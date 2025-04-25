читать дальше хотелось хоть немного узнать информацию от русскоговорящего экскурсовода, а не просто из путеводителей и книг. Но по итогу, мы получили прекрасного экскурсовода и тонну интересной информации касательно современного Сеула. Не понимаю, почему Вячеславу поставили низкую оценку за данную экскурсию, но все было на высшем уровне.

На самом деле, очень опасалась, когда брала эту экскурсию из-за низкой оценки, но мы путешествовали в составе 6 человек и