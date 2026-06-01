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Путешествие по Южной Корее: 2 мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо

Погулять по Сеулу и Пусану, подняться на потухший вулкан и посмотреть национальное шоу в театре
Здесь прошлое встречается с будущим, уровень жизни не отличается от европейского, а экзотики не меньше, чем в любой азиатской стране.

Вы увидите небоскрёбы и торговые центры столицы, заглянете в древние буддийские
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храмы, посмотрите на Сеул сквозь прозрачный пол самой высокой башни страны. Прогуляетесь по лучшим пляжам полуострова и исследуете его на велосипедной экскурсии. Исследуете местную флору в ботаническом соду и проберётесь сквозь заросли к водопаду.

Прокатитесь по канатной дороге прямо над морем, расслабитесь в традиционных корейских банях и сможете привезти с собой качественную корейскую косметику. Впечатлений от самобытной и процветающей страны хватит надолго!

Путешествие по Южной Корее: 2 мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Путешествие по Южной Корее: 2 мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Путешествие по Южной Корее: 2 мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо

Описание билета

Организационные детали

Для граждан России виза не нужна, но для въезда в страну нужно оформить электронное разрешение K-ETA. Его лучше сделать заранее, за 2–3 месяца до поездки.
Деньги лучше брать в долларах или евро — обменяем их на корейские воны в Сеуле. Имейте в виду, что в Южной Корее часто возникают проблемы с обслуживанием кредитных карт, выданных за пределами страны.
Доллары 1998 года выпуска и старше не принимаются!
В случае плохой погоды или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.

Питание. В стоимость входят завтраки со 2-го по 11-й дни.

Транспорт. Поезда, самолёты, автотранспорт.

Возраст участников. От 12 лет в сопровождении родителей.

Виза. Для граждан России виза не нужна, но для въезда в страну нужно оформить электронное разрешение K-ETA. Его лучше сделать заранее, за 2–3 месяца до поездки.

Уровень сложности. Лёгкий. Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. Мы будем проходить по тропам и дорогам до 10 км в день, в среднем темпе, без рюкзаков.

Программа тура по дням

1 день

Храм Понынса, башня «Лотте Уорлд Тауэр»

Встречаемся и едем в отель, куда прибудем примерно через 2 часа. Разместимся, немного отдохнём и отправимся в коммерческий район города с пёстрыми торговыми центрами и высотными домами, устремлёнными в небо. С ними соседствует буддийский храм Понынса. Посмотрим на фигуры божеств внутри святыни, увидим 23-метровую статую Будды, вы сможете загадать желание, поставив на мраморные стойки свечки или аромапалочки.

Затем дойдём до самой высокой башни страны — «Лотте Уорлд Тауэр». Поднимемся аж на 123-й этаж, на высоту почти в полкилометра! Вы полюбуетесь панорамными видами города и сочными красками заката со смотровой площадки «Сеул Скай». А прозрачный стеклянный пол добавит ещё больше ярких эмоций.

Храм Понынса, башня «Лотте Уорлд Тауэр»Храм Понынса, башня «Лотте Уорлд Тауэр»Храм Понынса, башня «Лотте Уорлд Тауэр»
2 день

Прогулка по столице

Сегодня продолжим гулять по Сеулу. Вы окунётесь в его национальный колорит и историю, ощутите жизнерадостную атмосферу и попробуете местные блюда. Полюбуемся лотосами в прудах и в беседках «дворца лучезарного счастья» Кенбоккун, крупнейшей резиденции династии Чосон. Увидим дворец Токсугун в европейском стиле, где жил последний монарх этого рода. Рассмотрим многовековые домики с черепичными крышами традиционной деревни Букчхон Ханок.

Во второй половине дня в одном из старейших районов, на улице мастеров Инсадон, поохотимся за сувенирами. Пройдёмся по берегам ручья Чхонгечхон, где любят гулять сеульцы. А вечером исследуем торговый квартал Мёндон.

Прогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столице
3 день

Треккинг в национальном парке

После завтрака поедем в национальный парк «Пукхансан» с невысокими горами и ущельями, изрезанными ручьями и водопадами. Мы пройдём по несложному маршруту длиной 7 км с 700-метровым набором высоты. По извилистой тропинке поднимемся на вершину хребта и полюбуемся Сеулом и окрестностями. Устроим традиционный корейский пикник, а затем спустимся уже по другой дороге, чтобы увидеть скрытые в тишине буддийские храмы.

