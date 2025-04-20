Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по старинному и современному Сеулу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
Начало: У вашего отеля
11 мая в 10:30
12 мая в 10:30
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночной Сеул: лайфстайл-экскурсия с фотопаузами
Увидеть, как мегаполис преображается в сияющий арт-объект под открытым небом
Начало: По договорённости
Завтра в 18:00
2 мая в 18:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Примерьте корейские традиционные костюмы, прогуляйтесь по императорскому дворцу и узким улочкам, а затем насладитесь обедом в мишленовском ресторане
6 мая в 14:30
7 мая в 16:30
$675 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслан20 апреля 2025Экскурсия прошла душевно и на одном дыхании. Анжела один из лучших организаторов на трипстере, с кем мне довелось встречаться. Отличное знание истории Кореи, прекрасное владение корейским языком, интересная и позитивная подача материала.
- ООлег13 апреля 2025Спасибо Анжела! Это было именно то, что я ожидал от этой экскурсии. Не формальное чтение заученного текста и перечисление сухих дат, а показ друзьям своего любимого города. Отличная память, красивое и четкое построение фраз. Просто молодец!
- KKristina14 марта 2025Это был прекрасный день и мы очень довольны что забронировали экскурсию именно у Анжелы! Помимо информации и красивых мест получили
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Торговый квартал Мёндон»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в апреле 2025
Сейчас в Сеуле в категории "Торговый квартал Мёндон" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 675. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Торговый квартал Мёндон», 24 ⭐ отзыва, цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь