Г Галина Михийловна

Провели сегодня замечательный день! Экскурсия была насыщенная, со сменой локаций, с интересными рассказами. Очень предупредительный, вежливый Вячеслав, исполнил все наши пожелания. Рекомендуем, интересно как взрослым так и детям. Наша дочка осталась в восторге!