9 дней
Осенью в Корею с гидом-фотографом: Сеул, Пусан и горы
Увидеть королевские дворцы, храмы, скалы и футуристические здания в окружении красных клёнов
Начало: Г. Сеул, холл отеля, 16:00
«В 3-4-звёздочных проверенных отелях в Сеуле, горах и Пусане»
2 ноя в 16:00
$2 500 за человека
8 дней
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Отправьтесь в незабываемое осеннее путешествие по Южной Корее! Сеул и Пусан ждут вас с яркими красками, буддийскими храмами и восхитительными видами
Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00
«Поднимемся на гору Сораксан на высоту 1700 метров, восхитимся видом на мегаполис с колеса обозрения и выпьем ароматный напиток в чайной»
10 сен в 08:00
8 окт в 08:00
$2 415 за человека
9 дней
Девичник в Корее: мастер-класс от шеф-повара, фотосессия в ханбоке и медитация в храме
Исследовать главные локации Сеула, отдохнуть на побережье и в горах и попариться в сауне
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от рейса
«Маршрут специально составлен так, чтобы локации кардинально отличались друг от друга: вы увидите королевские дворцы и аутентичные деревни, отдохнёте у моря и взберётесь в горы, а вечера будете проводить в кварталах, где бурлит ночная жизнь»
27 апр в 10:00
$1 900 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Горы»
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