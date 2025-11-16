Е Елизавета Топ достопримечательностей Сеула за 1 день читать дальше по просьбе включает в программу дополнительные элементы, показывает самые интересные магазинчики и рестораны, подсказывает, как добраться до нужной точки. В целом подходит к этой работе очень неформально и с душой - было полностью ощущение, что я в гостях у своей хорошей знакомой. Спасибо, Татьяна, за замечательный, быстрый и полный экскурс в жизнь Сеула. Татьяна - прекрасный гид, давно живёт в Сеуле и знает его, как свои пять пальцев. Вполне подстраивается под пожелания туриста,

А Алена Топ достопримечательностей Сеула за 1 день Татьяна очень позитивный человек и интересный рассказчик. Мы очень рады, что выбрали её в качестве гида!

B Bekker Топ достопримечательностей Сеула за 1 день Спасибо Татьяне,за один день прошли по всему центру Сеула,узнали многое о истории,культуре и современной жизни в Корее.

Такая экскурсия в первый день,отличный старт для понимания и изучения страны.

И Ирина Топ достопримечательностей Сеула за 1 день Благодарим Татьяну за экскурсию. Много интересного узнали о культуре,нравах и жизни в Сеуле. Будем обязательно рекомендовать её своим знакомым.

К Ксения Топ достопримечательностей Сеула за 1 день читать дальше зашли в ресторан по рекомендации Michelin. Татьяна отличный, приятный экскурсовод! Рассказала про жизнь в Корее, осоьености культуры и традиции местных жителей и много чего интересного. Спасибо большое 🥰 Прекрасная экскурсия! Узнали много нового, получили ответы на давно накопившиеся вопросы и советы по туристической жизни. В обед по маршруту

Е Евгений Топ достопримечательностей Сеула за 1 день читать дальше то, что мы записались поздно вечером накануне, нам удалось согласовать все детали и с утра своевременно начать наш тур. Мы мало знали о Корее и Сеуле, и Татьяна за 6 часов сделала нам экскурс в историю на тысячелетия назад, в красках, на фотографиях, с помощью посещения исторических зданий и районов не просто узнать, но и почувствовать жизнь людей разных эпох. Мы благодарны за искренность, личные истории и эмоции, которые добавили красок нашему путешествию. Привет всем, кто решил увидеть и почувствовать Сеул! Хочу поблагодарить гида Татьяну за отличную и познавательную экскурсию. Не смотря на

А Андрей Топ достопримечательностей Сеула за 1 день Спасибо Татьяне за интересную экскурсию! За несколько часов удалось познакомиться с исторической частью города, узнать много интересных фактов о жизни города и его жителей. И даже посидеть в кресле мэра Сеула) Отличная экскурсия для первого знкомства с городом и страной.

В Вероника Топ достопримечательностей Сеула за 1 день Татьяна очень приятная, рассказала нам про культуру, быт, интересные и необычные для нас традиции корейцев, а также историю Ю. Кореи.

М Мария Топ достопримечательностей Сеула за 1 день Экскурсия вышла отличная! Татьяна учла все наши пожелания и показала интересные места, которые мы сами бы никогда не нашли. Спасибо большое, нам очень понравилась экскурсия!

Д Дмитрий Топ достопримечательностей Сеула за 1 день читать дальше не просто гуляли по известным достопримечательностям, а как будто прожили маленькую историю города: с рассказами о культуре, традициях и жизни корейцев изнутри.



Наш гид — потрясающая девушка, живущая в Корее больше 20 лет. Она не только отлично знает язык и ориентируется в местных реалиях, но и чувствует город, подмечает детали и делится ими с душой. Благодаря ей мы узнали гораздо больше, чем можно было бы прочитать в путеводителях.



Очень полезная и познавательная экскурсия, особенно для первого знакомства с городом! Экскурсия по Сеулу с русскоговорящим гидом оказалась настоящим открытием! Время пролетело незаметно — было интересно, живо и по-настоящему увлекательно. Мы

О Ольга Топ достопримечательностей Сеула за 1 день Мы провели прекрасный день в Сеуле благодаря Татьяне. Спасибо ей большое за объяснения, открытость, доброжелательность! За интересный маршрут и советы для дальнейших прогулок по городу!

С Светлана Топ достопримечательностей Сеула за 1 день Прекрасная экскурсия! Мы не только узнали исторические факты о стране, но и то, как живут современные люди в Корее. Татьяна очень позитивный и приятный в общении человек. Показала нам много мест, где можно поесть, а также интересную чайную.

М Мария Топ достопримечательностей Сеула за 1 день Интересная экскурсия! Было приятно пообщаться с Татьяной, помимо прогулки по экскурсионному маршруту, попробовали очень необычный напиток - корейский чай.

Н Никита Топ достопримечательностей Сеула за 1 день Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Были учтены все пожелания. Сама экскурсия была динамичной и очень много интересной!

Г Георгий Топ достопримечательностей Сеула за 1 день Спасибо за отличную экскурсию! Было ощущение, что идёшь не с гидом, а с другом, который тут давно живёт и он тебе рассказывает что тут и как. Все чётко, понятно, просто. Однозначно посветуем этого экскурсовода другим!

Е Евгения Топ достопримечательностей Сеула за 1 день читать дальше 20 лет проживает там), и максимально подстраивала маршрут и программу под наши интересы. Также Татьяна знает отличные места где можно вкусно и быстро перекусить (у нас был куриный суп- он супер!) и попить чай в приятных уютных местах. В общем, понравилось очень, рекомендуем и в следующие приезды в Корею планируем обращаться именно к Татьяне! 👍👍👍 Нам очень понравилась прогулка с Татьяной, она рассказала много интересного о быте и жизни в Корее (она сама уже больше

S Svetlana Топ достопримечательностей Сеула за 1 день Экскурсия понравилась! Татьяна интересно рассказывала не только про историю города но и про современную жизнь в Корее! Посетили много интересны мест в том числе и кафе по году Мишлен! Отлично провели день даже не заметили как прошагали 20 тыс шагов.

Ш Шамои Топ достопримечательностей Сеула за 1 день читать дальше и она очень внимательна к своим клиентам. 26.000 шагов и 6 часов прошли совсем незаметно. Спасибо за проведенное вместе время ☺️ Татьяна отличный гид. Она и город знает (места, о которых я бы даже не подумала туда заглянуть), и рассказывает интересно,

А Андрей, Топ достопримечательностей Сеула за 1 день читать дальше локальных и порой неизвестных даже многим местным. Маршрут составлен очень грамотно, но может немного меняться в зависимости от ваших пожеланий. Весь путь сопровождается интересными историческими фактами и рассказами. Татьяна с радостью ответит на любые вопросы, касающиеся Кореи, посоветует, подскажет и при возможности даже сразу покажет. В общем, 10/10, мы остались довольны) Спасибо большое Татьяне за интереснейшую экскурсию по Сеулу, в которой мы посетили самые разные места: от популярных и туристических до