Треккинг в национальном паркеТреккинг в национальном паркеТреккинг в национальном парке
4 день

Гора Намсан, поход в театр, свободное время

Утром прогуляемся по старинным центральным кварталам до канатной дороги, которая поднимет нас на гору Намсан (265 м). Снова посмотрим на Сеул с высоты и изучим инфраструктуру: заглянем в павильоны и ботанические сады с фонтанами, увидим морской аквариум, библиотеку и Сеульскую башню.

А вечером вас ждёт спектакль! Будем смотреть популярное корейское шоу «Нанта» в театре Мендон. Самульнори — вид музыкального искусства, сочетающий бессловесные перформансы актёров, игру на самобытных инструментах, биты на сковородках и приготовление кулинарных шедевров прямо на сцене!

После представления у вас останется свободное время. Можно самостоятельно прогуляться, поужинать или заглянуть в сувенирные лавочки и магазины.

Гора Намсан, поход в театр, свободное времяГора Намсан, поход в театр, свободное времяГора Намсан, поход в театр, свободное время
5 день

Переезд в Пусан, прогулка по городу

В этот день совершим 3-часовой переезд на поезде на юго-восток, в Пусан. Это второй по величине город страны, славящийся шикарными пляжами. По прибытии разместимся в отеле и пойдём знакомиться с оживлённым портом. Обязательно заглянем на огромный рыбный рынок Чагальчхи, где помимо прилавков есть много возможностей для отдыха и развлечений: парк, караоке, ресторан, смотровая площадка. Обойдём самые интересные этажи: вы удивитесь, сколько всякой живности с морских глубин можно есть, и попробуете всё, что захотите.

Переезд в Пусан, прогулка по городуПереезд в Пусан, прогулка по городуПереезд в Пусан, прогулка по городу
6 день

Культурная деревня, пляж Сондо и морская канатная дорога, вечерний Пусан

Позавтракав, отправимся гулять по петляющим улочкам культурной деревни Камчхон, где дома построены в виде лестницы у подножия горы. Рассмотрим разноцветные строения и уютные дворики на крышах — местные художники и скульпторы превратили трущобы в современный творческий квартал и центр притяжения для туристов.

Затем побываем на пляже Сондо. Вы подышите морским воздухом, послушаете успокаивающий шум волн и полюбуетесь сосновыми лесами, окружающими побережье. А после в кабинках канатной дороги с прозрачным полом пролетим прямо над морем и окажемся в парке Амнам. Пройдёмся по тропинке в тени сосен и по подвесному мосту.

Вечером посмотрим на подсвеченный центр города. При желании получим предсказание из автомата, купим сувениры и попробуем уличный фастфуд.

Культурная деревня, пляж Сондо и морская канатная дорога, вечерний ПусанКультурная деревня, пляж Сондо и морская канатная дорога, вечерний ПусанКультурная деревня, пляж Сондо и морская канатная дорога, вечерний Пусан
7 день

Храмы Помоса и Хэдон Ёнгунса, прогулка по пляжу Хэунде и парку Тонбэк

В этот день первым делом поднимемся на гору Кымчжонсан, чтобы побывать в одном из самых древних и больших буддийских храмовых комплексов — Помоса. Увидим привлекающий паломников колодец с «золотой водой», посмотрим на 3-этажную каменную пагоду, павильоны и хижины отшельников.

Затем отправимся на восточный берег Пусана, к «храму-дворцу Дракона» (Хэдон Ёнгунса), история которого насчитывает почти 650 лет. К святыне, расположенной на прибрежных скалах среди древних сосен, ведут 108 ступеней, символизирующих людские страсти и амбиции. По преданиям, хотя бы одно желание, загаданное здесь, сбывается. Проверим?

После обеда вас ждёт прогулка по лучшему пляжу Корейского полуострова — Хэунде. Купаться можно только летом, поэтому мы пройдёмся по широкому берегу с белым ракушечником и подышим солёными брызгами. Достигнем парка Тонбэк. Его деревянные дорожки проведут нас через заросли камелий, вдоль вековых деревьев и причудливых камней, к обзорной площадке с видом на висячий мост Кванан.

