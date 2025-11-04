Мои заказы

Музей искусств Samsung Leeum – экскурсии в Сеуле

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей искусств Samsung Leeum» в Сеуле на русском языке, цены от $103. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Погружение в атмосферу Сеула
На машине
9 часов
49 отзывов
Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
$512 за человека
Сеул: путешествие во времени и традициях
Пешая
4 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Сеул: путешествие во времени
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: Ручья Чхонгечхон
Расписание: в понедельник в 10:00
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
$103 за человека
Нетуристический Сеул: всё включено
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
$578 за всё до 4 чел.
«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Пешая
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Познать традиционный и современный Сеул через галереи, архитектуру и магазины
28 дек в 11:00
3 янв в 11:00
$257 за всё до 4 чел.
От традиций к инновациям: по Сеулу на автомобиле
На машине
5.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
От традиций к инновациям: по Сеулу на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сеула, где современность встречается с традициями. Архитектурные шедевры и культурные сокровища ждут вас на этой уникальной экскурсии
25 дек в 09:00
26 дек в 09:00
$450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Хочу отметить, что Ксения очень отзывчивая приятная в общении и интеллектуальная девушка. Экскурсия построена так, что вы ненавязчиво прогуливаетесь по
    читать дальше

    городу, посещая музеи, магазины и достопримечательности в очень комфортной атмосфере. При этом мы задавали миллион вопросов про быт, политику, культуру, образование и складывалось ощущение, что ты общаешься со своей подругой, которая переехала с Корею. Мы не фанаты стандартных экскурсий с заученным текстом и кучей дат и фактов, которые забываются на следующий день, поэтому данная экскурсия попала в самое сердце❤️ Так же Ксения нам прислала адреса магазинов, ресторанов в которые мы уже самостоятельно могли сходить.

  • У
    Ульяна
    22 октября 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Ксения отличный экскурсовод, мы узнали многое как об истории, так и о жизни в Корее.
    Маршрут был продуманный и интересный, мы и отлично провели время и очень довольны.
  • Е
    Елена
    21 октября 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Огромное спасибо Ксюше за чудесную экскурсию! несмотря на то, что погода подвела, был дождик, было очень приятно, интересно и познавательно.
    читать дальше

    Ксюша очень приятный собеседник, легко и увлекательно подаёт материал. Удалось и погрузиться в историю Кореи и узнать многое о современном Сеуле.
    Кроме того, удалось пройтись по нескольким бутикам корейских брендов, это тоже было важно для нас. Так же нам оставили рекомендации и по косметике, и по одежде, по ресторанам, все со ссылками на местоположение. Помимо этого, интресно было поговорить и на отвлеченные темы, не касающиеся впрямую программы экскурсии. Вобщем, впечатления самые благоприятные, если ещё поедем в Сеул (а я думаю, что поедем:), будем рады встретиться ещё раз на какой-то другой программе)) Ксюше всяческих успехов и приятных клиентов!

  • Р
    Роман
    13 октября 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Я ездил с семьёй в Южную Корею, и мы выбрали экскурсию по университетам так как дочь одним из вариантов продолжения
    читать дальше

    обучения рассматривает обучение в университете Южной Кореи.

    Так как гид, с которым мы планировали эту экскурсию, была занята в этот день, я попросил Ксению провести ее.

    Наш выбор пал на Сеульский Национальный Университет, Yonsei и Sogang.

    Во время прогулок по территориям университетов, Ксения рассказывала нам историю их образования, особенности архитектуры корпусов, про варианты и особенности поступления и обучения, студенческую жизнь, основные традиции студентов и местных жителей.

    Заглядывали в корпуса, для входа в которые не требовался Корейский ID и мы даже успешно прошли курс оказания первой помощи на тренажёре, который находится в административном здании Национального Сеульского Университета.

    Ксения дружелюбна, отзывчива, любит Южную Корею и обладает глубокими знаниями в истории, архитектуре, культуре, традициях, быте.

    На протяжении всей прогулки мы были в состоянии диалога.
    Ксения ответила на всю нашу тысячу и один вопрос.

    Наша встреча оставила у нас самые приятные впечатления.
    Я смело могу рекомендовать Ксению в качестве прекрасного, профессионального и очень интересного гида!

