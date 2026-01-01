Мои заказы

Экскурсионные туры на неделю в Сеул

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Сеуле на русском языке, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Контрасты Южной Кореи: Сеул и Пусан, гастрономия и мастер-классы, мегаполисы и деревни (мини-группа)
На машине
Круизы
7 дней
Контрасты Южной Кореи: Сеул и Пусан, гастрономия и мастер-классы, мегаполисы и деревни (мини-группа)
Отправиться в морской круиз, отведать традиционных блюд, поучиться каллиграфии и увидеть храм Чогеса
Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 9:00
2 мар в 09:00
23 мар в 09:00
219 000 ₽ за человека
История, современность, духовность: весенний отпуск в Южной Корее
На автобусе
7 дней
История, современность, духовность: весенний отпуск в Южной Корее
Исследовать контрастные мегаполисы и колоритные деревни, обойти святыни и покататься на кораблике
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от вашего рейса
6 апр в 08:00
18 окт в 08:00
$2300 за человека
Сеул, Пусан и Кёнджу: по трём столицам Южной Кореи в мини-группе
На машине
7 дней
Сеул, Пусан и Кёнджу: по трём столицам Южной Кореи в мини-группе
Прокатиться на корабле, погулять по Культурной деревне и осмотреть современную и древнюю архитектуру
Начало: Сеул, 10:00
1 июн в 10:00
12 окт в 10:00
$2000 за человека

