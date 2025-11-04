Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
$512 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборСеул: путешествие во времени
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: Ручья Чхонгечхон
Расписание: в понедельник в 10:00
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
$103 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
$578 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Познать традиционный и современный Сеул через галереи, архитектуру и магазины
28 дек в 11:00
3 янв в 11:00
$257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
От традиций к инновациям: по Сеулу на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сеула, где современность встречается с традициями. Архитектурные шедевры и культурные сокровища ждут вас на этой уникальной экскурсии
25 дек в 09:00
26 дек в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 ноября 2025Хочу отметить, что Ксения очень отзывчивая приятная в общении и интеллектуальная девушка. Экскурсия построена так, что вы ненавязчиво прогуливаетесь по
- УУльяна22 октября 2025Ксения отличный экскурсовод, мы узнали многое как об истории, так и о жизни в Корее.
Маршрут был продуманный и интересный, мы и отлично провели время и очень довольны.
- ЕЕлена21 октября 2025Огромное спасибо Ксюше за чудесную экскурсию! несмотря на то, что погода подвела, был дождик, было очень приятно, интересно и познавательно.
- РРоман13 октября 2025Я ездил с семьёй в Южную Корею, и мы выбрали экскурсию по университетам так как дочь одним из вариантов продолжения
- ДДмитрий10 октября 2025Прекрасная экскурсия! Рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящий Сеул и для кого эстетика и красота не пустой звук. Вот бы
- ВВиталий22 августа 2025Прекрасная экскурсия! Ксения замечательный рассказчик и очень приятный в общении человек. Любит эту страну и обладает обширными знаниями. Маршрут составлен
- RRoman9 августа 2025Экскурсия просто супер! Мои девочкам очень понравилось. Ксения просто замечательный собеседник и очень интересный человек! Все, ценящим красоту и эстетику рекомендую к посещению!
- MMaria4 августа 2025Интересно и увлекательно, а также максимально адаптировано под наши запросы и потребности. Ксения очень приятный собеседник и отличный рассказчик
- ЕЕкатерина9 июля 2025Экскурсия впечатлила своей организацией. Гид Александр рассказывал интересные истории и факты о Корее. После экскурсии я дополнительно почитала, потому что
- ВВалерия28 июня 2025Спасибо Ксении! Отличная случилась экскурсия! Мы летели трансфером через Сеул. Обсудили заранее удобный с точки зрения нашего ограниченного времени и
- ААнна22 мая 2025Отличная экскурсия от Ксении - познакомились с современным искусством Сеула. Приятно было слушать грамотную речь и содержательный рассказ гида. По всем допвопросам тоже получили исчерпывающую информацию. Маршрут проработан очень удачно.
- ААртем17 мая 2025Нам очень понравилась экскурсия с Ксенией. Она прекрасно все организовала, мы посетили классные места, услышали историю создания некоторых брендов. Купили
- ССергей4 мая 2025Огромная благодарность Ксении за прекрасный день в Сеуле! Музеи, шопинг, множество полезных советов и ссылок- это было супер! Настоятельно рекомендую этого гида! Прекрасный, эрудированный рассказчик, таких мало.
- ССергей4 мая 2025Прекрасная экскурсия! Александр отличный рассказчик и просто обаятельный человек. Обязательно вернусь в Корею и снова встретимся! Такие гиды - редкость!
- ММакс1 мая 2025Очень понравилась экскурсия с Ксенией - познакомила нас с интересными районами и местами в городе, прочувствовали как город наполнен трендами и классной энергией видения вперёд!
- IIvan28 апреля 2025Нам очень понравилось. Действительно очень необычные места. Ксения очень приятный собеседник. Ориентируется в городе, в магазинах, в особенностях жизни корейцев.
- ННаталья13 апреля 2025Всё было очень четко организовано. Отличный образованный экскурсовод с большим кругозором и прекрасным русским языком. Узнали много интересного в рамках
- ТТатьяна4 апреля 2025Ксения провела нам прекрасную экскурсию по Сеулу, ее содержательное повествование о современных достижениях страны дополнено различными историческими сведениями, с любовью
- ССветлана12 января 2025Очень понравилась экскурсия и Ксения замечательный гид и просто очень приятная девушка. Ответила на наши вопросы,рассказала про Корею,корейцев,их уклад жизни. И даже купила нам билеты на шоу. Огоомное 🙏 спасибо.
- ТТатьяна7 января 2025Ксении большое спасибо за отлично составленную экскурсию и творческий подход. По внутреннему ощущению как будто пошел с друзьями на прогулку
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Музей искусств Samsung Leeum»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в декабре 2025
Сейчас в Сеуле в категории "Музей искусств Samsung Leeum" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 103 до 578. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Музей искусств Samsung Leeum», 96 ⭐ отзывов, цены от $103. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль