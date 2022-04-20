Обзорная экскурсия по Абхазии

В нашем дружеском путешествии вы убедитесь, что можно влюбиться

Индивидуальная
В нашем дружеском путешествии вы убедитесь, что можно влюбиться в страну с первого дня! Погуляете по исторической части г. Гагра, полюбуетесь озером Рица с разных ракурсов, послушаете горные реки, ощутите мощь каньона, узнаете историю и обычаи края.
Обзорная экскурсия по Абхазии
Обзорная экскурсия по Абхазии
Обзорная экскурсия по Абхазии
Обзорная экскурсия по Абхазии
Обзорная экскурсия по Абхазии
Обзорная экскурсия по Абхазии

Что вас ожидает 🤩

  • Развалины особняков (Гагра)
  • Приморский парк (Гагра)
  • Ресторан «Гагрипш» (Гагра)
  • Развалины Бзыбского храма и крепости 10 века
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Самшитовые заросли
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица

Гагра

Мы начнем день с прогулки по старой Гагре, которая задумывалась как фешенебельный курорт. Насладимся видами Черного моря на побережье и морским воздухом с примесью эвкалиптов. Я покажу вам развалины особняков, дивный Приморский парк и культовый ресторан «Гагрипш», а попутно расскажу об истории города.
Развалины Бзыбского храма и самшитовые заросли
Из Гагры мы отправимся в горы и проедем больше 50 километров по живописным дорогам. Остановимся посмотреть на древние, открытые всем ветрам, развалины Бзыбского храма и крепости 10 века, погуляем по подвесному мосту через реку Бзыбь. Полюбуемся самшитовыми зарослями и бурным течением горных рек, попьем родниковой воды.

Маршрут к озеру Рица

Другие остановки с идиллическими видами ждут вас у Голубого озера (оно оправдывает свое название) и в Юпшарском каньоне. И конечно, вас встретит озеро Рица: вы посмотрите на него с лучших ракурсов, там, где меньше туристов. Пофотографируетесь на инстаграмных смотровых площадках, подойдете к самой воде и по желанию покатаетесь на катамаране или галере, построенной по чертежам древней ладьи.
В этой поездке я стану не просто гидом, а вашим другом. Будем веселиться и общаться, я постараюсь влюбить вас в Абхазию и помогу вдохновиться красотой ее природы. Расскажу о яркой и сложной истории «Страны души», но не стану утомлять лекциями и датами. Поговорим о культуре, обычаях и кухне абхазов. Конечно, всегда возможны остановки в понравившихся вам местах.

Важная информация

  • Экскурсия проходит на минивэне или седане. Это комфортабельный автомобиль с кондиционером.
  • Экскурсия может начинаться на границе, Гагре или Пицунде.
  • Мы заезжаем на дегустации по желанию.
  • Для прохождения границы нужен российский паспорт, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если ребенок едет без сопровождения родителей — нотариально заверенное разрешение на выезд.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорта
Что не входит
  • КПП Рица (350 руб. /чел., детский — 100 руб., до 8 лет — бесплатно)
  • Обед в ресторане — примерно 1000-1500 руб. на человека
  • Вход на дачу Сталина — 150 руб. с человека
  • Прогулка по озеру на катамаране — 300 руб. с человека за 30 минут
  • Прогулка по озеру на абхазской галере — 500 руб. с человека
  • Бзыбский храм — 50 руб. с человека (с мая по октябрь)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: каждый день с 9:00 или по договоренности с клиентом
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский нац. парк: 350 руб. /чел., детям 8-12 лет — 100 руб., детям до 8 лет — бесплатно.
  • Экскурсия проходит на минивэне или седане. Это комфортабельный автомобиль с кондиционером. Экскурсия может начинаться на границе, Гагре или Пицунде. Мы заезжаем на дегустации по желанию.
  • Для прохождения границы нужен российский паспорт, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если ребенок едет без сопровождения родителей — нотариально заверенное разрешение на выезд.
  • Обед в ресторане — примерно 1000-1500 руб. на человека. Вход на дачу Сталина — 150 руб. с человека. Прогулка по озеру на катамаране — 300 руб. с человека за 30 минут. Прогулка по озеру на абхазской галере — 500 руб. с человека. Бзыбский храм — 50 руб. с человека (с мая по октябрь)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

каждый день с 9:00 или по договоренности с клиентом

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