но и про современную жизнь в Корее! Посетили много интересны мест в том числе и кафе по году Мишлен! Отлично провели день даже не заметили как прошагали 20 тыс шагов.
  • Ш
    Шамои
    19 января 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна отличный гид. Она и город знает (места, о которых я бы даже не подумала туда заглянуть), и рассказывает интересно,
    читать дальше

    и она очень внимательна к своим клиентам. 26.000 шагов и 6 часов прошли совсем незаметно. Спасибо за проведенное вместе время ☺️

  • А
    Андрей,
    26 декабря 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Спасибо большое Татьяне за интереснейшую экскурсию по Сеулу, в которой мы посетили самые разные места: от популярных и туристических до
    читать дальше

    локальных и порой неизвестных даже многим местным. Маршрут составлен очень грамотно, но может немного меняться в зависимости от ваших пожеланий. Весь путь сопровождается интересными историческими фактами и рассказами. Татьяна с радостью ответит на любые вопросы, касающиеся Кореи, посоветует, подскажет и при возможности даже сразу покажет. В общем, 10/10, мы остались довольны)

  • А
    Анна
    6 декабря 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Экскурсия Татьяны нам понравилась! Спасибо! ☺️👍

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Дворец Токсугун»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Сеул: путешествие во времени и традициях
  2. Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
  3. Исторический Сеул - первая встреча
  4. Знакомство с Сеулом на авто
  5. Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в декабре 2025
Сейчас в Сеуле в категории "Дворец Токсугун" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 103 до 450. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Дворец Токсугун», 105 ⭐ отзывов, цены от $103. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль