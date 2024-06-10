Добро пожаловать в удивительный город – Новый Афон, где вас встретят умиротворяющая атмосфера, диковинные памятники архитектуры и святыни.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Лебединое озеро
- Новоафонский парк
- Рукотворный водопад
- Новоафонский мужской монастырь
- Новоафонская пещера
- Святой источник
- Храм Симона Кананита
- Келья Симона Кананита
- Анакопийская крепость
- Заброшенная ж/д станция Псырцха
Описание экскурсии
О городе: «Есть город дивный на земле, В прекрасной маленькой стране, Где мирный искренний народ. Ее как матерь бережет. Поверьте мне, мои друзья! Тот город не любить нельзя. Где видны со святой горы Ему от Господа дары». Вы увидите • Лебединое озеро • Новоафонский парк • рукотворный водопад • Новоафонский действующий мужской монастырь • Новоафонская пещера • святой источник • храм Симона Кананита • келья Симона Кананита • Анакопийская крепость • заброшенная ж/д станция Псырцха Важная информация: Уважаемые гости, оставляйте контактные номера телефонов, на которых есть вотсап, вайбер или телеграмм для удобства связи. Обязательно пишите точный адрес, по которому мы вас сможем забрать. Наш менеджер свяжется с вами в течение 2х часов после бронирования.
Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лебединое озеро
- Новоафонский парк
- Рукотворный водопад
- Новоафонский мужской монастырь
- Новоафонская пещера
- Святой источник
- Храм Симона Кананита
- Келья Симона Кананита
- Анакопийская крепость
- Заброшенная ж/д станция Псырцха
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Вход в Новоафонскую пещеру - 700 руб.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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