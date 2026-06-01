Для граждан России виза не нужна, но для въезда в страну нужно оформить электронное разрешение K-ETA. Его лучше сделать заранее, за 2–3 месяца до поездки.

Деньги лучше брать в долларах или евро — обменяем их на корейские воны в Сеуле. Имейте в виду, что в Южной Корее часто возникают проблемы с обслуживанием кредитных карт, выданных за пределами страны.

Доллары 1998 года выпуска и старше не принимаются!

В случае плохой погоды или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.

Питание. В стоимость входят завтраки со 2-го по 11-й дни.

Транспорт. Поезда, самолёты, автотранспорт.

Возраст участников. От 12 лет в сопровождении родителей.

Виза. Для граждан России виза не нужна, но для въезда в страну нужно оформить электронное разрешение K-ETA. Его лучше сделать заранее, за 2–3 месяца до поездки.

Уровень сложности. Лёгкий. Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. Мы будем проходить по тропам и дорогам до 10 км в день, в среднем темпе, без рюкзаков.