Найдено 3 тура в категории « Горы » в Сеуле на русском языке, цены от $1 900. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 9 дней Осенью в Корею с гидом-фотографом: Сеул, Пусан и горы Увидеть королевские дворцы, храмы, скалы и футуристические здания в окружении красных клёнов Начало: Г. Сеул, холл отеля, 16:00 «В 3-4-звёздочных проверенных отелях в Сеуле, горах и Пусане» $ 2 500 за человека На машине 8 дней Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан Отправьтесь в незабываемое осеннее путешествие по Южной Корее! Сеул и Пусан ждут вас с яркими красками, буддийскими храмами и восхитительными видами Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00 «Поднимемся на гору Сораксан на высоту 1700 метров, восхитимся видом на мегаполис с колеса обозрения и выпьем ароматный напиток в чайной» $ 2 415 за человека 9 дней Девичник в Корее: мастер-класс от шеф-повара, фотосессия в ханбоке и медитация в храме Исследовать главные локации Сеула, отдохнуть на побережье и в горах и попариться в сауне Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от рейса «Маршрут специально составлен так, чтобы локации кардинально отличались друг от друга: вы увидите королевские дворцы и аутентичные деревни, отдохнёте у моря и взберётесь в горы, а вечера будете проводить в кварталах, где бурлит ночная жизнь» $ 1 900 за человека Все туры Сеула

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Горы»

Туры на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Горы», цены от $1900. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь