Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур

Индивидуальная экскурсия в Гагре
Приглашаю вас познакомиться с историей, культурой и обычаями Абхазии в моем авторском индивидуальном туре по самым красивым местам региона.

За один день мы изучим главные достопримечательности курортной Гагры, восхитимся красотами горного озера Рица и посетим Новый Афон.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Ближайшие даты:
25
ноя
26
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
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3
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даты

Что вас ожидает:

  • Белые скалы
  • Смотровая площадка «Я люблю Гагру»
  • Дворец принца Ольденбургского (возможен заезд)
  • Ресторан Гагрипш, приморский парк
  • Колоннада г. Гагра, купание в море (по желанию)
  • Заброшенный санаторий «Грузия» (возможен заезд)
  • Водопад «Женские слёзы»
  • Подвесной мост через р. Бзыбь
  • Тарзанка над бурлящей рекой (по желанию)
  • Бесплатная дегустация сыра, ме‌да и напитков (по желанию)
  • Стеклянный мост через р. Бзыбь — ресторан «Абхазский двор»
  • Голубое озеро
  • Пикник/купание в горной речке
  • Самшитовая роща «Сказочный лес»
  • Юпшарский каньон
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Чабгарский карниз — смотровая площадка «Прощай, Родина»
  • Озеро Рица (свободное время, катание на катамаранах)
  • Молочный водопад
  • Дача Сталина (по желанию)
  • Смотровая площадка «Птичий клюв»
  • Новоафонская пещера (по желанию)
  • Новоафонский монастырь (по желанию)
  • Новоафонский водопад, псырцхинская ГЭС
  • Храм Симона Кананита
  • Историческое ущелье реки Псырцха, грот Симона Кананита (по желанию)
  • Заброшенная ж/д станция Псырцха

Описание

Что вас ожидает: Вы можете выбрать предложенную нами программу, или же создать маршрут, который подходит именно вам и вашей семье. Погрузитесь в уникальную красоту Абхазии — горные реки, каньоны, водопады, горы, пляжи и исторические достопримечательности. Время выезда выберем вместе для вашего комфорта. Вы увидите:

• Гагра • Озеро Рица • Новый Афон Возьмите с собой:

  • Документы удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении для детей) для прохождения пограничного контроля.
  • Наличные деньги для личных расходов.
  • Заряженные гаджеты.
  • Купальники, плавательные шорты, головные уборы.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Удобный трансфер на комфортном автомобиле от/до адреса (Сочи, Мацеста, Хоста, Адлер, Сириус)
  • Экскурсионный авторский тур
  • Фотосопровождение
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед (в кафе или можно взять перекус с собой)
  • Экологический сбор в Рицинский парк: взрослый — 700 руб., детский (от 8 до 12 лет) — 200 руб., детский (до 8 лет) — бесплатно
  • Дача Сталина (по желанию) — 250-300 руб.
  • Тарзанка (по желанию) —1000 руб.
  • Катамаран (по желанию) — 500 руб.
  • Дворец принца Ольденбургского (по желанию) — 150 руб.
  • Заброшенный санаторий «Грузия» (по желанию) — 300 руб.
  • Историческое ущелье р. Псырцха — 300 руб.
  • Ново-Афонская пещера: взрослые — 700 руб., детский (от 8 до 16 лет) — 200 руб., детский (до 8 лет) — бесплатно
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Документы удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении для детей) для прохождения пограничного контроля.
  • Наличные деньги для личных расходов.
  • Заряженные гаджеты.
  • Купальники, плавательные шорты, головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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