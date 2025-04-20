Экскурсия прошла душевно и на одном дыхании. Анжела один из лучших организаторов на трипстере, с кем мне довелось встречаться. Отличное знание истории Кореи, прекрасное владение корейским языком, интересная и позитивная подача материала.

О Олег

Спасибо Анжела! Это было именно то, что я ожидал от этой экскурсии. Не формальное чтение заученного текста и перечисление сухих дат, а показ друзьям своего любимого города. Отличная память, красивое и четкое построение фраз. Просто молодец!