Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборСеул: путешествие во времени
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: Ручья Чхонгечхон
Расписание: в понедельник в 10:00
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
$103 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Узнать по максимуму об истории, культуре и современной архитектуре города
Начало: У здания мэрии Сеула
18 дек в 10:00
19 дек в 10:00
$289 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Исторический Сеул - первая встреча
Изучить исторический центр, зайти во дворец и найти незабываемый сувенир на улице лавок
1 фев в 09:30
2 фев в 09:30
$255 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Сеулом на авто: Королевский дворец и панорамы города
Познакомьтесь с многогранным Сеулом в тёплой дружеской атмосфере. Посетите королевский дворец Кёнбоккун, старинную деревню Букчон и колоритный район Иксондон
Начало: В лобби отеля
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop
Погрузитесь в атмосферу Сеула, исследуя королевский дворец, буддийский храм и традиционную деревню. Завершите день, почувствовав себя звездой K-pop
Начало: У Мэрии Сеула
18 дек в 10:00
19 дек в 11:00
$283 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета16 ноября 2025Татьяна - прекрасный гид, давно живёт в Сеуле и знает его, как свои пять пальцев. Вполне подстраивается под пожелания туриста,
- ААлена15 октября 2025Татьяна очень позитивный человек и интересный рассказчик. Мы очень рады, что выбрали её в качестве гида!
- BBekker4 октября 2025Спасибо Татьяне,за один день прошли по всему центру Сеула,узнали многое о истории,культуре и современной жизни в Корее.
Такая экскурсия в первый день,отличный старт для понимания и изучения страны.
- ИИрина17 сентября 2025Благодарим Татьяну за экскурсию. Много интересного узнали о культуре,нравах и жизни в Сеуле. Будем обязательно рекомендовать её своим знакомым.
- ККсения25 июля 2025Прекрасная экскурсия! Узнали много нового, получили ответы на давно накопившиеся вопросы и советы по туристической жизни. В обед по маршруту
- ЕЕвгений13 июля 2025Привет всем, кто решил увидеть и почувствовать Сеул! Хочу поблагодарить гида Татьяну за отличную и познавательную экскурсию. Не смотря на
- ААндрей25 июня 2025Спасибо Татьяне за интересную экскурсию! За несколько часов удалось познакомиться с исторической частью города, узнать много интересных фактов о жизни города и его жителей. И даже посидеть в кресле мэра Сеула) Отличная экскурсия для первого знкомства с городом и страной.
- ВВероника23 июня 2025Татьяна очень приятная, рассказала нам про культуру, быт, интересные и необычные для нас традиции корейцев, а также историю Ю. Кореи.
- ММария19 июня 2025Экскурсия вышла отличная! Татьяна учла все наши пожелания и показала интересные места, которые мы сами бы никогда не нашли. Спасибо большое, нам очень понравилась экскурсия!
- ДДмитрий20 мая 2025Экскурсия по Сеулу с русскоговорящим гидом оказалась настоящим открытием! Время пролетело незаметно — было интересно, живо и по-настоящему увлекательно. Мы
- ООльга17 апреля 2025Мы провели прекрасный день в Сеуле благодаря Татьяне. Спасибо ей большое за объяснения, открытость, доброжелательность! За интересный маршрут и советы для дальнейших прогулок по городу!
- ССветлана17 апреля 2025Прекрасная экскурсия! Мы не только узнали исторические факты о стране, но и то, как живут современные люди в Корее. Татьяна очень позитивный и приятный в общении человек. Показала нам много мест, где можно поесть, а также интересную чайную.
- ММария28 марта 2025Интересная экскурсия! Было приятно пообщаться с Татьяной, помимо прогулки по экскурсионному маршруту, попробовали очень необычный напиток - корейский чай.
- ННикита17 марта 2025Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Были учтены все пожелания. Сама экскурсия была динамичной и очень много интересной!
- ГГеоргий7 марта 2025Спасибо за отличную экскурсию! Было ощущение, что идёшь не с гидом, а с другом, который тут давно живёт и он тебе рассказывает что тут и как. Все чётко, понятно, просто. Однозначно посветуем этого экскурсовода другим!
- ЕЕвгения1 марта 2025Нам очень понравилась прогулка с Татьяной, она рассказала много интересного о быте и жизни в Корее (она сама уже больше
- SSvetlana17 февраля 2025Экскурсия понравилась! Татьяна интересно рассказывала не только про историю города но и про современную жизнь в Корее! Посетили много интересны мест в том числе и кафе по году Мишлен! Отлично провели день даже не заметили как прошагали 20 тыс шагов.
- ШШамои19 января 2025Татьяна отличный гид. Она и город знает (места, о которых я бы даже не подумала туда заглянуть), и рассказывает интересно,
- ААндрей,26 декабря 2024Спасибо большое Татьяне за интереснейшую экскурсию по Сеулу, в которой мы посетили самые разные места: от популярных и туристических до
- ААнна6 декабря 2024Экскурсия Татьяны нам понравилась! Спасибо! ☺️👍
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Дворец Токсугун»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в декабре 2025
Сейчас в Сеуле в категории "Дворец Токсугун" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 103 до 450. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Дворец Токсугун», 105 ⭐ отзывов, цены от $103. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль