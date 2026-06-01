Вы увидите небоскрёбы и торговые центры столицы, заглянете в древние буддийские
Описание билета
Организационные детали
Для граждан России виза не нужна, но для въезда в страну нужно оформить электронное разрешение K-ETA. Его лучше сделать заранее, за 2–3 месяца до поездки.
Деньги лучше брать в долларах или евро — обменяем их на корейские воны в Сеуле. Имейте в виду, что в Южной Корее часто возникают проблемы с обслуживанием кредитных карт, выданных за пределами страны.
Доллары 1998 года выпуска и старше не принимаются!
В случае плохой погоды или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.
Питание. В стоимость входят завтраки со 2-го по 11-й дни.
Транспорт. Поезда, самолёты, автотранспорт.
Возраст участников. От 12 лет в сопровождении родителей.
Виза. Для граждан России виза не нужна, но для въезда в страну нужно оформить электронное разрешение K-ETA. Его лучше сделать заранее, за 2–3 месяца до поездки.
Уровень сложности. Лёгкий. Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. Мы будем проходить по тропам и дорогам до 10 км в день, в среднем темпе, без рюкзаков.
Программа тура по дням
Храм Понынса, башня «Лотте Уорлд Тауэр»
Встречаемся и едем в отель, куда прибудем примерно через 2 часа. Разместимся, немного отдохнём и отправимся в коммерческий район города с пёстрыми торговыми центрами и высотными домами, устремлёнными в небо. С ними соседствует буддийский храм Понынса. Посмотрим на фигуры божеств внутри святыни, увидим 23-метровую статую Будды, вы сможете загадать желание, поставив на мраморные стойки свечки или аромапалочки.
Затем дойдём до самой высокой башни страны — «Лотте Уорлд Тауэр». Поднимемся аж на 123-й этаж, на высоту почти в полкилометра! Вы полюбуетесь панорамными видами города и сочными красками заката со смотровой площадки «Сеул Скай». А прозрачный стеклянный пол добавит ещё больше ярких эмоций.
Прогулка по столице
Сегодня продолжим гулять по Сеулу. Вы окунётесь в его национальный колорит и историю, ощутите жизнерадостную атмосферу и попробуете местные блюда. Полюбуемся лотосами в прудах и в беседках «дворца лучезарного счастья» Кенбоккун, крупнейшей резиденции династии Чосон. Увидим дворец Токсугун в европейском стиле, где жил последний монарх этого рода. Рассмотрим многовековые домики с черепичными крышами традиционной деревни Букчхон Ханок.
Во второй половине дня в одном из старейших районов, на улице мастеров Инсадон, поохотимся за сувенирами. Пройдёмся по берегам ручья Чхонгечхон, где любят гулять сеульцы. А вечером исследуем торговый квартал Мёндон.
Треккинг в национальном парке
После завтрака поедем в национальный парк «Пукхансан» с невысокими горами и ущельями, изрезанными ручьями и водопадами. Мы пройдём по несложному маршруту длиной 7 км с 700-метровым набором высоты. По извилистой тропинке поднимемся на вершину хребта и полюбуемся Сеулом и окрестностями. Устроим традиционный корейский пикник, а затем спустимся уже по другой дороге, чтобы увидеть скрытые в тишине буддийские храмы.
Гора Намсан, поход в театр, свободное время
Утром прогуляемся по старинным центральным кварталам до канатной дороги, которая поднимет нас на гору Намсан (265 м). Снова посмотрим на Сеул с высоты и изучим инфраструктуру: заглянем в павильоны и ботанические сады с фонтанами, увидим морской аквариум, библиотеку и Сеульскую башню.
А вечером вас ждёт спектакль! Будем смотреть популярное корейское шоу «Нанта» в театре Мендон. Самульнори — вид музыкального искусства, сочетающий бессловесные перформансы актёров, игру на самобытных инструментах, биты на сковородках и приготовление кулинарных шедевров прямо на сцене!
После представления у вас останется свободное время. Можно самостоятельно прогуляться, поужинать или заглянуть в сувенирные лавочки и магазины.
Переезд в Пусан, прогулка по городу
В этот день совершим 3-часовой переезд на поезде на юго-восток, в Пусан. Это второй по величине город страны, славящийся шикарными пляжами. По прибытии разместимся в отеле и пойдём знакомиться с оживлённым портом. Обязательно заглянем на огромный рыбный рынок Чагальчхи, где помимо прилавков есть много возможностей для отдыха и развлечений: парк, караоке, ресторан, смотровая площадка. Обойдём самые интересные этажи: вы удивитесь, сколько всякой живности с морских глубин можно есть, и попробуете всё, что захотите.
