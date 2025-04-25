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5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Сеул - моя душа: индивидуальная экскурсия по ключевым местам города
Сеул - моя Душа! Погрузитесь в динамику южнокорейской столицы, посетив ключевые места, включая DDP, Гангнам Стайл, Лотте Тауэр и район Хондэ
11 мая в 10:00
16 мая в 10:00
$494
$520 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
От традиций к инновациям: по Сеулу на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сеула, где современность встречается с традициями. Архитектурные шедевры и культурные сокровища ждут вас на этой уникальной экскурсии
3 мая в 09:00
11 мая в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночной Сеул: лайфстайл-экскурсия с фотопаузами
Увидеть, как мегаполис преображается в сияющий арт-объект под открытым небом
Начало: По договорённости
Завтра в 18:00
2 мая в 18:00
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООливия25 апреля 2025На самом деле, очень опасалась, когда брала эту экскурсию из-за низкой оценки, но мы путешествовали в составе 6 человек и
- ННаталья13 апреля 2025Всё было очень четко организовано. Отличный образованный экскурсовод с большим кругозором и прекрасным русским языком. Узнали много интересного в рамках
- ГГалина Михийловна29 апреля 2024Провели сегодня замечательный день! Экскурсия была насыщенная, со сменой локаций, с интересными рассказами. Очень предупредительный, вежливый Вячеслав, исполнил все наши пожелания. Рекомендуем, интересно как взрослым так и детям. Наша дочка осталась в восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Культурно-развлекательный комплекс Dongdaemun Design Plaza»
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