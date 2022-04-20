Гагра

Мы начнем день с прогулки по старой Гагре, которая задумывалась как фешенебельный курорт. Насладимся видами Черного моря на побережье и морским воздухом с примесью эвкалиптов. Я покажу вам развалины особняков, дивный Приморский парк и культовый ресторан «Гагрипш», а попутно расскажу об истории города.

Развалины Бзыбского храма и самшитовые заросли

Из Гагры мы отправимся в горы и проедем больше 50 километров по живописным дорогам. Остановимся посмотреть на древние, открытые всем ветрам, развалины Бзыбского храма и крепости 10 века, погуляем по подвесному мосту через реку Бзыбь. Полюбуемся самшитовыми зарослями и бурным течением горных рек, попьем родниковой воды.

Маршрут к озеру Рица

Другие остановки с идиллическими видами ждут вас у Голубого озера (оно оправдывает свое название) и в Юпшарском каньоне. И конечно, вас встретит озеро Рица: вы посмотрите на него с лучших ракурсов, там, где меньше туристов. Пофотографируетесь на инстаграмных смотровых площадках, подойдете к самой воде и по желанию покатаетесь на катамаране или галере, построенной по чертежам древней ладьи.

В этой поездке я стану не просто гидом, а вашим другом. Будем веселиться и общаться, я постараюсь влюбить вас в Абхазию и помогу вдохновиться красотой ее природы. Расскажу о яркой и сложной истории «Страны души», но не стану утомлять лекциями и датами. Поговорим о культуре, обычаях и кухне абхазов. Конечно, всегда возможны остановки в понравившихся вам местах.

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