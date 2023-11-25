Приглашаю вас познакомиться с историей, культурой и обычаями Абхазии в моем авторском индивидуальном туре по самым красивым местам региона.
За один день мы изучим главные достопримечательности курортной Гагры, восхитимся красотами горного озера Рица и посетим Новый Афон.
За один день мы изучим главные достопримечательности курортной Гагры, восхитимся красотами горного озера Рица и посетим Новый Афон.
Ближайшие даты:
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
28
ноя
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29
ноя
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30
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Белые скалы
- Смотровая площадка «Я люблю Гагру»
- Дворец принца Ольденбургского (возможен заезд)
- Ресторан Гагрипш, приморский парк
- Колоннада г. Гагра, купание в море (по желанию)
- Заброшенный санаторий «Грузия» (возможен заезд)
- Водопад «Женские слёзы»
- Подвесной мост через р. Бзыбь
- Тарзанка над бурлящей рекой (по желанию)
- Бесплатная дегустация сыра, меда и напитков (по желанию)
- Стеклянный мост через р. Бзыбь — ресторан «Абхазский двор»
- Голубое озеро
- Пикник/купание в горной речке
- Самшитовая роща «Сказочный лес»
- Юпшарский каньон
- Водопад «Мужские слёзы»
- Чабгарский карниз — смотровая площадка «Прощай, Родина»
- Озеро Рица (свободное время, катание на катамаранах)
- Молочный водопад
- Дача Сталина (по желанию)
- Смотровая площадка «Птичий клюв»
- Новоафонская пещера (по желанию)
- Новоафонский монастырь (по желанию)
- Новоафонский водопад, псырцхинская ГЭС
- Храм Симона Кананита
- Историческое ущелье реки Псырцха, грот Симона Кананита (по желанию)
- Заброшенная ж/д станция Псырцха
Описание
Что вас ожидает: Вы можете выбрать предложенную нами программу, или же создать маршрут, который подходит именно вам и вашей семье. Погрузитесь в уникальную красоту Абхазии — горные реки, каньоны, водопады, горы, пляжи и исторические достопримечательности. Время выезда выберем вместе для вашего комфорта. Вы увидите:
• Гагра • Озеро Рица • Новый Афон Возьмите с собой:
- Документы удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении для детей) для прохождения пограничного контроля.
- Наличные деньги для личных расходов.
- Заряженные гаджеты.
- Купальники, плавательные шорты, головные уборы.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Удобный трансфер на комфортном автомобиле от/до адреса (Сочи, Мацеста, Хоста, Адлер, Сириус)
- Экскурсионный авторский тур
- Фотосопровождение
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед (в кафе или можно взять перекус с собой)
- Экологический сбор в Рицинский парк: взрослый — 700 руб., детский (от 8 до 12 лет) — 200 руб., детский (до 8 лет) — бесплатно
- Дача Сталина (по желанию) — 250-300 руб.
- Тарзанка (по желанию) —1000 руб.
- Катамаран (по желанию) — 500 руб.
- Дворец принца Ольденбургского (по желанию) — 150 руб.
- Заброшенный санаторий «Грузия» (по желанию) — 300 руб.
- Историческое ущелье р. Псырцха — 300 руб.
- Ново-Афонская пещера: взрослые — 700 руб., детский (от 8 до 16 лет) — 200 руб., детский (до 8 лет) — бесплатно
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Документы удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении для детей) для прохождения пограничного контроля.
- Наличные деньги для личных расходов.
- Заряженные гаджеты.
- Купальники, плавательные шорты, головные уборы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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