  • Д
    Дмитрий
    10 октября 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Прекрасная экскурсия! Рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящий Сеул и для кого эстетика и красота не пустой звук. Вот бы
    читать дальше

    во всех городах были такие экскурсии и такие гиды! Кроме всего, Ксения помогла нам с практическими вещами в городе - как разобраться с проездом в метро, где лучше менять наличные, какие магазины, кафе и рестораны лучше посетить. Всем очень рекомендую Ксению и ее экскурсии!

    Прекрасная экскурсия! Рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящий Сеул и для кого эстетика и красота не пустой звук. Вот бы во всех городах были такие экскурсии и такие гиды! Кроме всего, Ксения помогла нам с практическими вещами в городе - как разобраться с проездом в метро, где лучше менять наличные, какие магазины, кафе и рестораны лучше посетить. Всем очень рекомендую Ксению и ее экскурсии!
  • В
    Виталий
    22 августа 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Прекрасная экскурсия! Ксения замечательный рассказчик и очень приятный в общении человек. Любит эту страну и обладает обширными знаниями. Маршрут составлен
    читать дальше

    грамотно и очень интересно. Ксения помогает советами по самостоятельному путешествию и в целом ориентирует в городе. Всем очень рекомендую данного гида!

    Прекрасная экскурсия! Ксения замечательный рассказчик и очень приятный в общении человек. Любит эту страну и обладает обширными знаниями. Маршрут составлен грамотно и очень интересно. Ксения помогает советами по самостоятельному путешествию и в целом ориентирует в городе. Всем очень рекомендую данного гида!
  • R
    Roman
    9 августа 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Экскурсия просто супер! Мои девочкам очень понравилось. Ксения просто замечательный собеседник и очень интересный человек! Все, ценящим красоту и эстетику рекомендую к посещению!
  • M
    Maria
    4 августа 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Интересно и увлекательно, а также максимально адаптировано под наши запросы и потребности. Ксения очень приятный собеседник и отличный рассказчик
    Интересно и увлекательно, а также максимально адаптировано под наши запросы и потребности. Ксения очень приятный собеседник и отличный рассказчик
  • Е
    Екатерина
    9 июля 2025
    От традиций к инновациям: по Сеулу на автомобиле
    Экскурсия впечатлила своей организацией. Гид Александр рассказывал интересные истории и факты о Корее. После экскурсии я дополнительно почитала, потому что
    читать дальше

    хотелось узнать больше о том, о чем он говорил. Во время экскурсии Александр не торопил, у нас было достаточно времени, чтобы сделать фотографии и пообедать (он выбрал прекрасный ресторан с учетом наших пожеланий). При этом мы посетили даже больше достопримечательностей, чем было запланировано. Экскурсия оставила только положительные впечатления.

  • В
    Валерия
    28 июня 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Спасибо Ксении! Отличная случилась экскурсия! Мы летели трансфером через Сеул. Обсудили заранее удобный с точки зрения нашего ограниченного времени и
    читать дальше

    более оптимального его использования маршрут. Очень интересно, красиво и продуктивно провели время! Охватили и историческую часть, и современные темы, и в целом поговорили о жизни в Сеуле.

  • А
    Анна
    22 мая 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Отличная экскурсия от Ксении - познакомились с современным искусством Сеула. Приятно было слушать грамотную речь и содержательный рассказ гида. По всем допвопросам тоже получили исчерпывающую информацию. Маршрут проработан очень удачно.
    Отличная экскурсия от Ксении - познакомились с современным искусством Сеула. Приятно было слушать грамотную речь и содержательный рассказ гида. По всем допвопросам тоже получили исчерпывающую информацию. Маршрут проработан очень удачно.
  • А
    Артем
    17 мая 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Нам очень понравилась экскурсия с Ксенией. Она прекрасно все организовала, мы посетили классные места, услышали историю создания некоторых брендов. Купили
    читать дальше

    клевые вещи, которые есть только в Сеуле. Одного дня с Ксенией было даже мало, но она прислала нам много полезной информации, которая нам потом пригодилась. Однозначно рекомендую всем!!

