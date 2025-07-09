Мои заказы

От традиций к инновациям: по Сеулу на автомобиле

Погрузитесь в атмосферу Сеула, где современность встречается с традициями. Архитектурные шедевры и культурные сокровища ждут вас на этой уникальной экскурсии
Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Сеул с разных сторон.

Посетители поднимутся на смотровую площадку SEOUL SKY, увидят шедевры архитектуры в Dongdaemun Design Plaza и насладятся культурными экспонатами в арт-галерее «Лиум». Путешествие
включает посещение престижного района Чхондам с его бутиками и ресторанами. Программа адаптируется под запросы гостей, что делает её идеальной для всех категорий туристов. Удобный транспорт и включенные билеты делают экскурсию комфортной и доступной

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобное передвижение на авто
  • 🏙️ Панорамные виды на Сеул
  • 🎨 Посещение арт-галереи
  • 🛍️ Шопинг в районе Чхондам
  • 📚 Уникальная библиотека Starfield
Ближайшие даты:
28
ноя29
ноя30
ноя1
дек2
дек3
дек4
дек
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Dongdaemun Design Plaza
  • SEOUL SKY
  • COEX
  • Starfield
  • Чхондам
  • Арт-галерея «Лиум»

Описание экскурсии

Я познакомлю вас с современным Сеулом — его архитектурными чудесами, культурой и жизнью.

Мы посетим:

  • Dongdaemun Design Plaza (DDP) — уникальный архитектурный объект Захи Хадид, символизирующий будущее Сеула
  • Смотровую площадку SEOUL SKY. Вы насладитесь панорамным видом на город с высоты 555 метров
  • Выставочный центр COEX и панорамную библиотеку Starfield, где сливаются культура, искусство и технологии
  • Район Чхондам — престижный квартал, известный своими модными бутиками и ресторанами
  • Арт-галерею «Лиум» — сокровищницу корейского и международного искусства

Вы услышите:

  • Как современные небоскрёбы гармонично соседствуют с традиционной архитектурой
  • О концепции библиотеки, которая соединяет пространство для чтения и инновации
  • Роли района Чхондам в корейской культуре и о том, как он стал центром знаменитостей и бизнес-элиты
  • Историю музея «Лиум» — о его коллекциях, художниках и произведениях искусства мирового уровня

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле KIA Sorento или микроавтобусе Hyundai Staria (в зависимости от количества человек)
  • Программа возможна и для компании от 5 до 8 человек, стоимость — $600
  • Я могу провести для вас экскурсии по нестандартным маршрутам — подробности уточняйте в переписке
  • В стоимость входит: консьерж-поддержка (помощь в выборе ресторана, бронирования столика, поиска необходимых товаров и др.), напитки (питьевая вода)

Оплачивается отдельно по желанию:

  • Услуги видеографа-фотографа по мобильной съёмке — $150 (необходимо сообщить о бронировании заранее)
  • Трансфер из других городов — подробности уточняйте в переписке
  • Питание и аренда традиционных костюмов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Сеуле
Провёл экскурсии для 51 туриста
Привет! Меня зовут Александр, я сертифицированный гид-переводчик в Корее. Родился в Москве, но уже более 20 лет живу в Корее, где окончил среднее и высшее образование. За это время я
помог многим людям открыть для себя уникальные черты этой страны — от величественных храмов и древней культуры до современных районов и динамичной городской жизни. Я люблю свою работу за возможность познакомиться с интересными людьми и показать им Корею с разных сторон. Свободно владею русским, корейским и английским языками, что позволяет проводить туры для гостей со всего мира. Моя цель — сделать каждый тур комфортным и увлекательным, учитывая предпочтения и интересы каждого гостя.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Екатерина
Екатерина
9 июл 2025
Экскурсия впечатлила своей организацией. Гид Александр рассказывал интересные истории и факты о Корее. После экскурсии я дополнительно почитала, потому что хотелось узнать больше о том, о чем он говорил. Во
время экскурсии Александр не торопил, у нас было достаточно времени, чтобы сделать фотографии и пообедать (он выбрал прекрасный ресторан с учетом наших пожеланий). При этом мы посетили даже больше достопримечательностей, чем было запланировано. Экскурсия оставила только положительные впечатления.

Сергей
Сергей
4 мая 2025
Прекрасная экскурсия! Александр отличный рассказчик и просто обаятельный человек. Обязательно вернусь в Корею и снова встретимся! Такие гиды - редкость!
Н
Наталья
13 апр 2025
Всё было очень четко организовано. Отличный образованный экскурсовод с большим кругозором и прекрасным русским языком. Узнали много интересного в рамках самой экскурсии и не только
- получили много рекомендаций и информации.
Экскурсия была спланирована, ориентируясь на наши предпочтения и пожелания, отдельное ему за это спасибо.
Очень рекомендуем!
Входит в следующие категории Сеула

