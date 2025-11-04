читать дальше

обучения рассматривает обучение в университете Южной Кореи.



Так как гид, с которым мы планировали эту экскурсию, была занята в этот день, я попросил Ксению провести ее.



Наш выбор пал на Сеульский Национальный Университет, Yonsei и Sogang.



Во время прогулок по территориям университетов, Ксения рассказывала нам историю их образования, особенности архитектуры корпусов, про варианты и особенности поступления и обучения, студенческую жизнь, основные традиции студентов и местных жителей.



Заглядывали в корпуса, для входа в которые не требовался Корейский ID и мы даже успешно прошли курс оказания первой помощи на тренажёре, который находится в административном здании Национального Сеульского Университета.



Ксения дружелюбна, отзывчива, любит Южную Корею и обладает глубокими знаниями в истории, архитектуре, культуре, традициях, быте.



На протяжении всей прогулки мы были в состоянии диалога.

Ксения ответила на всю нашу тысячу и один вопрос.



Наша встреча оставила у нас самые приятные впечатления.

Я смело могу рекомендовать Ксению в качестве прекрасного, профессионального и очень интересного гида!