  • С
    Сергей
    4 мая 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Огромная благодарность Ксении за прекрасный день в Сеуле! Музеи, шопинг, множество полезных советов и ссылок- это было супер! Настоятельно рекомендую этого гида! Прекрасный, эрудированный рассказчик, таких мало.
  • С
    Сергей
    4 мая 2025
    От традиций к инновациям: по Сеулу на автомобиле
    Прекрасная экскурсия! Александр отличный рассказчик и просто обаятельный человек. Обязательно вернусь в Корею и снова встретимся! Такие гиды - редкость!
    Прекрасная экскурсия! Александр отличный рассказчик и просто обаятельный человек. Обязательно вернусь в Корею и снова встретимся! Такие гиды - редкость!
  • М
    Макс
    1 мая 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Очень понравилась экскурсия с Ксенией - познакомила нас с интересными районами и местами в городе, прочувствовали как город наполнен трендами и классной энергией видения вперёд!
  • I
    Ivan
    28 апреля 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Нам очень понравилось. Действительно очень необычные места. Ксения очень приятный собеседник. Ориентируется в городе, в магазинах, в особенностях жизни корейцев.
    читать дальше

    Как будто встретились с хорошей знакомой, которой очень хотелось нас удивить и заинтересовать. Не стесняйтесь спрашивать советы по поводу Сеула и после экскурсии. Вернёмся - обязательно сходим и на эту, и на вторую ее экскурсию.

    Нам очень понравилось. Действительно очень необычные места. Ксения очень приятный собеседник. Ориентируется в городе, в магазинах, в особенностях жизни корейцев. Как будто встретились с хорошей знакомой, которой очень хотелось нас удивить и заинтересовать. Не стесняйтесь спрашивать советы по поводу Сеула и после экскурсии. Вернёмся - обязательно сходим и на эту, и на вторую ее экскурсию.
  • Н
    Наталья
    13 апреля 2025
    От традиций к инновациям: по Сеулу на автомобиле
    Всё было очень четко организовано. Отличный образованный экскурсовод с большим кругозором и прекрасным русским языком. Узнали много интересного в рамках
    читать дальше

    самой экскурсии и не только
    - получили много рекомендаций и информации.
    Экскурсия была спланирована, ориентируясь на наши предпочтения и пожелания, отдельное ему за это спасибо.
    Очень рекомендуем!

    Всё было очень четко организовано. Отличный образованный экскурсовод с большим кругозором и прекрасным русским языком. Узнали много интересного в рамках самой экскурсии и не только - получили много рекомендаций и информации. Экскурсия была спланирована, ориентируясь на наши предпочтения и пожелания, отдельное ему за это спасибо. Очень рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    4 апреля 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Ксения провела нам прекрасную экскурсию по Сеулу, ее содержательное повествование о современных достижениях страны дополнено различными историческими сведениями, с любовью
    читать дальше

    и уважением она рассказала о культурных особенностях корейского народа, его менталитете. Для нашей семьи это была не первая экскурсия по Сеулу, поэтому и запросы были особенные, Ксения полностью удовлетворила наши интересы. Она дала много советов и рекомендаций по нашему дальнейшему путешествию.
    Если Вы планируете визит в Южную Корею, очень рекомендую обратиться к этой знающей, умной, приятной и интеллигентной девушке!))

  • С
    Светлана
    12 января 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Очень понравилась экскурсия и Ксения замечательный гид и просто очень приятная девушка. Ответила на наши вопросы,рассказала про Корею,корейцев,их уклад жизни. И даже купила нам билеты на шоу. Огоомное 🙏 спасибо.
  • Т
    Татьяна
    7 января 2025
    «Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
    Ксении большое спасибо за отлично составленную экскурсию и творческий подход. По внутреннему ощущению как будто пошел с друзьями на прогулку
    читать дальше

    по городу, все максимально непринужденно, но при этом очень много интересных фактов, как исторических, так и житейских. Спасибо за советы по музеям и новым локациям Сеула. Для всех любителей дизайна, красоты, искусства и интересных, не банальных мест - рекомендую.

    Ксении большое спасибо за отлично составленную экскурсию и творческий подход. По внутреннему ощущению как будто пошел с друзьями на прогулку по городу, все максимально непринужденно, но при этом очень много интересных фактов, как исторических, так и житейских. Спасибо за советы по музеям и новым локациям Сеула. Для всех любителей дизайна, красоты, искусства и интересных, не банальных мест - рекомендую.