Храмы Помоса и Хэдон Ёнгунса, прогулка по пляжу Хэунде и парку ТонбэкХрамы Помоса и Хэдон Ёнгунса, прогулка по пляжу Хэунде и парку ТонбэкХрамы Помоса и Хэдон Ёнгунса, прогулка по пляжу Хэунде и парку ТонбэкХрамы Помоса и Хэдон Ёнгунса, прогулка по пляжу Хэунде и парку Тонбэк
8 день

Перелёт на остров Чеджудо, вечерняя прогулка

Утром едем в аэропорт, чтобы улететь на остров Чеджудо, который часто именуют корейскими Гавайями. В центре находится потухший вулкан, благодаря которому здесь появились лавовые тоннели, базальтовые скалы и пещеры. Живописные прибрежные тропки, древние каменные статуи, мандариновые сады и длинные пляжи с золотистым песком — райское местечко! Вечером вместе с гидом прогуляемся по набережной.

Перелёт на остров Чеджудо, вечерняя прогулкаПерелёт на остров Чеджудо, вечерняя прогулкаПерелёт на остров Чеджудо, вечерняя прогулкаПерелёт на остров Чеджудо, вечерняя прогулка
9 день

Прогулки по Чеджу: ботанический сад и водопад Чхонджиён

После завтрака начнём знакомство с островом Чеджу. Сначала посетим парк Халлим — большой ботанический сад рядом с пляжем Хёпчжэ. В программе прогулка по пещерам и по белоснежному песчаному пляжу, осмотр традиционных корейских домиков.

Далее маршрут ведёт на сопки по тропе с живописными видами острова. По пути можно увидеть плантации знаменитых мандаринов, ставших своеобразной визитной карточкой Чеджу, и устроить фотосессию на фоне ярко-розовой травы.

После этого поедем в городок Согвипхо, где пройдём по лестнице среди густых зарослей к живописному водопаду Чхонджиён. В городке также можно посетить местный рынок с морскими деликатесами. День завершится на мосту с видом на закат.

Прогулки по Чеджу: ботанический сад и водопад ЧхонджиёнПрогулки по Чеджу: ботанический сад и водопад ЧхонджиёнПрогулки по Чеджу: ботанический сад и водопад Чхонджиён
10 день

Велосипедная экскурсия по острову Удо и треккинг на пик Сонсан Ильчульбонг

С утра на пароме отправимся на островок Удо — тихое и уединённое место с коралловым песком и вулканическими скалами. Возьмём в аренду электровелосипеды и отправимся на экскурсию. В хорошую погоду здесь можно встретить хэне — традиционных охотниц за морепродуктами. Здесь царит матриархат, и женщины от 60 лет добывают еду для своих семей.

Затем вернёмся на остров Чеджу и поднимемся к вершине Сонсан Ильчульбонг. Это скалистый вулканический конус с большим кратером. Острые камни по краям воронки образуют силуэт короны, который особенно хорошо виден издалека. Второе название горы — «пик восхода солнца»: здесь часто встречают красивые рассветы над морем.

Велосипедная экскурсия по острову Удо и треккинг на пик Сонсан ИльчульбонгВелосипедная экскурсия по острову Удо и треккинг на пик Сонсан ИльчульбонгВелосипедная экскурсия по острову Удо и треккинг на пик Сонсан ИльчульбонгВелосипедная экскурсия по острову Удо и треккинг на пик Сонсан ИльчульбонгВелосипедная экскурсия по острову Удо и треккинг на пик Сонсан ИльчульбонгВелосипедная экскурсия по острову Удо и треккинг на пик Сонсан Ильчульбонг
11 день

Перелёт в Сеул, вылет домой

Утром отправдяемся в аэропорт и летим в Сеул. Затем пересядем на поезд или автобус и переедем из внутреннего терминала Сеула в международный (путь займёт около часа).

Перелёт в Сеул, вылет домойПерелёт в Сеул, вылет домойПерелёт в Сеул, вылет домой

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Участник$3860
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки со 2-го по 11-й дни
  • Трансфер от аэропорта и в аэропорт
  • Переезд на скором поезде Сеул - Пусан
  • Перелёты Пусан - Чеджудо и Чеджудо - Инчхон
  • Все групповые трансферы по программе
  • Аренда велосипедов в 10-й день
  • Работа гида
  • Входные билеты по программе
  • Входные билеты во дворец Чхандоккун
Что не входит в цену
  • Международный перелёт до Сеула и обратно
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $650
  • Дополнительные активности и экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Инчхон» в Сеуле, 13:00
Завершение: Аэропорт «Инчхон» в Сеуле, после 14:00
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 470 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
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команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

Тур входит в следующие категории Сеула

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