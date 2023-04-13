Новый Афон богат достопримечательностями и историческими памятниками, большинство которых вы увидите во время экскурсии. Город расположен у подножия двух живописных гор. В прудах Приморского парка, созданного 100 лет назад, плавают лебеди, а вокруг шелестят плакучие ивы. Афон — настоящий флористический заповедник. Вдоль улиц и аллей курорта высажены величавые столетние кипарисы, ажурные эвкалипты; ближе к морю можно увидеть множество пальм, магнолий, олеандров.

Что вас ждетОтправимся в прекраснейший городок сквозь сказочную красоту заповедной Мюссеры. Приедем на настоящий дикий пляж, сохранивший первозданную красоту. Рассмотрим территорию дачи последнего руководителя СССР Михаила Горбачева, прикоснемся к стенам древнейшей базилики, сделаем множество красивых фотографий и отправимся по золотому берегу в Новый Афон.

Мы посетим Ново-Афонскую пещеру (или Анакопийскую крепость, на выбор), храм и грот святого апостола Симона Кананита, Новоафонский монастырь и величественный Собор Великомученика Пантелеймона. Нас ждут рукотворный водопад и железнодорожная платформа на реке Псырцха, визит на одну из пяти дач Сталина и посещение Приморского парка, где мы увидим черных и белых лебедей.

Важно знать:• в стоимость экскурсии не включены питание, а также входные билеты: на госдачи, в Анакопийскую крепость, пещеру и грот.