В Новый Афон через Мюссерский заповедник

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Новый Афон расположен у подножия живописных гор и по праву может считаться одной из главных достопримечательностей Абхазии.

Посетите этот прекрасный город, чтобы больше узнать о его истории, увидеть множество исторических памятников и побывать в невероятном Приморском парке.
В Новый Афон через Мюссерский заповедник
В Новый Афон через Мюссерский заповедник
В Новый Афон через Мюссерский заповедник
В Новый Афон через Мюссерский заповедник
В Новый Афон через Мюссерский заповедник
В Новый Афон через Мюссерский заповедник
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Ново-Афонская пещера либо Анакопийская крепость (на выбор)
  • Храм святого апостола Симона Кананита
  • Грот святого апостола Симона Кананита
  • Новоафонский монастырь
  • Собор Великомученика Пантелеймона
  • Водопад на реке Псырцха
  • Железнодорожная платформа Псырцха
  • Одна из пяти дач Сталина
  • Приморский парк
  • Мозаичная остановка Зураба Церетели
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Новый Афон богат достопримечательностями и историческими памятниками, большинство которых вы увидите во время экскурсии. Город расположен у подножия двух живописных гор. В прудах Приморского парка, созданного 100 лет назад, плавают лебеди, а вокруг шелестят плакучие ивы. Афон — настоящий флористический заповедник. Вдоль улиц и аллей курорта высажены величавые столетние кипарисы, ажурные эвкалипты; ближе к морю можно увидеть множество пальм, магнолий, олеандров.
Что вас ждетОтправимся в прекраснейший городок сквозь сказочную красоту заповедной Мюссеры. Приедем на настоящий дикий пляж, сохранивший первозданную красоту. Рассмотрим территорию дачи последнего руководителя СССР Михаила Горбачева, прикоснемся к стенам древнейшей базилики, сделаем множество красивых фотографий и отправимся по золотому берегу в Новый Афон.
Мы посетим Ново-Афонскую пещеру (или Анакопийскую крепость, на выбор), храм и грот святого апостола Симона Кананита, Новоафонский монастырь и величественный Собор Великомученика Пантелеймона. Нас ждут рукотворный водопад и железнодорожная платформа на реке Псырцха, визит на одну из пяти дач Сталина и посещение Приморского парка, где мы увидим черных и белых лебедей.
Важно знать:• в стоимость экскурсии не включены питание, а также входные билеты: на госдачи, в Анакопийскую крепость, пещеру и грот.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты на госдачи (300 руб.)
  • Обед (700-1000 руб.)
  • Билеты в Анакопийскую крепость (200 руб.)
  • Билеты в пещеру (700 руб.)
  • Билеты к гроту (200 руб.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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