Культурная деревня, пляж Сондо и морская канатная дорога, вечерний Пусан
Позавтракав, отправимся гулять по петляющим улочкам культурной деревни Камчхон, где дома построены в виде лестницы у подножия горы. Рассмотрим разноцветные строения и уютные дворики на крышах — местные художники и скульпторы превратили трущобы в современный творческий квартал и центр притяжения для туристов.
Затем побываем на пляже Сондо. Вы подышите морским воздухом, послушаете успокаивающий шум волн и полюбуетесь сосновыми лесами, окружающими побережье. А после в кабинках канатной дороги с прозрачным полом пролетим прямо над морем и окажемся в парке Амнам. Пройдёмся по тропинке в тени сосен и по подвесному мосту.
Вечером посмотрим на подсвеченный центр города. При желании получим предсказание из автомата, купим сувениры и попробуем уличный фастфуд.
Храмы Помоса и Хэдон Ёнгунса, прогулка по пляжу Хэунде и парку Тонбэк
В этот день первым делом поднимемся на гору Кымчжонсан, чтобы побывать в одном из самых древних и больших буддийских храмовых комплексов — Помоса. Увидим привлекающий паломников колодец с «золотой водой», посмотрим на 3-этажную каменную пагоду, павильоны и хижины отшельников.
Затем отправимся на восточный берег Пусана, к «храму-дворцу Дракона» (Хэдон Ёнгунса), история которого насчитывает почти 650 лет. К святыне, расположенной на прибрежных скалах среди древних сосен, ведут 108 ступеней, символизирующих людские страсти и амбиции. По преданиям, хотя бы одно желание, загаданное здесь, сбывается. Проверим?
После обеда вас ждёт прогулка по лучшему пляжу Корейского полуострова — Хэунде. Купаться можно только летом, поэтому мы пройдёмся по широкому берегу с белым ракушечником и подышим солёными брызгами. Достигнем парка Тонбэк. Его деревянные дорожки проведут нас через заросли камелий, вдоль вековых деревьев и причудливых камней, к обзорной площадке с видом на висячий мост Кванан.
Перелёт на остров Чеджудо, вечерняя прогулка
Утром едем в аэропорт, чтобы улететь на остров Чеджудо, который часто именуют корейскими Гавайями. В центре находится потухший вулкан, благодаря которому здесь появились лавовые тоннели, базальтовые скалы и пещеры. Живописные прибрежные тропки, древние каменные статуи, мандариновые сады и длинные пляжи с золотистым песком — райское местечко! Вечером вместе с гидом прогуляемся по набережной.
Прогулки по Чеджу: ботанический сад и водопад Чхонджиён
После завтрака начнём знакомство с островом Чеджу. Сначала посетим парк Халлим — большой ботанический сад рядом с пляжем Хёпчжэ. В программе прогулка по пещерам и по белоснежному песчаному пляжу, осмотр традиционных корейских домиков.
Далее маршрут ведёт на сопки по тропе с живописными видами острова. По пути можно увидеть плантации знаменитых мандаринов, ставших своеобразной визитной карточкой Чеджу, и устроить фотосессию на фоне ярко-розовой травы.
После этого поедем в городок Согвипхо, где пройдём по лестнице среди густых зарослей к живописному водопаду Чхонджиён. В городке также можно посетить местный рынок с морскими деликатесами. День завершится на мосту с видом на закат.
Велосипедная экскурсия по острову Удо и треккинг на пик Сонсан Ильчульбонг
С утра на пароме отправимся на островок Удо — тихое и уединённое место с коралловым песком и вулканическими скалами. Возьмём в аренду электровелосипеды и отправимся на экскурсию. В хорошую погоду здесь можно встретить хэне — традиционных охотниц за морепродуктами. Здесь царит матриархат, и женщины от 60 лет добывают еду для своих семей.
Затем вернёмся на остров Чеджу и поднимемся к вершине Сонсан Ильчульбонг. Это скалистый вулканический конус с большим кратером. Острые камни по краям воронки образуют силуэт короны, который особенно хорошо виден издалека. Второе название горы — «пик восхода солнца»: здесь часто встречают красивые рассветы над морем.
Перелёт в Сеул, вылет домой
Утром отправдяемся в аэропорт и летим в Сеул. Затем пересядем на поезд или автобус и переедем из внутреннего терминала Сеула в международный (путь займёт около часа).
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Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$3860
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки со 2-го по 11-й дни
- Трансфер от аэропорта и в аэропорт
- Переезд на скором поезде Сеул - Пусан
- Перелёты Пусан - Чеджудо и Чеджудо - Инчхон
- Все групповые трансферы по программе
- Аренда велосипедов в 10-й день
- Работа гида
- Входные билеты по программе
- Входные билеты во дворец Чхандоккун
Что не входит в цену
- Международный перелёт до Сеула и обратно
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $650
- Дополнительные активности и экскурсии