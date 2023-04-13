Новый Афон расположен у подножия живописных гор и по праву может считаться одной из главных достопримечательностей Абхазии.
Посетите этот прекрасный город, чтобы больше узнать о его истории, увидеть множество исторических памятников и побывать в невероятном Приморском парке.
Посетите этот прекрасный город, чтобы больше узнать о его истории, увидеть множество исторических памятников и побывать в невероятном Приморском парке.
Ближайшие даты:
13
апр
апр
14
апр
апр
15
апр
апр
16
апр
апр
17
апр
апр
18
апр
апр
19
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Ново-Афонская пещера либо Анакопийская крепость (на выбор)
- Храм святого апостола Симона Кананита
- Грот святого апостола Симона Кананита
- Новоафонский монастырь
- Собор Великомученика Пантелеймона
- Водопад на реке Псырцха
- Железнодорожная платформа Псырцха
- Одна из пяти дач Сталина
- Приморский парк
- Мозаичная остановка Зураба Церетели
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Новый Афон богат достопримечательностями и историческими памятниками, большинство которых вы увидите во время экскурсии. Город расположен у подножия двух живописных гор. В прудах Приморского парка, созданного 100 лет назад, плавают лебеди, а вокруг шелестят плакучие ивы. Афон — настоящий флористический заповедник. Вдоль улиц и аллей курорта высажены величавые столетние кипарисы, ажурные эвкалипты; ближе к морю можно увидеть множество пальм, магнолий, олеандров.
Что вас ждетОтправимся в прекраснейший городок сквозь сказочную красоту заповедной Мюссеры. Приедем на настоящий дикий пляж, сохранивший первозданную красоту. Рассмотрим территорию дачи последнего руководителя СССР Михаила Горбачева, прикоснемся к стенам древнейшей базилики, сделаем множество красивых фотографий и отправимся по золотому берегу в Новый Афон.
Мы посетим Ново-Афонскую пещеру (или Анакопийскую крепость, на выбор), храм и грот святого апостола Симона Кананита, Новоафонский монастырь и величественный Собор Великомученика Пантелеймона. Нас ждут рукотворный водопад и железнодорожная платформа на реке Псырцха, визит на одну из пяти дач Сталина и посещение Приморского парка, где мы увидим черных и белых лебедей.
Важно знать:• в стоимость экскурсии не включены питание, а также входные билеты: на госдачи, в Анакопийскую крепость, пещеру и грот.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты на госдачи (300 руб.)
- Обед (700-1000 руб.)
- Билеты в Анакопийскую крепость (200 руб.)
- Билеты в пещеру (700 руб.)
- Билеты к гроту (200 руб.)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагры
Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
Религиозные
Выездные
На весь день
Водопады
Дача Сталина
Музеи
Пещеры
Новоафонская пещера
Приморский парк
Популярные места
Новый Афон
Похожие туры из Гагры
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
У колоннады в Гагре
14 апр
15 апр
16 апр
17 апр
16001 440₽ за человека
Групповая
5 часов
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
Экскурсия в группе до 20 человек к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере
у места вашего проживания
Завтра
15 апр
16 апр
19 апр
800₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Новый Афон
Посетить Новоафонский монастырь и пещеру, отведать мед на пасеке и прогуляться по Приморскому парку
в Гагре или Гагрском районе
Завтра
15 апр
16 апр
19 апр
800₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании